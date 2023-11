Westlife sẽ hát bài gì trong đêm nhạc "có thời lượng dài nhất" ở TPHCM?

Chỉ còn vài tiếng nữa, đêm nhạc The wild dreams thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu của Westlife sẽ chính thức diễn ra, dự kiến đón hơn 15.000 khán giả tại Sân vận động Thống Nhất (quận 10, TPHCM).

Ban Tổ chức thông báo danh sách bài hát của nhóm và thời lượng trình diễn của nhóm tại Việt Nam sẽ dài nhất so với các chặng lưu diễn trên thế giới.

Theo Ban Tổ chức, Westlife dành sự ưu ái đặc biệt cho người hâm mộ tại Việt Nam. Nhóm sẽ biểu diễn gần như toàn bộ bản hit huyền thoại, gắn với thanh xuân nhiều khán giả như: I lay my love on you, Home, Nothing's gonna change my love for you, Fly without wings, Fool again...

Westlife đến TPHCM vào tối 20/11 (Ảnh: Nam Anh).

4 thành viên người Ireland cũng sẽ cover các bản hit của ABBA. Một số tiết mục hứa hẹn tạo nên bất ngờ cho đêm nhạc như: Mamma Mia, Gimme gimme gimme, Money money money, I have a dream, Dancing queen...

Trước đó, Ban Tổ chức xác nhận sân khấu của Westlife có hình dạng chữ T để nhóm giao lưu, tương tác dễ dàng hơn với khán giả Việt Nam. Đây có thể xem là món quà đặc biệt vì thiết kế sân khấu này khác biệt so với các điểm dừng chân khác trên thế giới.

Thành viên Shane Filan ký tặng fan Việt (Ảnh: Nam Anh).

Trên mạng xã hội, người hâm mộ háo hức chờ đợi 2 đêm diễn của Westlife. Các fan cũng mang băng rôn để chào đón thần tượng khi nhóm hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 20/11.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến tranh cãi xung quanh đêm nhạc. Trên fanpage của Ban Tổ chức, người hâm mộ để lại nhiều bình luận trái chiều về việc đơn vị tổ chức mở thêm vé khu vực Cat 7 (vé đứng) cho 2 đêm diễn.

Một số ý kiến bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng hạng vé Cat 7 có giá 600.000 đồng nhưng lại được xếp đứng trước một số hạng vé có giá cao hơn. Việc bổ sung hạng vé giá rẻ vài ngày trước đêm nhạc cũng khiến Ban Tổ chức vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Trước những tranh cãi, đại diện Ban Tổ chức khẳng định việc phát sinh khu vé Cat 7 không làm ảnh hưởng quyền lợi, tầm nhìn và trải nghiệm của các khu vực khác.

Theo đó, vé Cat 7 dành cho khán giả đứng tự do, ai đến trước đứng trước. Ban Tổ chức cho rằng khán giả khu vực đứng không thể có trải nghiệm tốt như khán giả ngồi, do đó vé Cat 7 được định giá thấp nhất.

"Khu vực vé đứng cũng chỉ giới hạn một số lượng cụ thể, được quây thành khu riêng, không phải muốn đứng ở đâu cũng được. Chúng tôi đảm bảo khâu an ninh, trật tự và việc bổ sung khu vé này không ảnh hưởng gì đến các hạng vé khác", đại diện Ban Tổ chức trao đổi với truyền thông.

Westlife biểu diễn tại Hàng Châu (Trung Quốc) hôm 17/11 (Ảnh: Twitter).