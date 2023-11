Westlife và các nhóm nhạc hát tình ca làm say đắm khán giả Việt giờ ra sao?

Westlife được mệnh danh là những chàng lãng tử hát tình ca

Westlife được thành lập vào năm 1998 với 5 thành viên gồm Mark Feehily, Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Ông bầu của nhóm là Louis Walsh, người từng dẫn dắt và đem lại thành công cho nhóm nhạc nam khác - Boyzone.

Westlife ra mắt khán giả vào năm 1998 (Ảnh: News).

Nhóm lần đầu biểu diễn chính thức trong chuyến lưu diễn của Boyzone ở Dublin (Ireland) vào năm 1998. Tháng 3 năm sau, họ phát hành đĩa đơn Swear It Again và nhanh chóng đánh bại các đối thủ khác để chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard tại Anh.

Thời điểm Westlife ra mắt, làng nhạc trẻ thế giới đã có 2 nhóm nhạc nam nổi tiếng đến từ Mỹ là Backstreet Boys và NSYNC. Tuy nhiên, vẻ lãng tử và lịch lãm trong phong cách biểu diễn cùng các bản tình ca day dứt lòng người của Westlife vẫn làm "điên đảo" những khán giả nữ toàn cầu.

Album đầu tiên của nhóm được lấy theo tên nhóm là Westlife đạt thành công lớn khi đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard của Anh. Album thứ hai của nhóm mang tên Coast To Coast cũng nhanh chóng leo lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng Billboard tại Anh và lọt vào Top 10 album bán chạy trong năm 2000 tại Anh.

Năm 2001, Westlife có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên mang tên Where Dreams Come True.

Westlife sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng (Ảnh: News).

Sau khi Westlife phát hành được 5 album, thành viên Brian quyết định rời nhóm để phát triển sự nghiệp riêng vào năm 2004. Với 4 thành viên còn lại, Westlife tiếp tục thu âm album thứ sáu Allow Us To Be Frank mang phong cách nhạc Swing và Jazz.

Một năm sau đó, họ ra mắt album thứ bảy Face To Face. Các ca khúc trữ tình như You Raise Me Up, When You Tell Me That You Love Me, Amazing, I Have A Dream, Seasons In The Sun, My Love, If I Let You Go, Flying Without Wings, Soledad, I Lay My Love On You... của họ trở nên quen thuộc, gợi nhớ một thời tuổi trẻ lãng mạn của khán giả thế hệ 8X và 9X Việt Nam.

Năm 2007, Westlife ra mắt album Back Home cùng các đĩa đơn thành công là Home, Us Against The World và Something Right. Cuối năm 2008, nhóm tổ chức chuyến lưu diễn kỷ niệm 10 năm thành lập mang tên 10 Years of Westlife.

Song chỉ 3 năm sau, nhóm thông báo tan rã, dừng hoạt động trong vài năm. Năm 2018, họ bất ngờ thông báo tái hợp với 4 thành viên, phát hành album Spectrum và bắt đầu thực hiện chuyến lưu diễn The Twenty vòng quanh nước Anh và khu vực Đông Nam Á để kỷ niệm 20 năm ca hát.

Westlife từng tan rã rồi tái hợp vì nhận được tình cảm đặc biệt của khán giả (Ảnh: Getty Images).

Đến nay, Westlife đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát kiếm được hơn 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên YouTube. Họ còn sở hữu 14 đĩa đơn đạt vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng Anh, xếp thứ ba trong số những nghệ sĩ và ban nhạc có nhiều đĩa đơn đứng đầu nhất tại Anh (chỉ sau Elvis Presley và The Beatles).

Trong gần 2 thập kỷ, cùng Backstreet Boys, Boyzone, Nsync, Westlife góp phần tạo nên sự thống trị của các nhóm nhạc toàn nam.

Năm 2021, Westlife thông báo ký hợp đồng với hãng đĩa East West Records của Warner Music UK, sau khi rời EMI Records. Họ cũng trình làng album Wild Dreams và bắt đầu khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu The Wild Dreams tại Anh và Ireland.

The Wild Dreams là chuyến lưu diễn thứ 14 trong sự nghiệp của Westlife với tổng cộng 91 đêm diễn kéo dài từ năm 2022 đến năm 2024. Nhóm nhạc huyền thoại trình diễn tất cả những ca khúc bất hủ của nhóm như Flying Without Wings, World of our Own... cũng như các bài hát mới từ album Wild Dreams.

Trong chuyến lưu diễn toàn cầu The Wild Dreams của Westlife, Việt Nam cũng là một trong những điểm đến. Cụ thể trong ngày 22/11, 4 thành viên của Westlife sẽ trình diễn tại sân vận động Thống Nhất, TPHCM.

Westlife hiện có 4 thành viên (Ảnh: Poster).

Đây không phải lần đầu tiên nhóm nhạc huyền thoại của Ireland đến Việt Nam. Vào năm 2011, họ từng biểu diễn ở Hà Nội trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Westlife Gravity. Riêng thành viên Shane của nhóm đã từng đến TPHCM biểu diễn 2 lần vào năm 2014 và 2017.

Boyzone sở hữu nhiều bản "hit" ấn tượng qua năm tháng

Boyzone cũng là một ban nhạc toàn nam của Ireland và thuộc sự sở hữu của ông bầu Louis Walsh. Nhóm ra mắt trước Westlife vào năm 1993 với 5 thành viên gồm Keith Duffy, Stephen Gately, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynch. Tới năm 2018, họ đã phát hành được 7 album.

Cũng giống Westlife, chất nhạc của Boyzone cũng là những bản tình ca lãng mạn, ngọt ngào nói về tình yêu, tình gia đình. Các ca khúc như Love Me for a Reason, Key to My Life, So Good, Father and Son, No Matter What, Picture of You… của họ cũng rất quen thuộc với khán giả thế hệ 8X và 9X.

Boyzone được xem là nhóm nhạc "đàn anh" của Westlife và có chung ông bầu (Ảnh: News).

Theo Hiệp hội Âm nhạc Anh, Boyzone đã tiêu thụ được 6 triệu album và 7,8 triệu đĩa đơn tại Anh, 25 triệu đĩa của họ được bán trên toàn cầu vào năm 2013. Họ có 6 ca khúc đứng số 1 bảng xếp hạng âm nhạc Anh, 9 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Ireland, 5 album có doanh thu cao nhất tại Anh.

Nhóm thông báo giải tán vào năm 1999 và tái hợp vào năm 2007 với hoạt động chủ yếu là đi lưu diễn. Năm 2009, thành viên Stephen Gately qua đời trong một kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha ở tuổi 33 và đây trở thành cú sốc lớn với cả ban nhạc.

Năm 2018, Boyzone tiếp tục lưu diễn toàn cầu để kỷ niệm 25 năm ca hát. Vào ngày trình làng album cuối cùng Thank You & Goodnight, thành viên Shane chia sẻ: "Đây là album cuối cùng, cũng là chuyến lưu diễn cuối cùng của chúng tôi. Đã đến lúc cất mấy đôi giày nhảy".

Tới tháng 4/2018, Boyzone thông báo chính thức tan rã và không bao giờ tái hợp. Trong số các thành viên của Boyzone, giọng ca nội lực Ronan Keating hiện là thành viên duy nhất vẫn chăm chỉ theo đuổi sự nghiệp ca hát và từng tới Việt Nam biểu diễn.

Boyzone tan rã từ năm 2018 (Ảnh: News).

911: Nhóm nhạc nam thống trị thị trường Đông Nam Á

Được thành lập từ năm 1995 với đội hình gồm 3 chàng trai Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn, 911 là nhóm nhạc nam thần tượng một thời của khán giả thế hệ 8X và 9X. Đĩa đơn đầu tay của họ mang tên Night to Remember được phát hành vào năm 1996.

Nhóm nhạc Anh sở hữu nhiều ca khúc bất hủ như I'll be by your side, til the day I die, I'll be waiting 'til I hear you say I do. Trong đó, I do là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của họ và còn được yêu thích tới nay.

911 được thành lập với công thức chung của các nhóm nhạc châu Âu với các thành viên sở hữu ngoại hình thư sinh, giọng ca ngọt ngào chuyên thể hiện các bản tình ca lãng mạn. Họ đã làm mưa làm gió tại thị trường châu Á trong những năm 90 của thế kỷ trước và đầu thế kỷ này.

911 gồm 3 thành viên ra mắt từ năm 1995 (Ảnh: News).

911 sở hữu 10 đĩa đơn đứng số 1 bảng xếp hạng âm nhạc Anh, bán được 10 triệu đĩa đơn và 6 album trên toàn cầu. Họ được yêu thích đặc biệt tại thị trường Đông Nam Á và có 2 album đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu thương mại tại thị trường này.

Năm 1999, nhóm thông báo tan rã trong sự tiếc nuối của khán giả. Tới tháng 10/2012, họ tái hợp để thực hiện bộ phim tài liệu mang tên The Big Reunion cùng một số nhóm nhạc đình đám một thời của Anh như Atomic Kitten, Liberty X, B*Witched, Five và Honeyz.

Nhờ phản ứng tích cực từ người hâm mộ, nhóm quyết định thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh nước Anh và Ireland. Album đánh dấu sự trở lại của họ với thị trường âm nhạc Illuminate... (The Hits and More) được phát hành vào tháng 9/2013 cùng đĩa đơn 2 Hearts 1 Love.

Sang năm 2014, họ tiếp tục thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh nước Anh mang tên The Illuminate: The Hits and More Tour. Được yêu thích đặc biệt tại thị trường Đông Nam Á, 911 vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật đến thời điểm này.

Năm 2019, 911 thực hiện đêm diễn mang tên 911 The Reunion ở Kuala Lumpur (Malaysia) và vé cho chương trình đã được bán sạch. Tháng 2 vừa rồi, 3 thành viên của nhóm bắt tay thực hiện ca khúc I Do bản tiếng Anh và tiếng Việt cùng ca sĩ Đức Phúc.