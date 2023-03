Sự thật về cảnh nude táo bạo nhất "The Glory 2"

Phần 2 của bộ phim truyền hình nổi tiếng xứ Hàn - The Glory (Vinh quang trong thù hận) vừa lên sóng đang nhận được sự chú ý của khán giả. Phim ghi lại hành trình báo thù của người phụ nữ tên Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), một nạn nhân của bạo lực học đường. Những nỗi đau thể xác và tinh thần khiến Dong Eun luôn ám ảnh, khó mở lòng tìm hạnh phúc hay sợ hãi đón nhận tình yêu.

Nhân vật Choi Hye Jeong (Cha Joo Young đóng) có nhiều cảnh nóng trong phần hai của "The Glory" (Ảnh: Allkpop).

Phần 2 của phim chính thức lên sóng từ ngày 10/3 trên nền tảng Netflix và nhanh chóng thu hút sự bàn tán của cộng đồng mạng. Ngoài tình tiết nhanh, dồn dập, cái kết khiến nhiều khán giả hài lòng, phần hai của phim còn ngập tràn những cảnh quay táo bạo, gây sốc. Trong đó phải kể đến cảnh lột đồ của nhân vật Choi Hye Jeong (Cha Joo Young đóng).

Trong phim, Choi Hye Jeong là một tiếp viên hàng không phải vật lộn với xuất thân thấp kém. Cô cố gắng gia nhập hội bạn thân siêu giàu, tìm cách tiếp cận với những người đàn ông ở tầng lớp thượng lưu với mong muốn đổi đời. Trong mắt hội bạn thân, Hye Jeong chỉ là một tay sai và luôn bị cười chê vì thân phận.

Ở phần 2, Choi Hye Jeong lần nữa vứt bỏ danh dự để đến với Jae Jun (Park Sung Hoon đóng) trong khi cô đã đính ước với một đại gia giàu có. Cô thừa nhận điều này với Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng). Khi biết chiếc áo mình đang mặc là do tình địch mua, Choi Hye Jeong không chần chừ cởi phăng chiếc áo và để lộ ngực trần trước mặt tình địch.

Hành động cởi áo khoe thân của Choi Hye Jeong lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Được biết, để vào vai Choi Hye Jeong lẳng lơ, nữ diễn viên Cha Joo Young đã tăng 5-6kg để thân hình nóng bỏng hơn.

Nhân vật Choi Hye Jeong là một cô gái lẳng lơ, thực dụng và luôn khát khao bước vào giới thượng lưu (Ảnh: Netflix).

Bên cạnh cảnh hở thân táo bạo của nhân vật Choi Hye Jeong, phim còn có cảnh phim tắm bồn nóng bỏng giữa nhân vật này và Jae Jun (Park Sung Hoon đóng). Cảnh quay cũng nhận về nhiều sự chỉ trích. Khán giả Hàn cho rằng, cảnh phim thể hiện sự không tôn trọng phụ nữ.

Những cảnh "nóng" của The Glory phần 2 nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một số khán giả ủng hộ biên kịch và đạo diễn khi đưa những chi tiết táo bạo vào trong phim bởi nó thể hiện rõ bản chất của nhân vật Choi Hye Jeong, một cô gái thực dụng và trọng hình thức. Trong khi một số ý kiến lại tin rằng, chi tiết này là thừa thãi, chỉ nhằm mục đích câu "view" và thừa nhận không thoải mái khi xem.

Trên một số diễn đàn, khán giả cũng liên tục bàn tán về việc liệu nữ diễn viên Cha Joo Young có khỏa thân thực sự trong cảnh quay này không. Ngày 14/3, trên kênh YouTube cá nhân, phóng viên giải trí nổi tiếng xứ Hàn - Lee Jin Ho đã đăng clip giải đáp điều này.

Anh bình luận: "Mọi sự chú ý đều tập trung vào việc Choi Hye Jeong có cởi đồ thực sự trong cảnh này không. Có nhiều ý kiến cho rằng cô ấy dùng người đóng thế. Lý do là cái tên Lee Do Yeon (người được cho là đóng thế cho Choi Hye Jeong) được đưa vào bảng danh sách tên nhân vật cuối phim tới hai lần".

"The Glory 2" thành công rực rỡ về tỉ suất người xem và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng (Ảnh: Netflix).

Phóng viên Lee Jin Ho cũng trò chuyện với Kim Doo Ho, một chuyên gia trong lĩnh vực quay phim, để giải đáp việc Choi Hye Jeong dùng người đóng thế hay kỹ xảo máy tính để thực hiện cảnh nude táo bạo. Chuyên gia Kim Doo Ho nói: "Quan sát vị trí đường vai hoặc hướng ánh sáng, đây có thể là dùng đồ họa máy tính. Tôi tin rằng họ đã kết hợp cả hai. Họ dùng người đóng thế và sau đó dùng thêm kỹ xảo".

Nhờ hiệu ứng từ phần một, The Glory phần 2 nhanh chóng gặt hái những thành tích ấn tượng ngay khi được phát sóng. Trên nền tảng Netflix, chỉ sau 3 ngày phát hành, The Glory phần 2 đã vươn lên vị trí top 1 toàn cầu với 781 điểm. Trong đó, phim đứng trong top 10 của 89 quốc gia và xuất sắc vươn lên top 1 tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Hàn Quốc…

Ngoài ra, phim cũng chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng thị trường các nền tảng phát sóng trực tuyến ở Hàn Quốc. Trên trang Rotten Tomatoes, phim được chấm điểm tuyệt đối ở khung điểm dành cho giới phê bình. Đây là thành tích hiếm có với một bộ phim Hàn Quốc.

Với khán giả trên trang Rotten Tomatoes, The Glory cũng đạt số điểm gần tuyệt đối. Trên trang IMDb, hai phần phim cũng nhận được 9.000 lượt đánh giá. Tại Trung Quốc, điểm trên trang Douban (trang web chấm điểm phim của Trung Quốc) của The Glory phần 1 là 8,9 và phần 2 là 9,3. The Glory và Song Hye Kyo (diễn viên chính của phim) đều nằm trong bảng xếp hạng Top tìm kiếm tại Trung Quốc.