12 khách sạn cách ly tự trả phí tại Hà Nội

Dân trí Thay vì phải đi cách ly tập trung, các nhóm đối tượng thuộc diện F1 có thể lựa chọn hình thức cách ly tự trả phí tại 12 khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương cho 12 khách sạn được nhận các trường hợp là F1 (người tiếp xúc gần F0) cách ly tự nguyện nhưng phải tự chi trả chi phí.

Theo đó, 12 khách sạn gồm: Khách sạn Hòa Bình; Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre; Khách sạn Sofitel Legend Metropole HaNoi; Khách sạn Silk Path Hà Nội; Khách sạn Hilton Garden Inn; Khách sạn Hilton Hanoi Opera; Khách sạn Bình An 1; Khách sạn Bình An 2; Khách sạn Bình An 3; Khách sạn Grand Vista; Khách sạn Lake Side; Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La, thuộc địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn.

Hà Nội cho phép người thuộc diện F1 lựa chọn cách ly tự trả phí tại 12 khách sạn bên cạnh việc phải đi cách ly tập trung (Ảnh minh họa).

Hà Nội cũng giao cho UBND các quận, huyện nêu trên phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch triển khai phương án cách ly tập trung F1 tự nguyện chi trả chi phí tại cơ sở cách ly tập trung của 12 khách sạn trên. Thời gian thực hiện kể từ 15/11.

Trước đó vào ngày 8/11, Sở Du lịch và Sở Y tế đã đề xuất lên UBND TP Hà Nội cho phép một số khách sạn thực hiện cách ly y tế được đón các trường hợp F1 có nhu cầu cách ly tự nguyện do người cách ly tự chi trả chi phí.

Liên quan đến việc cách ly y tế đối với các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 tại các khách sạn, tính đến ngày 11/11, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại 23 khách sạn trên địa bàn với tổng số 2.640 phòng, tương đương 4.253 giường. Từ ngày 1/6/2020 đến ngày 11/11/2021, các khách sạn này đã đón và phục vụ 107.120 khách.

Nguyễn Trường