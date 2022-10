Thành Long kể chuyện từng bị mạt sát tới mức suýt làm chuyện dại dột

Tài tử Thành Long (68 tuổi) trong một cuộc phỏng vấn mới đây (Ảnh: Asia One).

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Thành Long (68 tuổi) vừa tiết lộ những khốn khó của bản thân khi còn là một diễn viên chưa được biết đến. Câu chuyện khiến Thành Long nhớ nhất, đó là có lần trên một phim trường, ông đã bị một người đạo diễn mạt sát thậm tệ. Thành Long đã cố nhẫn nhịn, nhưng khi phải nghe những lời nói động tới cả mẹ mình, ông đã không thể nhịn nổi nữa.

"Tôi đã bị mắng nhiếc nhiều, tôi đã cố nhẫn nhịn, nhưng rồi tới một lúc, người đạo diễn đó lấy cả mẹ tôi ra để mà nhiếc móc, vì vậy, tôi đã không kìm nổi, trong tay tôi lúc đó có đạo cụ là... một con dao, tôi đã xông vào đe dọa người đạo diễn đó với món đạo cụ trong tay", Thành Long nhớ lại.

Nếu sự việc ngày hôm đó bị đẩy đi quá xa, thì tương lai sự nghiệp của Thành Long hẳn đã bị đóng sập. Rất may trên phim trường hôm đó còn có nam diễn viên võ thuật nổi tiếng Hồng Kim Bảo (hiện 70 tuổi), Hồng Kim Bảo đã xông vào can ngăn, khống chế Thành Long để câu chuyện không trở nên quá nghiêm trọng.

Thành Long thừa nhận rằng ông biết xuyên suốt sự nghiệp của mình, ông cũng là nhân vật có những khía cạnh gây tranh cãi về đời tư, thậm chí ngay cả những bộ phim ông tham gia, cũng có những bộ phim bị chê bai nhiều. Khi đọc những tin tức không tích cực viết về mình, Thành Long dần học được cách bình tĩnh đón nhận và không để thông tin tác động tới cảm xúc của mình.

"Trong quá khứ, mỗi khi thấy có tin không tích cực viết về mình, hễ đọc được, tôi liền cảm thấy không vui suốt cả ngày. Tôi sẽ nghĩ về tin tức đó suốt cả ngày, thỉnh thoảng lại bất chợt nghĩ đến trong vòng một tuần hay thậm chí một năm sau đó, nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng thực ra những tin tức ấy không đáng để mình bỏ phí nhiều thời gian và năng lượng đến như vậy", Thành Long nói.

Lần đầu Thành Long (phải) gặp mặt Lý Tiểu Long (trái) là trên phim trường "Tinh Võ Môn" (1972) (Ảnh: SCMP).

Đã là người của công chúng suốt vài thập kỷ, Thành Long cho biết tới giờ, ông đã học được cách sử dụng những lời chê bai, chỉ trích để làm động lực giúp mình tiến bước. Nhiều khi, ông cảm ơn những lời chê bai, chỉ trích hướng vào mình: "Sau cùng, tôi hiểu ra rằng đừng nên quá quan trọng những điều người ta nói về mình, đừng nên suy nghĩ nhiều mà nhọc lòng, tổn hại tâm sức".

Thuở mới bước vào nghề diễn với vai trò diễn viên đóng thế, Thành Long cho biết ông không chỉ bị mạt sát, mà còn không dám hỏi tới thù lao: "Tôi thường không dám hỏi tới thù lao khi mới bắt đầu được giao việc, bởi tôi luôn cảm thấy ngại ngần sau một lần bị người ta mắng xa xả rằng chưa làm việc, đã vội hỏi đến tiền, nếu còn hỏi thì ngày hôm sau không cần tới phim trường nữa".

Thuở ban đầu, Thành Long chỉ nhận được những khoản thù lao rất ít ỏi cho công việc diễn viên đóng thế nguy hiểm. Nhưng khi bắt đầu được biết tới với vai trò diễn viên phim hành động, rồi đạt được thành công lớn và kiếm được tiền một cách dễ dàng, Thành Long thừa nhận rằng ông đã có giai đoạn chi tiêu hoang phí, ăn chơi bạt mạng. Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian mình ăn chơi trác táng, Thành Long luôn cảm thấy giận chính mình.

Hiện tại, ở tuổi 68, Thành Long cho biết ông cảm thấy biết ơn cuộc sống vì mình vẫn còn sống khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi này: "Để sống được tới tuổi này thực ra đối với tôi cũng là một điều không dễ dàng, đơn giản gì. Nhiều bạn diễn từng theo đuổi công việc diễn viên đóng thế, diễn viên phim hành động, họ đã không thể sống thọ.

Thành Long đã nhìn ra "điểm chí tử" của Lý Tiểu Long (ảnh) ngay từ lần đầu gặp mặt. Thành Long tự nhủ trong suốt sự nghiệp của mình một điều: Đừng cố trở thành người hùng! (Ảnh: Screenrant).

Ngôi sao huyền thoại Lý Tiểu Long đã không thể bước vào tuổi già mà ra đi từ tuổi 32. Thực tế, ngay cả đối với giới nghệ sĩ nói chung cũng vậy, việc sống thọ, sống khỏe là điều không đơn giản đâu. Đối với nhiều ngôi sao, tuổi tác đồng nghĩa với việc họ sẽ dần mất đi cơ hội công việc, nhưng đối với tôi, tuổi già là một đặc ân, bởi có những ngôi sao đã vĩnh viễn không thể trải qua tuổi già. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, nếu Thành Long không qua đời sớm như vậy, anh ấy sẽ làm gì khi bước vào tuổi già".

Thành Long cho biết hiện tại, ông không còn lập nên những kế hoạch dài hạn nữa, ông chỉ muốn sống tốt đẹp, khỏe mạnh, vui vẻ nhất có thể. Hiện tại, những kế hoạch của Thành Long thường chỉ được lên lịch theo ngày, hoặc dài nhất là theo tuần để ông không cảm thấy áp lực. Để duy trì sức khỏe toàn diện, Thành Long lựa chọn chạy bộ và quyền anh.

Thành Long đã nhìn ra "điểm chí tử" của Lý Tiểu Long: Đừng cố trở thành người hùng!

Lần đầu Thành Long được gặp mặt thần tượng của ông - ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long - là trên phim trường "Tinh Võ Môn" (1972), khi ấy, Lý Tiểu Long (1940 - 1973) đang ở đỉnh cao danh tiếng, còn Thành Long mới chỉ là một diễn viên đóng thế vô danh.

Lúc này, mới 18 - 19 tuổi, Thành Long đã có may mắn được tham gia ê-kíp diễn viên đóng thế của "Fist of Fury" (Tinh Võ Môn - 1972) và "Enter the Dragon" (Long tranh hổ đấu - 1973). Chính trên phim trường hai bộ phim này, Thành Long đã có dịp gặp gỡ thần tượng Lý Tiểu Long và có những ký ức không thể xóa nhòa về thần tượng.

Ngay từ những tiếp xúc đầu tiên, Thành Long đã vô cùng ngưỡng mộ Lý Tiểu Long, nhưng Thành Long cũng nhanh chóng nhìn ra "điểm yếu chí tử" của thần tượng (Ảnh: Screenrant).

Chính từ những trải nghiệm thực tế trên phim trường mà Thành Long càng thêm yêu mến thần tượng Lý Tiểu Long: "Anh ấy ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Tôi thần tượng anh ấy từ cách anh ấy trò chuyện với mọi người. Trên phim trường, anh ấy có thể nói cả tiếng Hoa và tiếng Anh. Mọi người nhìn anh ấy như thể một vị thần.

Đối với giới diễn viên đóng thế, Lý Tiểu Long nhận được rất nhiều sự tôn trọng và yêu mến bởi dù là ngôi sao võ thuật nổi tiếng, nhưng Lý Tiểu Long luôn đối xử với mọi người rất bình đẳng. Anh ấy thường trò chuyện với tất cả mọi người làm việc trên phim trường, cùng ăn với họ, không phân biệt đẳng cấp hay vai trò".

Ngay từ những tiếp xúc đầu tiên, Thành Long đã vô cùng ngưỡng mộ Lý Tiểu Long, nhưng Thành Long cũng nhanh chóng nhìn ra "điểm yếu chí tử" của Lý Tiểu Long trong vai trò một ngôi sao võ thuật. Về sau, Thành Long tin rằng chính điều này đã gây nên cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long ở tuổi 32.

"Tôi nghĩ rất nhiều người đã vô tình cùng gây nên cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long. Có quá nhiều lời đồn đại về anh ấy khi anh ấy đóng phim tại Hồng Kông, những lời đồn đại về những điều phi thường mà anh ấy có thể thực hiện được.

Mọi người cứ thế thúc bách anh ấy tiến lên, tiến xa hơn, phá vỡ thêm những giới hạn, và mọi thứ trở nên quá đà. Lý Tiểu Long đã phải chịu rất nhiều áp lực trong vai trò một người hùng, một ngôi sao võ thuật, điều đó mang lại cả lợi và hại cho anh ấy. Có một điều mà tôi đã học được từ cuộc đời của anh ấy, đó là đừng cố trở thành người hùng trong mắt mọi người".

Tố chất của Thành Long đã được Lý Tiểu Long (ảnh) sớm nhìn ra ngay từ đầu (Ảnh: SCMP).

Thành Long cũng cho biết rằng sau này, ông đã có được cho mình những bài học giá trị về cách ứng xử với danh tiếng chính từ cơ hội quan sát Lý Tiểu Long trên phim trường.

Tố chất của Thành Long đã được Lý Tiểu Long sớm nhìn ra ngay từ đầu, có một ký ức ngọt ngào qua bao năm tháng vẫn còn in hằn trong tâm trí Thành Long: "Khi chúng tôi hoàn tất ngày quay cơ bản, người ta cần một số diễn viên đóng thế tham gia ghi hình thêm vào buổi tối cho kịp tiến độ.

Lý Tiểu Long đã lựa chọn tôi, tôi rất vui, phần nhiều là bởi tôi sẽ có thêm tiền thù lao làm việc ngoài giờ. Lý Tiểu Long là người rất tuyệt vời, anh ấy thậm chí còn yêu cầu người ta trả thêm thù lao cho tôi vì cho rằng những gì tôi đã thực hiện là nguy hiểm, nhưng kỳ thực mọi việc không nguy hiểm. Anh ấy chỉ muốn giúp tôi được nhận thêm tiền mà thôi, và điều đó quả thực đã khiến tôi rất cảm động".

Trên phim trường, nếu có diễn viên đóng thế nào bị thương cần phải điều trị tại bệnh viện, Lý Tiểu Long sẵn sàng đóng góp vào kinh phí điều trị. Những hành động đó của Lý Tiểu Long đã khiến cậu thanh niên Thành Long vô cùng ấn tượng và cảm phục:

"Anh ấy đối xử với chúng tôi - những diễn viên đóng thế không tên tuổi - rất đỗi chân thành. Có một cảnh quay, tôi bị dính đòn và bị thương nhẹ chút, anh ấy liền chạy tới chỗ tôi hỏi: Cậu có sao không? Khi ấy tôi chỉ là một cậu thanh niên không tên tuổi, còn anh ấy là một ngôi sao điện ảnh lớn...".

Sau khi được làm việc với Lý Tiểu Long, Thành Long đã tự hứa với mình rằng trong tương lai, khi trở thành diễn viên võ thuật, ông sẽ tự mình thực hiện tất cả những cảnh quay nguy hiểm (Ảnh: SCMP).

Khi bộ phim "Tinh Võ Môn" ra rạp, Thành Long và một số nam diễn viên đóng thế cùng nhau đi xem phim. Ở một số cảnh đánh võ đẹp, khán giả vỗ tay rào rào tán thưởng diễn viên, Thành Long liền cảm thấy những xúc cảm lẫn lộn, bởi khán giả tưởng đó là cảnh do các diễn viên trong phim thực hiện, họ không biết diễn viên đóng thế đã thực hiện những cảnh đó.

Chính lúc đó, Thành Long hiểu rằng: "Nếu là diễn viên đóng thế, nhiệm vụ của tôi mãi mãi là phải giúp cho các diễn viên có được những cảnh đánh võ, cảnh mạo hiểm được thực hiện hoàn hảo nhất. Đó chính là giây phút mà tôi biết rằng tôi muốn trở thành diễn viên, để khán giả biết đến mình. Tôi không muốn làm diễn viên đóng thế nữa".

Sau khi được làm việc với Lý Tiểu Long, chứng kiến huyền thoại dòng phim võ thuật tự liều mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm, các cảnh thực chiến, Thành Long đã tự hứa với mình rằng trong tương lai, khi trở thành diễn viên võ thuật, ông sẽ tự mình thực hiện tất cả những cảnh quay nguy hiểm.

Thực tế, đôi khi Lý Tiểu Long cũng phải sử dụng diễn viên đóng thế để thực hiện thay mình những cảnh đánh võ có tính chất biểu diễn, bởi thế mạnh của Lý Tiểu Long là những pha thực chiến, những cảnh giao đấu.

Vì vậy, khi phải thực hiện những cảnh múa võ đẹp mắt mang tính trình diễn trên màn ảnh, Lý Tiểu Long thường phải nhờ người đóng thế. Đối với Thành Long, đó là những cảnh quay gây tiếc nuối, bởi người xem sẽ nhận ra ngay đó không phải Lý Tiểu Long mà là diễn viên đóng thế.

"Sau khi xem những cảnh sử dụng diễn viên đóng thế cho Lý Tiểu Long, tôi càng có thêm động lực để sau này sẽ tự mình đóng tất cả các cảnh và đảm bảo rằng khán giả sẽ luôn biết chắc chắn người trên màn ảnh kia chính là tôi. Tôi luôn để khán giả được thấy rõ mặt mình trong các cảnh phim như một sự cam kết", Thành Long chia sẻ.