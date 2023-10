Đêm nhạc Westlife tại Việt Nam "cháy vé", BTC công bố tăng thêm suất diễn

Tối 20/10, bà Đỗ Thu Giang - đại diện đơn vị tổ chức đêm diễn của nhóm nhạc Westlife tại Việt Nam - cho biết sau khi toàn bộ vé của đêm nhạc vào tối 22/11 được bán hết chỉ trong 4 giờ đồng hồ, Ban Tổ chức đã nhận về nhiều phản hồi của khán giả, cho biết chưa mua được vé dù rất trông chờ.

Ngay lập tức, Ban Tổ chức đã tiến hành trao đổi cùng đại diện Westlife, nhằm bổ sung thêm một đêm diễn vào ngày 21/11, thay vì chỉ diễn một đêm duy nhất ngày 22/11 tại Việt Nam.

"Chúng tôi đã bắt tay vào trao đổi, đàm phán cùng ban nhạc và quả thật, sự kiên trì đã mang lại thành quả. Đêm diễn vào ngày 21/11 sẽ là món quà dành tặng cho những trái tim yêu âm nhạc.

Hy vọng khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức 2 đêm nhạc xứng đáng với sự chờ đợi suốt thời gian qua", bà Giang chia sẻ.

Đại diện Ban Tổ chức cũng cho biết giá vé và vị trí ngồi trong đêm diễn 21/11 sẽ không thay đổi so với đêm diễn 22/11.

Thông tin nhóm nhạc đình đám có 2 đêm diễn tại Việt Nam khiến khán giả vô cùng phấn khích. Trên các hội nhóm, nhiều khán giả bày tỏ niềm hạnh phúc, bởi tưởng rằng đã không còn cơ hội tham gia đêm diễn của nhóm nhạc này khi không săn được vé của show diễn 22/11.

Trước đó, thông tin nhóm nhạc nam đến từ Ireland trở lại Việt Nam vào tháng 11 nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả Việt. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài đăng nhận gần 25.000 lượt tương tác, hơn 8.000 bình luận.

Hôm 21/9, Ban Tổ chức thông báo sẽ phát hành 15.000 vé xem concert Westlife. Mỗi tài khoản được mua tối đa 6 vé/lần ở tất cả hạng mức, thực hiện giao dịch trong 10 phút. Trong sơ đồ, Ban Tổ chức chia sân vận động Thống Nhất (TPHCM) thành 8 khu, 100% là ghế ngồi.

Đúng 9h sáng 26/9, cổng bán vé đêm nhạc của nhóm Westlife chính thức được mở bán. Theo đó, có 6 hạng vé được bán ra bao gồm: 850.000 đồng, 1,2 triệu đồng, 1,7 triệu đồng, 2,1 triệu đồng, 3,1 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Theo dữ liệu tại website Ticketbox, chỉ sau 2 tiếng mở bán, các hạng vé từ 850.000 đồng đến 4 triệu đồng đều trong tình trạng hết vé, chỉ còn hạng 3,1 triệu đồng nhưng sau đó cũng nhanh chóng "cháy vé".

Nhóm nhạc Westlife được thành lập năm 1998, gồm 5 thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden.

Thập niên 2000, Westlife là một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới với nhiều bản hit như My love, Fool again, I lay my love on you...

Tháng 10/2018, Westlife tái hợp với 4 thành viên sau 6 năm tan rã, Brian không tham gia.