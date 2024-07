2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bảo vệ như thế nào?

Chiều 26/7, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn tất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Suốt 2 ngày Quốc tang, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị được Bộ Công an giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ an ninh, an toàn tại 3 địa điểm tổ chức Lễ Quốc tang và nơi ở thường xuyên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giao bảo vệ an ninh tại Nhà tang lễ Quốc gia, Nghĩa trang Mai Dịch và bảo vệ các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đăng ký đến viếng Tổng Bí thư.

Lực lượng Cảnh vệ bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Bộ Công an, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã huy động 100% quân số tham gia bảo vệ.

Mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Lễ Quốc tang, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã gặp nhiều khó khăn như địa điểm chật hẹp, trong khi lượng khách trong nước, quốc tế và nhân dân đến viếng đông; thời gian làm việc liên tục, kéo dài...

Trước tình hình đó, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Lễ viếng trong việc bố trí, sắp xếp trình tự các đoàn viếng đảm bảo trật tự, thành kính, trang nghiêm và theo đúng nghi lễ Quốc tang.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật bảo vệ triển khai lực lượng, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra an ninh tại Nhà tang lễ Quốc gia lúc 3h ngày 25/7 (Ảnh: Bộ Công an).

Thượng tá Trần Thế Việt, Phó Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, cho biết chỉ huy đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo vệ khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

"Yêu cầu đặt ra là vừa đảm bảo về an ninh, an toàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn khách trong nước, quốc tế và nhân dân đến viếng Tổng Bí thư", Thượng tá Việt nhấn mạnh.

Theo Bộ Công an, địa điểm thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) được nhận định sẽ đón nhiều khách đến viếng là người dân địa phương và nhân dân các tỉnh thành lân cận.

Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến tình cảm, cảm xúc của những người hàng xóm láng giềng và nhân dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật bảo vệ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn để người dân tự nguyện nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của lực lượng chức năng, để hạn chế sử dụng các thiết bị kiểm tra an ninh.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (phải), trực tiếp phụ trách phương án bảo vệ tại Nhà tang lễ Quốc gia giúp đỡ người dân vào viếng Tổng Bí thư (Ảnh: Bộ Công an).

Phòng Kỹ thuật bảo vệ đã quán triệt và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ có thái độ hòa nhã, ân cần, tôn trọng nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ.

"Khách đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà rất đông, từ người già cho đến các em nhỏ, thương binh, bệnh binh. Tất cả đều được cán bộ, chiến sĩ Phòng kỹ thuật bảo vệ hướng dẫn xếp hàng nghiêm túc, trong đó đặc biệt ưu tiên người già, em nhỏ, thương binh, bệnh binh được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng và thuận tiện nhất", Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ, chia sẻ.