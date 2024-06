Tỷ phú Bill Gates lần đầu viết hồi ký, kể "câu chuyện nguồn gốc" của mình

Theo The Guardian, Source Code: My Beginnings - cuốn hồi ký của tỷ phú Bill Gates - sẽ được xuất bản trong năm 2025.

Trong tác phẩm, Bill Gates kể về thời thơ ấu ở Seattle, cuộc sống sinh viên tại Harvard, quyết định bỏ học ở tuổi 20 và quá trình sáng lập thương hiệu công nghệ Microsoft với người bạn Paul Allen.

"Tôi đã xuất hiện trong mắt công chúng từ những năm đầu tuổi 20, nhưng phần lớn cuộc đời tôi trước đó không được nhiều người biết đến", Bill Gates viết trong một bài đăng trên blog GatesNotes của mình.

Những năm qua, tỷ phú Mỹ thường được hỏi về quá trình trưởng thành, thời gian học ở Harvard và việc đồng sáng lập công ty Microsoft.

"Những câu hỏi đó khiến tôi nhận ra rằng mọi người có thể quan tâm đến hành trình của tôi và những yếu tố ảnh hưởng đến nó", ông viết.

Bìa cuốn hồi ký "Source Code: My Beginnings" của tỷ phú Bill Gates (Ảnh: GatesNotes).

Bill Gates cho biết hồi ký sẽ gồm "một số phần khó khăn hơn" trong cuộc đời ban đầu của một doanh nhân, "cảm giác mình như một đứa trẻ lạc lõng, đối đầu với cha mẹ khi còn là một thiếu niên nổi loạn, vật lộn với sự mất mát đột ngột của một người thân thiết".

Ông cho biết mình suýt bị đuổi khỏi trường đại học, kể về những thách thức của việc bỏ học để "đặt cược vào một ngành chưa thực sự tồn tại".

"Qua đó, bạn cũng sẽ tìm thấy câu chuyện của nhiều người đã tin tưởng tôi, thúc đẩy tôi phát triển và giúp tôi biến những điều kỳ quặc của mình thành sức mạnh", Bill Gates cho biết thêm.

Nhà xuất bản Penguin Press nhận xét tựa sách sắp ra mắt của Bill Gates là "một bức chân dung tự họa ấm áp và thông thái của một trong những người có ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta".

Hồi ký Source Code: My Beginnings dự kiến xuất bản vào ngày 4/2/2025 dưới dạng ấn bản bìa cứng, sách điện tử và sách nói do Allen Lane - một chi nhánh của Penguin Press - phát hành.

Đây là cuốn hồi ký đầu tiên của Bill Gates. Trước đó ông từng ra mắt 4 cuốn sách: The Road Ahead (1995) - cuốn sách về ý nghĩa của cuộc cách mạng máy tính cá nhân, đồng tác giả với giám đốc điều hành Microsoft Nathan Myhrvold và nhà báo Peter Rinearson.

Business @ the Speed of Thought (1999) - một nghiên cứu của ông về cách tích hợp kinh doanh và công nghệ, đồng tác giả với Collins Hemingway.

How to Avoid a Climate Disaster (2021) - ý tưởng của Bill Gates về cách giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

How to Prevent the Next Pandemic (2022) - đề xuất của Bill Gates về nhóm huy động và ứng phó dịch bệnh toàn cầu sau đại dịch Covid-19.

Đây là cuốn hồi ký đầu tiên của Bill Gates. Trước đó, ông từng ra mắt 4 cuốn sách (Ảnh: GatesNotes).

Bill Gates sinh năm 1955 tại Seattle, từng bỏ học Đại học Harvard vào năm 1975. Ông được biết đến là chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm mà ông đồng sáng lập với Paul Allen.

Kể từ khi thôi giữ chức chủ tịch Microsoft vào năm 2014, ông được biết đến nhiều nhất với công việc từ thiện.

Ông và vợ khi đó là Melinda French Gates đã đồng sáng lập quỹ Bill & Melinda Gates, một trong những quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới vào năm 2000.

Quỹ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế công cộng toàn cầu, đã chi hơn 50 tỷ USD trong hai thập kỷ để mang lại cách tiếp cận kinh doanh nhằm chống lại đói nghèo và bệnh tật.

Sau khi cặp đôi ly hôn vào năm 2021, French Gates đã thông báo sẽ từ chức đồng chủ tịch của quỹ vào ngày 7/6.

Gates cũng là người sáng lập Breakthrough Energy - một nỗ lực thương mại hóa năng lượng sạch và các công nghệ liên quan đến khí hậu khác, và TerraPower - một công ty đầu tư phát triển các công nghệ hạt nhân mang tính đột phá.