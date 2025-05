2 công nhân tử vong nghi bị ngộ độc khí CO ở Đồng Nai

Ngày 26/5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận nhóm 5 bệnh nhân từ Công ty CP Gạch men Phương Nam - chi nhánh Đồng Nai (Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) bị ngộ độc khí CO.

3 bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Ảnh: CTV).

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, 2 trường hợp tử vong ngoại viện nghi bị ngộ độc khí CO là N.L.S. (38 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và N.H.Q.L. (26 tuổi, ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Ba trường hợp khác đang tiếp tục được cấp cứu tại bệnh viện là Đ.C.H. (44 tuổi, ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); N.T.H. (34 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu); L.V.N. (40 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu). Cả 3 bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ vừa. Hiện, ba bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn.