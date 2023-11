Sân khấu của Westlife tại Việt Nam có gì khác biệt so với thế giới?

Vào 21 và 22/11 tới, nhóm Westlife sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam sau 12 năm với 2 đêm nhạc thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn The wild dreams.

Theo thông tin mới nhất từ Ban Tổ chức, sân khấu của Westlife tại TPHCM sẽ có dạng chữ T để nhóm kết nối, tương tác gần khán giả của mình hơn. Đây có thể xem là món quà đặc biệt dành tặng người hâm mộ Việt Nam.

Ban Tổ chức cho biết Westlife gần như chỉ áp dụng dạng sân khấu chữ T cho chặng dừng lưu diễn tại TPHCM. Ở các chặng lưu diễn trên thế giới, sân khấu của The wild dreams tour chỉ giới hạn hình chữ nhật, không có đường băng và sân khấu phụ.

Westlife sắp tái ngộ khán giả Việt trong 2 đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu (Ảnh: Twitter).

Cũng theo Ban Tổ chức, 15.000 vé cho đêm diễn đầu tiên của Westlife tại TPHCM đã "cháy vé" chỉ trong 4 tiếng. Dự kiến sẽ có hơn 30.000 khán giả đổ về sân vận động Thống Nhất trong 2 đêm 21 và 22/11.

Trong đêm nhạc của Westlife tại TPHCM, nữ ca sĩ Andreah sẽ đảm nhận vai trò hát mở màn trước khi vào buổi diễn chính thức. Đây là thông lệ thường thấy ở các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ quốc tế.

Trước đó, vào ngày 19/9, fanpage chính thức của nhóm thông báo: "Việt Nam! Chúng tôi rất háo hức trở lại với tour The wild dreams". Đơn vị tổ chức sự kiện xác nhận Việt Nam là một trong 8 địa điểm châu Á thuộc chuyến lưu diễn của nhóm.

4 thành viên Mark, Kian, Shane và Nicky dự kiến thể hiện các bản hit như Uptown girl, Seasons in the sun, Flying without wings, No one's gonna sleep tonight và nhiều ca khúc nổi tiếng khác.