Trấn Thành: "Nhiều năm qua, tôi chưa nghe ai nói xấu ca sĩ Như Quỳnh"

Tối 12/11, liveshow riêng đầu tiên của ca sĩ Như Quỳnh tại Việt Nam mang tên The best of Nhu Quynh đã diễn ra tại TPHCM. Một trong những điều khiến khán giả chờ đợi chính là sự xuất hiện của Trấn Thành trong đêm nhạc này.

Như Quỳnh mở màn đêm nhạc bằng ca khúc "Đón xuân" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Kể từ khi Như Quỳnh tuyên bố Trấn Thành sẽ tham gia trình diễn với vai trò ca sĩ, nhiều người không khỏi tò mò mối quan hệ giữa Như Quỳnh và Trấn Thành như thế nào? Vì sao lại có sự kết hợp này? Xen lẫn là những hoài nghi về việc nam MC sẽ hát ra sao.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Dân trí, giọng ca Duyên phận cho biết cô muốn mời Trấn Thành tham gia đêm nhạc của mình với vai trò ca sĩ vì cô cảm thấy anh từng thể hiện rất tốt ở vai trò này. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng là một nghệ sĩ đa năng, đa tài.

Trong liveshow, ông xã Hari Won đã thể hiện 2 ca khúc riêng và song ca 1 liên khúc cùng Như Quỳnh. Hai nghệ sĩ vào vai một cặp đôi đang yêu nhau, tiết mục đầy tình cảm này được nhiều khán giả cổ vũ nhiệt tình. Một số khán giả nhận xét, khi đứng cùng sân khấu với Như Quỳnh, Trấn Thành dường như cũng điềm đạm hơn.

Trấn Thành phối hợp ăn ý với ca sĩ Như Quỳnh trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước gần 2.000 khán giả, Trấn Thành khẳng định Như Quỳnh là một trong những ca sĩ dễ thương, hiền lành, khi tiếp xúc anh cảm thấy rất ấm áp.

"Tôi đã nghe rất nhiều ca sĩ, riêng với bolero, người tôi yêu quý nhất là chị Như Quỳnh. Lúc nào trong điện thoại của tôi cũng có nhạc của chị. Tôi nhớ thời chị Như Quỳnh hát, nổi tiếng đến mức người ta xếp hàng mua đĩa, tiền bán đĩa còn nhiều hơn tiền đi show nữa (cười). Là nghệ sĩ, đã nổi tiếng như vậy chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghe ai nói xấu ca sĩ Như Quỳnh", Trấn Thành chia sẻ.

Nam MC bộc bạch, chính giọng hát của Như Quỳnh đã khiến anh thêm yêu dòng nhạc bolero, trữ tình của Việt Nam. Anh gửi lời cảm ơn nữ ca sĩ: "Cảm ơn về sự tử tế của chị, giúp em tin rằng trong nghề có những người ngoài đời đẹp và dễ thương như trên sân khấu. Nhiều năm nữa cũng sẽ không có ai thay thế được Như Quỳnh, bởi cô ấy chỉ có một thôi. Rồi sẽ có những giọng ca hay khác, nghệ sĩ đẹp đẽ khác, nhưng đối với tôi, Như Quỳnh là một hiện tượng hiếm hoi đẹp cả thanh và sắc".

Màn kết hợp của ca sĩ Như Quỳnh và NSND Lệ Thủy được khán giả cổ vũ nhiệt tình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng góp mặt tại đêm nhạc đặc biệt này như: NSND Lệ Thủy, ca sĩ Mạnh Đình, nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Hồng Đào, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Tố My, ca sĩ Lương Bích Hữu, diễn viên Nam Thư, diễn viên Minh Dự...

Đáng chú ý, ca sĩ Như Quỳnh còn có màn song ca cùng giọng thu âm của em trai - nhà thiết kế Tường Khuê. Trên nền nhạc, những hình ảnh kỷ niệm của 2 chị em được trình chiếu khiến khán giả rất xúc động. Như Quỳnh cũng rơi nước mắt, sau nhiều lần cố nén cảm xúc.

Ca sĩ Như Quỳnh đầy cảm xúc khi thể tiết mục tưởng nhớ em trai - nhà thiết kế Tường Khuê (Ảnh: Ban Tổ chức).

Liveshow The best of Nhu Quynh có thể xem là một cuốn nhật ký về 30 năm đi hát của ca sĩ Như Quỳnh. Các tiết mục trong đêm nhạc được dàn dựng công phu, đẹp mắt. Tuy nhiên, vì thời lượng chương trình kéo dài hơn 5 tiếng (đến gần 2h sáng hôm sau) khiến nhiều khán giả, nhất là khán giả lớn tuổi, có phần mệt mỏi.

Bên cạnh đó, khâu tổ chức và kịch bản chương trình cũng chưa được mượt mà, nhất là những đoạn chuyển tiếp giữa các tiết mục khiến MC phải tìm cách kéo dài thời gian. Dẫu vậy, với các fan của Như Quỳnh, đây vẫn là một dịp hiếm hoi để thưởng thức những ca khúc đã gắn liền với cô qua năm tháng.