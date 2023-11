3 người bị phạt hơn 100 triệu đồng vì vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

Ngày 10/11, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho hay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người số tiền 105 triệu đồng (mỗi người 35 triệu đồng) về vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

3 người trên là: Bùi Đức Th. (41 tuổi, ở xã Điệp Nông, Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Trần Quốc T. (38 tuổi, ở xã Sơn Động, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Văn C. (31 tuổi, ở xã Gia Thịnh, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

3 người bị phạt hơn 100 triệu đồng vì vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc (Ảnh minh họa).

Trước đó, trong các ngày 10 và 11/10, tại tuyến sông Kinh Thầy, thuộc địa phận xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương), Tổ công tác Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra các tàu sông do 3 người trên điều khiển, phát hiện các tàu đều chở cát đen nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tàu TB-5899 do ông Th. chở 1.100 m3 cát đen san lấp; tàu VP-1989 do ông T. điều khiển chở 900 m3 cát đen loại cát dùng trong xây dựng và tàu NB-8765 do ông C. điều khiển chở 1.144 m3 cát đen loại cát đen san lấp.

Ngoài bị phạt tiền, toàn bộ số cát vi phạm đều bị tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.