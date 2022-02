15h chiều nay (06/02/2022) sẽ diễn ra Khai mạc Triển lãm mừng xuân Nhâm Dần tại Không gian Hội họa Văn Dương Thành tại Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Họa sĩ Văn Dương Thành đã tâm huyết đưa bộ sưu tập (BST) tranh vẽ do danh họa Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên… mà bà đã dày công gìn giữ từ những năm 1980 cho tới nay.

Một số tác phẩm quý giá này đã từng được triển lãm tại Viện Bảo tàng Louvre (Paris năm 1990), Bảo tàng châu Á Thái Bình Dương (Thụy Điển năm 2000), Khai mạc do Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Sau đó Bộ sưu tập được bảo hiểm và gìn giữ tại Stockholm.

Sau nhiều năm Văn Dương Thành trăn trở: "Nếu BST của các bậc thầy hội họa Việt Nam chỉ nằm trong kho lưu trữ và bảo hiểm thì rất nhiều người Việt không được xem, đặc biệt các em thế hệ trẻ - nên Thành đã quyết tâm thực hiện cuộc hành trình đưa BST về với Hà Nội".

"Trước đây Thành có trưng bày rải rác một vài tranh để tưởng nhớ đến các thầy nhưng lần này thực sự là một cuộc triển lãm với hơn 20 tác phẩm quý giá như: "Chân dung thiếu nữ áo đỏ", "Chân dung thiếu nữ áo hồng và hoa hồng", "Tết Trung thu Hà Nội", đặc biệt những con vật trong 12 con giáp như: Tý, Sửu Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi trong tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm cũng như bạn thân của ông là Bùi Xuân Phái.

Nét bút bay lượn đầy nhạc tính của bậc thầy Nguyễn Tư Nghiêm diễn tả con hổ rất hùng vĩ và tinh tế, cũng như những tranh sơn dầu lộng lẫy êm dịu của Bùi Xuân Phái, chắc chắn sẽ rung động cảm xúc của những người thưởng lãm. Những bức ảnh chụp lại những tác phẩm kỳ diệu này sẽ nói thay cho biết bao lời viết", họa sĩ chia sẻ.

Tranh "Thiếu nữ áo đỏ" - danh họa Bùi Xuân Phái.

Tranh Xuân Đinh Mão 1987 - danh họa Bùi Xuân Phái.

Tranh vẽ hổ của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Tòa nhà gồm có "Phòng lộc vừng" ở tầng một hiện triển lãm tranh Văn Dương Thành vừa sáng tác xong trong năm Nhâm Dần 2022. Và sau này thường niên phòng này sẽ là nơi trưng bày triển lãm cho các họa sĩ trong và ngoài nước, đặc biệt Văn Dương Thành sẽ ưu ái chọn những họa sĩ tâm huyết với nghề, tài năng nhưng ở vùng xa hoặc gặp khó khăn.

Ngoài ra tầng còn có phòng trải nghiệm hội họa, gốm và sơn mài, tùy theo lứa tuổi các em nhỏ, các em khiếm khuyết hoặc tự kỉ, các em đặc biệt tài năng sẽ gặp gỡ nhau, giúp đỡ nhau và trải nghiệm hội họa cùng cô giáo.

Tầng bốn và tầng năm trưng bày quá trình sáng tác của Văn Dương Thành từ những năm 90s trở về đây với nhiều bức tranh đã được triển lãm tại viện bảo tàng Staffanstop Konsthall - Thụy Điển, Bảo tàng Chopin - Ba Lan, Ethnology Museum of Bucharest, Warsaw, Mondavia, Arts Museum of Singapore, Arts Museum of Thailand,…

Với hơn 2.000 bức tranh và 90 cuộc triển lãm cá nhân, những sáng tác mới đây của Văn Dương Thành ngày càng nhẹ nhõm, màu sắc rực rỡ vui tươi, tràn đầy tình yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên quê nhà và cả những miền đất xa mà cô đã từng sống và học tập.

Phong cách biểu hiện và trừu tượng vẫn luôn hiện hữu trong tranh của Văn Dương Thành nhưng với những gam màu khác biệt như nước biển xanh với Ghềnh Đá Đĩa ở quê hương Phú Yên, động Trinh Nữ ở Vịnh Hạ Long, những ruộng lúa vàng trải dài hoặc đồng bằng sông Cửu Long ngập nước, rộn ràng với đàn hạc cổ đỏ, đàn sếu sum vầy bao thế hệ trong thiên nhiên tươi xanh trong trẻo.

Phong cách biểu hiện và trừu tượng vẫn luôn hiện hữu trong tranh của Văn Dương Thành.

Văn Dương Thành thường dùng những mảng màu tươi sáng, có những nét rất nhỏ miêu tả dòng chảy như mưa rơi tương phản với những mảng màu hài hòa êm dịu diễn tả thiên nhiên như đàn hạc hoặc chân dung các văn nghệ sĩ rất sống động và đầy nhạc tính.

Trong tòa nhà này, người xem sẽ gặp những bức chân dung của Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Thánh Mahatma Gandhi (Ấn Độ), chân dung Đại Thi hào A.S.Pushkin (Liên bang Nga), chân dung nhà soạn nhạc thiên tài Frédéric Chopin (Ba Lan); bên cạnh những tài năng đất Việt như chân dung nhạc sĩ Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, nhiếp ảnh gia Võ An Ninh, học giả Vương Hồng Sển.

Hay những ca sĩ Việt Nam được yêu mến như Khánh Ly, Phi Nhung, Kim Anh và những người bạn, người thân trong gia đình.

Mỗi bức tranh là một lần ghi lại tình cảm của Văn Dương Thành. Đặc biệt có hơn 100 bức tranh vẽ bậc thầy Bùi Xuân Phái và 50 bức vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Đặc biệt nhất là, tại đây bạn sẽ được thấy bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký họa Văn Dương Thành với nét bút bay bổng sống động và thanh thoát. Nhiều người biết rằng, Đại tướng tập thiền, chụp ảnh và chơi piano nhưng rất ít người biết ông vẽ tranh rất đẹp.

Tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký họa Văn Dương Thành.

Thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Văn Dương Thành ngày 19/03/2007.

Ở tầng sáu có lưu trữ hơn 100 bức tranh của các họa sĩ Việt Nam phần lớn từ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, những bức tranh trưng bày này sẽ được luôn được thay đổi và luân chuyển.

Tâm sự về ngôi nhà mơ ước, Văn Dương Thành đã nhiều đêm thức để vẽ thiết kế, chọn màu sắc, chọn chất liệu cùng với kiến trúc sư Nguyễn Nam và những người thi công. Có những khoảng kiến trúc khi xây lên không phù hợp lại dỡ đi để thay đổi chất liệu đá và màu sắc, hết sức công phu và vất vả.

Nhưng giờ đây khi công trình đã hoàn thành với tầm nhìn hướng ra sông Hồng và Hồ Tây, họa sĩ cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì những công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Nữ họa sĩ Văn Dương Thành.

Ảnh: Nguyễn Á, Lê Bích, Văn Dương Thành