Vợ Will Smith từng "cặp" với "phi công trẻ" kém 21 tuổi

Tài tử Will Smith vừa gây sốc khi lao lên sân khấu lễ trao giải Oscar ngày 28/3 và tát người dẫn chương trình Chris Rock khi anh này có câu đùa kém duyên về hình ảnh trọc đầu của vợ anh là diễn viên Jada Pinkett Smith. Là người chiến thắng giải Oscar nhưng hành động của Will Smith đang gây tranh cãi và khiến nhiều người nhớ về anh với hình ảnh "bạt tai" đồng nghiệp thay vì bức tượng vàng danh giá dù sau đó Will Smith đã công khai lên tiếng xin lỗi Chris Rock.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar (Video: People).

Will Smith và Jada Pinkett Smith là một trong những cặp vợ chồng được quan tâm nhất tại Hollywood trong nhiều năm nay. Họ không chỉ nổi tiếng vì giàu có mà còn nổi tiếng bởi cuộc hôn nhân vô cùng đặc biệt.

Will Smith và Jada Pinkett gặp nhau vào năm 1994 khi cô tham gia thử vai cho vai bạn gái của Will Smith trong bộ phim Fresh Prince of Bel-Air. Thời điểm đó, Will Smith đã kết hôn với nữ diễn viên Sheree Zampino và cặp đôi có với nhau một cậu con trai tên Trey. Sau khi gặp Jada, Will Smith từng nói, anh nhận ra rằng mình đã cưới nhầm một người phụ nữ khác.

Sheree đệ đơn ly hôn Will Smith vào ngày lễ tình nhân năm 1995 và Smith kết hôn với Jada hai năm sau đó. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện với phóng viên, Jada gây bất ngờ khi tiết lộ rằng cô thực sự không muốn kết hôn bởi cô là người luôn nghi ngờ về hôn nhân. Tuy nhiên Jada Pinkett làm đám cưới bởi cảm thấy bị áp lực sau khi mang thai đứa con đầu lòng của cô và Will là Jaden. Trả lời phỏng vấn năm 2018, Jada Pinkett từng nói: "Tôi đã rất buồn khi phải tổ chức đám cưới. Tôi đã khóc vì không muốn kết hôn".

Về phía Will Smith, nam diễn viên siêu giàu lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Anh chia sẻ: "Chưa có ngày nào trong đời tôi muốn điều gì khác ngoài việc kết hôn và có một gia đình. Từ khi mới 5 tuổi, tôi đã hình dung là gia đình mình sẽ như thế nào".

Mối quan hệ của Will và Jada là tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông trong nhiều năm và Jada hoàn toàn nhận thức được điều đó. Nữ diễn viên từng tâm sự rằng: "Tôi đã nghe tất cả những tin đồn đó, kiểu như "cuộc hôn nhân của họ là không có thật, anh ấy đồng tính, cô ấy đồng tính".... Tôi muốn nói với các bạn rằng: "Thật sự quá khó để xây dựng một cuộc hôn nhân giả tạo".

Jada Pinkett Smitt từng thừa nhận với chồng Will Smith (ảnh trái) là cô hò hẹn với August Alsina (ảnh phải) khi quan hệ của vợ chồng cô rạn nứt (Ảnh: Getty Images).

Năm 2020, ca sĩ 9X August Alsina gây sốc khi tiết lộ với báo giới rằng anh đã có một mối tình lâu dài với Jada trong thời điểm cô vẫn kết hôn với Will Smith. Jada Pinkett Smitt sau đó đã công khai thừa nhận với chính chồng cô là cô đã ngoại tình với ca sĩ trẻ August Alsina khi cô và Will vẫn còn là vợ chồng.

Jada Pinkett Smith nói, đó là thời điểm mối quan hệ của vợ chồng cô rất khó khăn, rạn nứt và họ đã "cơ bản chia tay nhau". Jada tiết lộ cô và August Alsina gặp gỡ thông qua con trai Jaden và thời điểm đó, August Alsina đang bị bệnh. "Ban đầu em chỉ muốn giúp August. Cậu ta đang gặp vấn đề với sức khỏe và tinh thần. Gia đình August lo lắng cho sức khỏe cậu ấy. Em và gia đình August đã giúp đỡ cậu ta. Anh biết, giai đoạn đó của chúng ta vô cùng khó khăn", Jada nói với chồng.

Will thừa nhận thời điểm đó, anh đã nghĩ mối quan hệ của vợ chồng anh sẽ kết thúc trong khi Jada nói thêm rằng khi đó vợ chồng cô quyết định chia tay một thời gian.

Jada Pinkett Smith chia sẻ thêm, cô là người duy nhất cho phép mình có mối quan hệ khác chứ không phải là chồng cô - như August Alsina đã nói. "Sau tất cả, em và August chia tay nhau một cách vui vẻ. August Alsina không phải là người phá hoại hạnh phúc của gia đình chúng ta", Jada tuyên bố.

Khi Will tuyên bố anh là người chồng "ngoan ngoãn" và đứng về phía vợ thì Jada nói thêm, cô không xem mối quan hệ của mình với August là một sự vi phạm điều gì cả. Nữ diễn viên nói với chồng: "Thời gian đó, em đã hiểu thêm rất nhiều về bản thân và có thể thực sự đối mặt với những non nớt về cảm xúc, sự bất an về cảm xúc và sau đó làm lành lại vết thương lòng".

Will Smith tát đồng nghiệp trên sân khấu lễ trao giải Oscar để bảo vệ vợ (Ảnh: AP).

Về phía Will Smith, nam tài tử từng chia sẻ với tạp chí GQ vào năm ngoái rằng: "Jada không bao giờ tin vào hôn nhân thông thường. Cô ấy có các thành viên trong gia đình có mối quan hệ không bình thường. Vì vậy, cô ấy lớn lên theo cách rất khác so với cách tôi lớn lên.

Chúng tôi đã từng có những cuộc thảo luận bất tận về việc, sự hoàn hảo trong một mối quan hệ là gì? Cách hoàn hảo để tương tác như một cặp vợ chồng là gì? Chúng tôi đã trao cho nhau sự tin tưởng và tự do với niềm tin rằng mỗi người đều phải tìm ra con đường của riêng mình. Hôn nhân đối với chúng tôi không thể là nhà tù nhưng tôi không đề xuất cách sống của mình cho bất kỳ ai. Tuy nhiên những trải nghiệm mà chúng tôi đã dành cho nhau và sự hỗ trợ vô điều kiện, đối với tôi, là định nghĩa cao nhất của tình yêu".

Will Smith và vợ đẹp đôi trên thảm đỏ (Video: E! Red Carpet & Award Shows).

Trong cuốn tự truyện về cuộc đời mình, ngôi sao Will Smith cũng từng viết rằng: "Khoảng thời gian xa nhau đã giúp cả hai chúng tôi khám phá ra sức mạnh của tình yêu trong tự do. Chúng tôi 100% ràng buộc với nhau và đồng thời 100% tự do. Chúng tôi thừa nhận rằng cả hai chúng tôi đều là những người không hoàn hảo. Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để làm thế nào tìm ra cách có mặt trên thế giới này một cách vui vẻ".