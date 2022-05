Vì sao Bill Gates gây thiện cảm khi thừa nhận "từng làm đau lòng" vợ cũ?

Mới đây nhất, khi tỷ phú Bill Gates thực hiện cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức buổi sáng "Today" của đài NBC (Mỹ) (Ảnh: New York Post).

Trong tháng 3, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates - bà Melinda Gates đã liên tục thực hiện các cuộc phỏng vấn với truyền thông để nói về cuộc hôn nhân đã qua. Sang tháng 5 này, tỷ phú Bill Gates cũng thực hiện điều tương tự, ông đang liên tiếp thực hiện các cuộc phỏng vấn với các đơn vị truyền thông.

Mới đây nhất, khi tỷ phú Bill Gates thực hiện cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức buổi sáng "Today" của đài NBC (Mỹ), ông đã thừa nhận từng "gây nên nỗi đau" cho vợ cũ - bà Melinda Gates. Đây là câu trả lời của ông Bill Gates trước câu hỏi của người dẫn chương trình, về những thông tin cho rằng ông đã nhiều lần lừa dối vợ trong quãng thời gian gắn bó 27 năm trong hôn nhân với bà.

Cuộc phỏng vấn này vốn được thực hiện để quảng bá về cuốn sách mới mà ông Bill Gates sắp cho ra mắt. Người dẫn chương trình - nữ MC Savannah Guthrie (50 tuổi) đặt câu hỏi: "Có phải ông đã không chung thủy trong hôn nhân? Đó có phải một trong những lý do dẫn tới việc ly hôn?".

Đáp lại, ông Bill Gates (66 tuổi) trả lời một cách nhanh chóng, không cần dừng lại suy nghĩ nhiều: "Tôi chắc chắn đã gây nên những lỗi lầm, tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Tôi không nghĩ việc đào sâu vào từng sự việc cụ thể ở thời điểm này là một hành động có tính xây dựng, tích cực, nhưng vâng, tôi đã gây nên những nỗi đau, và tôi cảm thấy rất tệ hại mỗi khi nghĩ về điều ấy".

Sau khi ông Bill và bà Melinda tuyên bố chia tay hồi tháng 5/2021, ông Bill đã thừa nhận từng có một cuộc tình ngoài luồng từ cách đây gần 20 năm với một nữ nhân viên của Microsoft.

Khi bà Melinda (57 tuổi) thực hiện cuộc phỏng vấn với bản tin "Sunday Morning" của đài CBS (Mỹ) hồi tháng 3 năm nay, bà cũng được phóng viên hỏi rằng có phải chồng cũ của bà đã có nhiều cuộc tình ngoài luồng hay không, bà trả lời đơn giản: "Có những câu hỏi mà Bill phải tự mình trả lời".

Khi nhìn lại việc ly hôn của mình, tỷ phú Bill Gates chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình rằng đây là một điều rất đáng buồn cho gia đình ông: "Tôi có trách nhiệm trong việc đã gây nên nhiều nỗi đau cho gia đình mình. Năm qua là một năm rất đỗi khó khăn đối với tôi.

Nhưng tôi cảm thấy tuyệt vời vì giờ đây, tất cả chúng tôi lại có thể bước về phía trước. Melinda và tôi vẫn đang tiếp tục cùng hợp tác với nhau, mọi chuyện đã từng rất buồn bã và kinh khủng, nhưng giờ đây, chúng tôi đang cùng nhau bước về phía trước".

Người sáng lập tập đoàn Microsoft cũng thừa nhận rằng ông cảm thấy rất khó khăn khi lắng nghe những gì bà Melinda chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 với đài CBS, rằng bà đã nằm trên sàn khóc lóc và không thể gượng dậy nổi ở những thời điểm khủng hoảng và suy sụp nhất lúc còn trong cuộc hôn nhân với ông.

Ông Bill nói: "Nghe thấy điều ấy là một chuyện rất khó khăn đối với tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều điều kỳ diệu được chứng kiến trong cuộc hôn nhân của mình, đó là sự ra đời của những đứa trẻ, là việc thành lập quỹ từ thiện, là những niềm vui mà chúng tôi đã có...

Vì vậy, rất khó để chúng tôi có thể chấp nhận những chuyện buồn đã xảy ra. Tôi biết rằng ly hôn là một trải nghiệm khác biệt đối với mỗi người, nhưng đối với ai, đó cũng là một sự thay đổi có tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Chúng tôi đã từng là bạn đời. Chúng tôi đã cùng trưởng thành hơn khi ở bên nhau, còn giờ đây mọi chuyện đã khác, chúng tôi đều độc thân".

Ông Bill Gates một lần nữa khẳng định rằng ông đã có "3 người con rất tuyệt vời" từ cuộc hôn nhân đã có với bà Melinda, vì vậy, ông không có gì phải hối tiếc (Ảnh: New York Post).

Khi được hỏi về điều mà ông đã học được từ việc ly hôn, ông Bill đáp: "Có những lĩnh vực mà tôi tự thấy mình là một chuyên gia, như vấn đề khí hậu hay vấn đề sức khỏe chẳng hạn; nhưng với những vấn đề cá nhân như thế này, tôi không nghĩ mình là một chuyên gia. Tôi cần phải thật khiêm tốn... Tôi không có lời khuyên nào xét về vấn đề này".

Ông Bill Gates hiện tại nhận lời phỏng vấn của một số đơn vị truyền thông chủ yếu để quảng bá cho cuốn sách mới của ông - cuốn "How to Prevent the Next Pandemic" (Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo), nhưng chính những chia sẻ của ông về chuyện cá nhân lại được quan tâm hơn cả.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Bill Gates đã gây bất ngờ với chia sẻ rằng nếu được lựa chọn lại, ông vẫn cưới bà Melinda, và ông không có bất cứ điều gì nuối tiếc trong những chuyện đã qua. Khi được hỏi lại về điều này, ông Bill Gates một lần nữa khẳng định rằng ông đã có "3 người con rất tuyệt vời" từ cuộc hôn nhân đã có với bà Melinda, vì vậy, ông không có gì phải hối tiếc.

Ngoài ra, ông đề cập tới những điều quan trọng khác mà ông đã thực hiện được khi còn gắn bó trong hôn nhân với bà Melinda: "Một trong những điều quan trọng mà chúng tôi đã gây dựng được cùng nhau, đó chính là Quỹ Gates Foundation, chúng tôi trân trọng điều này vô cùng. Chúng tôi đã có được tất cả những nguồn lực cần thiết, rất may mắn là như vậy.

Tỷ phú Warren Buffett cũng đã cam kết sẽ ủng hộ nguồn lực lớn cho quỹ, vì vậy chúng tôi cần đảm bảo rằng quỹ sẽ được chi dùng hợp lý để cứu giúp được nhiều con người. Melinda và tôi yêu thích những công việc thiện nguyện, và tôi cảm thấy rất may mắn khi được hợp tác với cô ấy".