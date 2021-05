4 người Trung Quốc "mất tích" sau khi nhập cảnh chui, ở chung cư cao cấp

Dân trí Nhờ một đối tượng người Việt Nam thuê phòng tại chung cư cao cấp ở Hà Nội, sau khi nhập cảnh trái phép, đến ở tại căn hộ trên, 4 trong số 5 người Trung Quốc đột nhiên "mất tích" khi cảnh sát kiểm tra.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Phức (SN 1987, ở xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Nguyễn Xuân Phức.

Trước đó, tối 8/5, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện anh Meng Zhong Xing (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc) lưu trú trái phép, không có hộ chiếu, giấy thị thực cũng như các loại giấy tờ khác có giá trị nhập cảnh tại Việt Nam.

Bước đầu, người đàn ông Trung Quốc này khai nhận, đầu tháng 4/2021, thông qua một người quen ở tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc), Meng Zhong Xing đã liên hệ với Nguyễn Xuân Phức nhờ thuê phòng ở Hà Nội để ở trong thời gian 1 tháng. Mọi chi phí do Meng Zhong Xing chi trả và Phức được trả công 10 triệu đồng.

Ngày 14/4, Phức thuê 1 căn hộ ở chung cư cao cấp trên địa bàn huyện Gia Lâm và gửi địa chỉ cho Meng Zhong Xing tự tìm đến. Ngày 17/4, Meng Zhong Xing và 4 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào Việt Nam và ở tại căn hộ trên.

Hai ngày sau, Meng Zhong Xing nhờ Phức thuê 1 căn hộ khác để ở tại Hà Nội. Nhận lời, Phức ký hợp đồng thuê một căn hộ trong chung cư Goldmark City và đưa Meng Zhong Xing đến ở. Trong thời gian Meng Zhong Xing lưu trú trái phép ở đây cho đến khi bị phát hiện, Nguyễn Xuân Phức là người mua thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho người đàn ông Trung Quốc này.

Sau khi phát hiện Meng Zhong Xing cư trú bất hợp pháp tại chung cư Goldmark City, cảnh sát kiểm tra tại căn hộ trong chung cư ở huyện Gia Lâm thì không phát hiện các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hiện vụ việc đang được Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên