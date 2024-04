200.000 ô tô hết tiền trong tài khoản ETC vẫn đi vào cao tốc

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có báo cáo thống kê việc vận hành 4 tuyến cao tốc trong quý I năm 2024.

Thống kê cho thấy 4 tuyến cao tốc gồm Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ trên 17,22 triệu lượt phương tiện, tăng 15,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm, VEC ghi nhận trên 200.000 phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí ETC nhưng vẫn đi vào các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý.

Trạm thu phí trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Ảnh: Ngọc Tân).

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn ứ tại trạm thu phí, giảm tốc độ lưu thông của phương tiện và mất an toàn giao thông tại các làn thu phí ETC.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Ông Ngô Huy Thuần, Giám đốc Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (VEC O&M), cho biết có tình trạng xe hết tiền trong tài khoản nhưng lợi dụng trạm thu phí ùn ứ, di chuyển nối đuôi xe trước để tránh phải trả phí.

Với những xe hết tiền trong tài khoản ETC nhưng vẫn cố tình đi vào cao tốc, đại diện VEC O&M cho biết sẽ ghi lại thông tin và chuyển cho Cục CSGT để phối hợp xử phạt.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, VEC chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án ứng trực 24/7. Đồng thời khuyến cáo chủ phương tiện kiểm tra và nạp tiền vào tài khoản thu phí ETC khi vào cao tốc.

Trong 3 tháng đầu năm, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng xe lưu thông cao nhất với 5,89 triệu lượt. Xếp thứ 2 là cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với 5,79 triệu lượt. Tuyến Nội Bài - Lào Cai xếp thứ 3 về lưu lượng (4,79 triệu lượt). Xếp cuối là tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi với 0,75 triệu lượt xe.

Các tuyến cao tốc do VEC quản lý tăng 14 vụ va chạm, 1 vụ tai nạn và giảm 19 người bị thương so với năm ngoái. Ngoài ra, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra do sự cố, va chạm giao thông.