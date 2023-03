3 trẻ chết đuối đầu mùa nắng nóng

Ngày 25/3, UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cháu N.C. (10 tuổi, trú tại xã Chư Băh) tử vong.

Trước đó, trưa 21/3, cháu C. đi bắt ốc với nhóm bạn ở cánh đồng trong xã. Đến chiều, không thấy cháu về, gia đình đã tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường, nơi cháu C. bị đuối nước Ảnh: Văn Nhân).

Đến trưa ngày 24/3, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé C. bị đuối nước trên cánh đồng ở xã Chư Băh. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu, công an xác định cháu tử vong do đuối nước, không có tác động của ngoại lực.

Tại tỉnh Kon Tum, trưa 24/3, hai cháu bé 10 tuổi và 12 tuổi (xã Hòa Bình, TP Kon Tum) gặp nạn đuối nước khi theo cha mẹ đến khu vực đập Đăk Yên để bắt hến.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bị đuối nước khi theo bố mẹ đi bắt hến (Ảnh: T.T).

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cháu nhỏ vào chiều 24/3, bàn giao gia đình lo hậu sự.