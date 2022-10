3 kho hàng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Sáng 25/10, trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h45 sáng 25/10, tại 3 nhà kho (trực thuộc Công ty CP SIMCO Sông Đà) nằm trên địa bàn xã Bình Minh.

Kho xưởng rộng hàng nghìn mét vuông bất ngờ bốc cháy. Trong ít phút đám cháy lan rộng và bốc dữ dội.

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng tại 3 nhà kho ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Ảnh: Hoàng Dũng).

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy của Công an huyện Thanh Oai và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Sau hàng giờ nỗ lực, đến khoảng 5h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy có mặt tại hiện trường (Ảnh: Hoàng Dũng).

Đến sáng 25/10, đám cháy cơ bản được khống chế (Ảnh: Hoàng Dũng).

Tại hiện trường, 3 kho hàng với tổng diện tích khoảng 2.000m2 bị cháy gồm một kho vải, một kho bìa các tông, một kho mỡ cá basa.

"Do diện tích bị cháy là kho chứa hàng, không có người làm việc bên trong nên đám cháy không có thiệt hại về người", vị chỉ huy Công an huyện Thanh Oai nói.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.