Tôn vinh những người lưu giữ di sản bài chòi tại Hội An

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm tròn 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung Bộ được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2017.

Hội An tôn vinh những người đã có đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy di sản bài chòi (Ảnh: Ngô Linh).

Sự kiện là dịp ôn lại thành tựu và những hạn chế trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật bài chòi tại địa phương; đồng thời tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân của địa phương đã có công sáng tác và biểu diễn nghệ thuật bài chòi.

Có thể nói, nghệ thuật bài chòi ở Hội An với đặc thù vừa là di sản, vừa là sản phẩm tinh thần của nhân dân, vừa là một sản phẩm du lịch văn hóa.

Bài chòi "bám rễ" và sống bền bỉ trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân phố Hội, trong hoạt động kinh tế mũi nhọn của thành phố, đồng thời có khả năng lan tỏa ra các địa phương khác trong tỉnh Quảng Nam và cả nước.

Bài chòi "bám rễ" và sống bền bỉ trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân phố Hội (Ảnh: Ngô Linh).

Thành phố Hội An đang tích cực xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các "Thành phố sáng tạo" của UNESCO trên lĩnh vực "Nghề thủ công và nghệ thuật dân gian", trong tương lai gần, sẽ mở ra cơ hội rất tốt để thành phố xây dựng một đề án riêng về nghệ thuật bài chòi, nhằm tranh thủ các nguồn lực từ UNESCO, từ Trung ương đến địa phương để nghiên cứu, đầu tư, phát triển bộ môn nghệ thuật bài chòi trong thời gian đến.

Thành phố đưa ra quan điểm, phương châm hành động là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển, bản sắc chung và tính đặc thù, văn hóa và văn minh. Bảo tồn, phát huy nghề truyền thống và văn nghệ dân gian ở Hội An hướng đến thành phố sáng tạo; phát triển du lịch gắn với tăng cường sinh kế, cải thiện đời sống của cộng đồng địa phương một cách bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh, thành phố có nhiều lợi thế, cơ hội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, bởi Hội An là thành phố có quy mô không lớn nhưng luôn mang tính quốc tế trong quá khứ lẫn hiện tại.

Di sản văn hóa Hội An do tiền nhân sáng tạo trong lịch sử đã vượt qua sự tác động khắc nghiệt của môi trường tự nhiên, xã hội, sự tàn phá của chiến tranh, đến nay vẫn được các thế hệ con người Hội An trân trọng, giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Dịp này, thành phố cũng tổng kết hội thi "Hô hát bài chòi - Hội An 2023" với sự tham gia của các đội hô hát bài chòi đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố. Tại hội thi đã phát hiện khá nhiều những giọng ca trẻ triển vọng để kế tục nghệ thuật bài chòi phố Hội trong tương lai.