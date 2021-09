Tích trữ thức ăn không lo tủ lạnh ám mùi với mẹo hay sau đây

Dân trí Tích trữ thực phẩm mùa dịch trong tủ lạnh khiến mùi của thịt cá, thức ăn lâu ngày khiến tủ có mùi khó chịu. Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn đánh bay mùi khó chịu trong tủ ngay lập tức.

Bã cà phê

Cà phê là một loại đồ uống khá thông dụng với nhiều gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết bã cà phê mà chúng ta thường hay bỏ đi đó lại là một cách khử mùi hôi tủ lạnh rất hiệu quả.

Để khử mùi tủ lạnh bằng cà phê, sau khi pha cà phê xong, bạn hãy dùng một miếng vải gói bã của chúng rồi cho vào tủ lạnh. Túi cà phê này có thể để trong tủ lạnh khoảng 3 tuần. Sau đó, bạn có thể lấy ra và thay bằng một túi mới.

Bã cà phê được biết đến với công dụng khử mùi hiệu quả (Ảnh: Internet).

Vỏ cam, quýt, bưởi, chanh

Vỏ cam hay vỏ quýt có chứa tinh dầu thơm tự nhiên, nên bạn có thể đem vỏ cam, quýt, bưởi rửa sạch và lau khô, sau đó đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh.

Sau khoảng 3 ngày thì vỏ cam quýt sẽ tự hút sạch mùi hôi trong tủ. Bạn có thể liên tục thực hiện cách đơn giản này để cho tủ lạnh sạch được mùi hôi.

Bạn cũng có thể sử dụng chanh tươi, cắt thành từng lát mỏng và đặt vào các ngăn ở tủ lạnh.

Tinh dầu từ vỏ quýt, cam, chanh giúp đánh bay mùi hôi (Ảnh: Internet).

Khử mùi bằng rượu và giấm trắng

Đổ rượu hay giấm trắng vào ly thủy tinh rồi đặt trong ngăn tủ lạnh. Dung dịch này sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ mà chẳng gây hại gì đến thực phẩm chứa trong tủ lạnh cả.nh. Tinh dầu tự nhiên trong chanh cũng sẽ giúp hút hết các mùi hôi trong tủ lạnh.

Khử mùi bằng trà

Lấy một ít trà khô đựng vào túi vải nhỏ rồi đặt trong tủ lạnh hay bạn có thể đến các cửa hàng tạp hóa và mua trà túi lọc để sử dụng vẫn được. Mùi thơm của trà và tinh chất trong trà sẽ hấp thụ mùi hôi thay bằng mùi trà dịu nhẹ. Sau khoảng 1 tháng bạn có thể thay thế các túi trà trong tủ lạnh.

Giúp chiếc tủ lạnh của bạn thơm tho với trà khô (Ảnh: Internet).

Than củi hay than hoạt tính

Dùng than củi hay than hoạt tính để khử mùi khó chịu bên trong tủ lạnh cũng là một cách khá thú vị và hiệu quả mà bạn nên thử. Chỉ cần nghiền nát than và cho vào túi vải nhỏ, sau đó đặt vào tủ lạnh thì các mùi hôi sẽ biến mất nhanh chóng, giúp các loại thực phẩm được bảo quản tốt và kéo dài thời hạn sử dụng.

Đặc biệt, khi bạn khử mùi bằng than thì các loại trái cây, rau củ, thực phẩm đang bảo quản trong tủ lạnh còn giữ được mùi vị thơm ngon tự nhiên.

Nguyên An

Tổng hợp