Nhân vật Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My thủ vai được nhận xét như "xé sách bước ra". Ngoại hình, trang phục, nét mặt, ánh mắt, tính cách và cử chỉ của Châu Hải My đều lột tả xuất sắc nhân vật. Thậm chí, cha đẻ của "Ỷ thiên đồ long ký" - nhà văn Kim Dung - cũng khẳng định, Châu Hải My là nhân vật Chu Chỉ Nhược ông ưng ý nhất (Ảnh: Weibo).