Vừa lên sóng, "The Glory 2" của Song Hye Kyo "càn quét" mạng xã hội châu Á

Không nằm ngoài sự mong chờ của khán giả hâm mộ, The Glory phần 2 đã khiến những khán giả yêu mến bộ phim này hài lòng. Tiết tấu phim được nhận xét nhanh, chứa được nhiều yếu tố bất ngờ, kịch tính.

Đặc biệt, dàn diễn viên của The Glory tiếp tục tỏa sáng và đưa bộ phim về đề tài báo thù này lọt top những bộ phim đáng xem nhất của Hàn Quốc trong năm 2023.

Phần hai của "The Glory" chính thức lên sóng vào ngày 10/3 và nhanh chóng tại cơn sốt tại châu Á (Ảnh: Netflix).

The Glory đề cập tới hành trình báo thù của người phụ nữ tên Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), nạn nhân của bạo lực học đường. Những vết thương trong tâm hồn và thể xác ám ảnh Dong Eun nhiều năm, khiến cô lên kế hoạch báo thù những kẻ đã hãm hại mình.

Phần 2 khép lại hành trình trả thù của Moon Dong Eun và mang đến cho khán giả một cái kết vỡ òa. Chỉ sau vài tiếng phát hành độc quyền trên Netflix, bộ phim này đã trở thành từ khóa tìm kiếm hot tại Trung Quốc, Philippines và cả Việt Nam. Cái kết của phim trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên mạng xã hội và được nhiều khán giả chấm 10/10 về nội dung cũng như diễn xuất của dàn diễn viên.

Đặc biệt, nhân vật "ác nữ" Yeon Jin do nữ diễn viên Lim Ji Yeon thủ vai đã nhận được cái kết xứng đáng. Trong khi nữ chính có một cái kết ngọt ngào, làm khán giả hài lòng.

Phân đoạn "Yeon Jin ly hôn" đã trở thành từ khóa gây sốt nhất của The Glory 2, leo lên hạng 2 của thanh tìm kiếm của mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Từ khóa này còn được xếp hạng cao hơn cả cảnh hôn của Song Hye Kyo và bạn diễn Lee Do Hyun 3 bậc, chứng tỏ Yeon Jin cũng là nhân vật thu hút không kém gì nữ chính.

"Ác nữ" Yeon Jin do nữ diễn viên Lim Ji Yeon cũng nhận được sự quan tâm không kém nữ chính do Song Hye Kyo thể hiện (Ảnh chụp màn hình).

Một phân đoạn cảm xúc trong "The Glory 2" (Ảnh chụp màn hình).

Tại Hàn Quốc, phần 2 của The Glory cũng đang được bàn luận sôi nổi. Khung bình luận của phim trên Naver (mạng xã hội Hàn Quốc) đã vượt 5 triệu lượt thả tim cùng nhiều ý kiến tăng mạnh mỗi giây. Tại Việt Nam, khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi khi nửa sau của The Glory rất hấp dẫn, thu hút và mãn nhãn.

Đặc biệt, diễn xuất của Song Hye Kyo trong phần hai còn được đánh giá xuất sắc hơn phần một. Cô thể hiện được sự chuyển mình đáng ghi nhận qua bộ phim mang đề tài rất mới mẻ với chính Song Hye Kyo.

Nhiều khán giả nhận xét phần thể hiện của Song Hye Kyo trong phần hai rất "điên rồ", phù hợp màu sắc của một bộ phim báo thù u tối. Những phân đoạn cảm xúc của nữ chính Dong Eun được mỹ nhân 42 tuổi lột tả một cách chân thực. Một cú chuyển mình đáng kinh ngạc trong diễn xuất ở Song Hye Kyo là điều phần lớn khán giả nhận được khi theo dõi hai phần The Glory.

Nếu ở phần một, Dong Eun mang đậm thù hận, gương mặt luôn lạnh lùng, vô cảm thì ở phần hai, cái thiện của Dong Eun được hé lộ. Dong Eun ở phần hai đa dạng hơn với những hỉ nộ ái ố, cảm xúc chân thực. Đúng như lời hứa hẹn của biên kịch The Glory, Dong Eun là một nhân vật báo thù nhưng vẫn mang cái tâm thiện nên hành trình trả thù của cô không chỉ có sự tàn nhẫn, vô cảm mà còn rất tình người.

Moon Dong Eun của Song Hye Kyo trong phần hai "The Glory" trải qua những cung bậc cảm xúc đa dạng (Ảnh: Netflix).

Cảnh khóa môi cảm xúc của Song Hye Kyo và bạn diễn Lee Do Hyun trong "The Glory 2" (Ảnh chụp màn hình).

Ở phần hai, một nhân vật bất ngờ xuất hiện cũng tạo nên những xáo trộn tâm lý của Dong Eun. Đó chính là mẹ cô. Khoảnh khắc Dong Eun đắm chìm trong tuyệt vọng khi một lần nữa mẹ tiếp tục "bán" cô được Song Hye Kyo thể hiện thực sự hoàn hảo.

"Phim hay thật sự luôn, xem cuốn không dứt được. Kịch bản diễn xuất đều không phải bàn", "Diễn xuất của Song Hye Kyo trong phim thực sự quá đỉnh, xứng đáng để hi sinh một buổi tối", "Thực sự nổi da gà khi xem diễn xuất của Song Hye Kyo trong The Glory"… là một số bình luận dành cho The Glory phần 2.

Phần một của The Glory lên sóng vào cuối tháng 12/2022 và nhanh chóng càn quét bảng xếp hạng Netlfix tại các quốc gia. Phần 2 của phim cũng hứa hẹn đạt thành tích đáng kinh ngạc khi vừa chính thức lên sóng vào chiều 10/3. Nhiều khán giả nhận định, sau The Glory, vị thế của Song Hye Kyo trong làng giải trí Hàn Quốc sẽ được cải thiện và hứa hẹn tỏa sáng.