2 cô giáo bạo hành bé trai 17 tháng tuổi: Chuyên gia tội phạm học nói gì?

Vừa qua, 2 cô giáo Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) đã bị Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi bạo hành, đánh đập bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ngụ xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín).

Hai bị can này vì những bực tức, đã đánh, đấm, đạp, thậm chí ném cháu bé 17 tháng tuổi xuống đất. Hậu quả là bé Đ. chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não và tử vong. Điều đáng nói, nạn nhân còn chưa biết nói và mới được bố mẹ đưa đi lớp được khoảng 2 tuần.

Theo dõi vụ việc, Thượng tá, tiến sĩ Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học Bộ Công an) bày tỏ sự phẫn nộ và đánh giá hành vi của các đối tượng có "ác tính cao".

"Hành vi bạo hành đã diễn ra trong nhiều ngày chứ không phải là việc nhất thời bột phát của 2 đối tượng, cho thấy nguyên nhân sâu xa thúc đẩy hành vi phạm tội chính là sự suy thoái về đạo đức của họ", ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, dù động cơ của An và Lành xuất phát từ việc không kiềm chế được cơn giận dữ ở một thời điểm cụ thể, tuy nhiên, điều này thể hiện sự lệch lạc về nhân cách, sự ích kỷ, vô cảm, độc ác trong tâm lý nội tâm. Khi họ đối mặt, tương tác với tình huống cụ thể, những đặc điểm tiêu cực này mới bộc lộ.

"Khi đã ích kỷ, tuyệt đối hóa lợi ích của mình thì con người ta thường phản ứng cực đoan trước những điều không như ý, ở đây là việc trẻ quấy khóc. Những bức xúc tâm lý hình thành rất nhanh và họ đã làm mọi cách để giải tỏa nó", chuyên gia tội phạm học phân tích.

"Khi mầm ác đã có ở trong tâm, người ta thường hướng đến việc sử dụng vũ lực, thay vì lựa chọn các cách giải quyết khác phù hợp với đòi hỏi của pháp luật và xã hội", ông Hiếu nói và nhận định mọi hành vi bạo hành đối với trẻ em đều không thể tha thứ và cần phải có một hình phạt nghiêm khắc.

Quá trình đấu tranh với các bị can, công an xác định, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng hai tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà và sau đó dùng tay tát nạn nhân. Trong khi An dùng chân đạp vào bụng, ngực và đá, dẫm vào đầu cháu bé.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con thì An và Lành báo lại bé Đ. tự ngã.

Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp. Sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Dù được chữa trị tích cực nhưng đến chiều 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương trả cháu bé về gia đình vì tiên lượng xấu. Đến tối hôm sau, nạn nhân tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.