Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định công nhận lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 2/2/2023.

Lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh: Ngô Linh).

Việc tổ chức các hoạt động Tết Nguyên tiêu năm nay, đặc biệt là diễu hành và lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An nhằm bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền, cầu mong sự thịnh vượng trong năm mới.

Tôn vinh giá trị nổi bật của Di sản văn hóa phi vật thể Tết Nguyên tiêu ở Hội An, ghi nhận sự nỗ lực của các chủ thể trong việc bảo tồn cũng như các bên liên quan trong việc xây dựng hồ sơ khoa học đệ trình công nhận di sản.

Ngoài ra, đây cũng là dịp tuyên truyền nâng cao lòng tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa Hội An nói riêng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Đoàn diễu hành rước bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đi qua các Hội quán của người Hoa trong khu phố cổ (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, đây là sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với di sản này, đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hội An, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân - những chủ thể di sản đã đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự phong phú, đa dạng của kho tàng của di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam.

Lễ rước bằng công nhận lễ hội Nguyên tiêu Hội An là Di sản Văn hóa phi vật (Video: Ngô Linh).

Nguyên tiêu có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới, "Nguyên" là thứ nhất, "Tiêu" là đêm. Tết Nguyên tiêu còn gọi là tết Thượng nguyên.

Giá trị đặc trưng của Tết Nguyên Tiêu ở Hội An là kết quả của quá trình giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa tại đô thị thương cảng quốc tế Hội An; tạo thành một lễ hội truyền thống của cộng đồng cư dân Hội An.

Nâng cao lòng tự hào và trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa Hội An nói riêng (Ảnh: Ngô Linh).

Trải qua thời gian, các tập tục, lễ nghi trong Tết Nguyên Tiêu ở Hội An tiếp tục được vun đắp, tô bồi những giá trị mới.

Cho đến hiện nay, Tết Nguyên Tiêu là một trong những lễ hội truyền thống, tập tục lớn đầu năm của Hội An luôn được cộng đồng cư dân phố Hội nâng niu gìn giữ, phát huy trở thành một mỹ tục, một tập quán tốt đẹp và là "phần hồn" không thể tách rời của khu đô thị di sản, góp phần tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An.