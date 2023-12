"Nàng Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My qua đời ở tuổi 57

Tối 12/12, người đại diện của nữ diễn viên nổi tiếng xác nhận với truyền thông Trung Quốc, Châu Hải My qua đời ở tuổi 57. Phía nữ diễn viên cho hay: "Châu Hải My đã rời bỏ chúng tôi vào ngày 11/12 do điều trị bệnh không hiệu quả. Cầu mong ở thiên đường, cô ấy không phải chịu đựng bệnh tật và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau".

Châu Hải My qua đời chưa đầy một tháng sau khi đón sinh nhật lần thứ 57 (Ảnh: Sina).

Theo Ettoday, tin tức Châu Hải My qua đời lan truyền trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) từ ngày 11/12. Một số nguồn tin cho biết, Châu Hải My gặp tai nạn ở nhà riêng và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Một số thông tin khác cho rằng, nữ diễn viên gặp biến chứng vì căn bệnh Lupus ban đỏ. Song, phía nữ diễn viên không lên tiếng xác nhận.

Ngày 12/12, một số người bạn của nữ diễn viên cho biết, Châu Hải My nhập viện và tình trạng nguy kịch. Song, họ cũng phủ nhận thông tin nữ diễn viên đã mất.

Hiện, thông tin về tang lễ của Châu Hải My chưa được tiết lộ. Tối 12/12, thông tin liên quan tới sự ra đi đột ngột của Châu Hải My nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm số một trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc thương dành cho nữ diễn viên 57 tuổi. Châu Hải My là mỹ nhân nức tiếng một thời của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Cô từng được truyền thông ca tụng là "nữ thần sắc đẹp" trong suốt những năm 90 nhờ vẻ đẹp thùy mị, đằm thắm. Dung nhan của nữ diễn viên được miêu tả "dịu dàng, thanh khiết", hoàn toàn đối lập với tính cách mạnh mẽ.

Châu Hải My nổi tiếng với vai Chu Chỉ Nhược trong "Ỷ thiên đồ long ký" (năm 1994) (Ảnh: Sina).

Châu Hải My từng góp mặt trong các dự án như Kim bái phong vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Mạt đại hoàng tôn, Cười ngạo trước ngày mai, Mối tình nồng thắm, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình… Đặc biệt, cô được khán giả Việt Nam biết đến nhiều nhất với vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (năm 1994).

Vai diễn Chu Chỉ Nhược của Châu Hải My được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Lúc sinh thời, nhà văn Kim Dung từng đánh giá rất cao Châu Hải My cả về nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất. Ông chia sẻ: "Nếu sớm biết Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược, tôi sẽ thay đổi kết cục để cuộc đời nàng bớt bi đát".

Những năm qua, Châu Hải My vẫn hoạt động nghệ thuật và góp mặt trong một số bộ phim như Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương, Ỷ thiên đồ long ký (năm 2019). Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Châu Hải My vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ bởi lối diễn biến hóa đa dạng.

Về đời tư, nữ diễn viên từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nam diễn viên Lữ Lương Vỹ. Hai người quen nhau vào năm 1988 khi cô mới 21 tuổi. Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ chia tay nhau không lâu sau đám cưới, nguyên nhân chính là do sự khác biệt về tính cách giữa họ.

Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Châu Hải My hò hẹn với nhiều đối tượng khác nhưng tuyên bố không kết hôn, không sinh con. Nữ diễn viên thừa nhận, cô từng sai lầm khi kết hôn quá sớm và điều này ám ảnh suy nghĩ của cô về cuộc sống hôn nhân sau này.

Nhiều năm qua, cô sống một mình ở biệt thự tại ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc), nuôi cún cưng bầu bạn và vui thú điền viên. Nữ diễn viên từng chia sẻ quan điểm sống độc lập, không có nhu cầu tìm kiếm một người đàn ông để làm chỗ dựa.

Cách đây 3 ngày, ngôi sao quá cố vẫn đăng bài trên trang Weibo và vừa đón sinh nhật tuổi 57 bên bạn bè vào ngày 6/12. Trước khi mất, Châu Hải My được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 70 triệu USD.