Tôn Long - huyền thoại thứ hai của màn ảnh Hoa ngữ sau Lý Tiểu Long

Dân trí Nếu Lý Tiểu Long là huyền thoại võ thuật của màn ảnh Hoa ngữ, thì Tôn Long là mỹ nam huyền thoại với vẻ đẹp được xem là "đệ nhất".

Mỹ nam huyền thoại một thuở của màn ảnh Hoa ngữ - Tôn Long (Ảnh: SCMP).

Mỹ nam huyền thoại một thuở của màn ảnh Hoa ngữ - Tôn Long (hiện 69 tuổi) vừa tái xuất tại một sự kiện. Bức ảnh chụp nam tài tử ngay lập tức khiến từ khóa Tôn Long gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Những hình ảnh đẹp về "mỹ nam huyền thoại" thời trẻ lại khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phát sốt. Dù hiện tại, thời gian và tuổi tác đã khiến người ta không còn được thấy vẻ đẹp mê hoặc ở Tôn Long của hiện tại, nhưng chỉ cần một thông tin mới về ông xuất hiện trên mạng, những bức ảnh ở thời đỉnh cao sự nghiệp của Tôn Long lại khiến cư dân mạng Trung Quốc phát sốt.

Mỹ nam huyền thoại một thuở của màn ảnh Hoa ngữ - Tôn Long (trái) vừa tái xuất tại một sự kiện (Ảnh: SCMP).

Thời trẻ, Tôn Long được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam" của màn ảnh Hoa ngữ. Ngay cả với thế hệ công chúng hiện tại, họ vẫn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp và nghệ thuật diễn xuất của Tôn Long.

Giới điện ảnh Hoa ngữ nhận xét vẻ đẹp của Tôn Long là huyền thoại, bởi vẻ đẹp ấy có sức hấp dẫn đối với cả nam và nữ.

Giới điện ảnh Hoa ngữ nhận xét vẻ đẹp của Tôn Long là huyền thoại, bởi vẻ đẹp ấy có sức hấp dẫn đối với cả nam và nữ (Ảnh: SCMP).

Qua các vai diễn, Tôn Long đã chinh phục được trái tim của rất nhiều khán giả nữ, nhưng điều đáng kinh ngạc là khi Tôn Long hóa trang thành nữ, như trong phim "M. Butterfly" (1993), nam tài tử cũng quá quyến rũ trong tạo hình nữ giới, tới mức khiến nhiều người mê đắm.

Tài tử đẹp trai trong giới làm phim Hoa ngữ không thiếu, nhưng Tôn Long có sức hấp dẫn vượt thời gian và cho tới giờ vẫn được xem như một "mỹ nam huyền thoại" là bởi ông sở hữu cả vẻ đẹp ngoại hình và tài năng diễn xuất, chính điều ấy đã giúp Tôn Long tạo nên những vai diễn xuất thần có sức thuyết phục đối với công chúng nhiều thế hệ.

Người ta có thể thoạt tiên bị hấp dẫn bởi ngoại hình của Tôn Long, nhưng sau khi xem ông diễn xuất, họ sẽ còn bị mê hoặc.

Tôn Long từng hai lần được đề cử tại giải thưởng Quả Cầu Vàng (tổ chức tại Mỹ). Lần thứ nhất là đề cử dành cho Nam phụ xuất sắc nhất trong phim điện ảnh hồi năm 1986, với vai diễn trong "Year of the Dragon" (Năm Rồng). Lần thứ hai là đề cử dành cho Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất hồi năm 1988, với vai diễn trong "The Last Emperor" (Hoàng đế cuối cùng).

Tôn Long trong phim "The Last Emperor" (Hoàng đế cuối cùng) (Ảnh: SCMP).

Giới làm phim Hoa ngữ đánh giá rằng Tôn Long chính là ngôi sao Hoa ngữ thứ hai vươn ra thế giới, sau Lý Tiểu Long. Nếu Lý Tiểu Long đưa dòng phim võ thuật của Trung Quốc ra với thế giới, thì Tôn Long đã mang vẻ đẹp độc đáo của một nam giới phương Đông ra với điện ảnh quốc tế.

Tên thật của Tôn Long là Ngô Quốc Lương. Đó là điều duy nhất Tôn Long được biết về thân thế của mình, bởi Tôn Long vốn bị bỏ rơi từ khi mới chào đời. Cái tên Ngô Quốc Lương chính là thông tin duy nhất về đứa trẻ mà người ta tìm thấy trong một giỏ mây bị bỏ lại trước cửa trại trẻ mồ côi.

Những hình ảnh đẹp về "mỹ nam huyền thoại" thời trẻ lại khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phát sốt (Ảnh: SCMP).

Về sau này, kể cả khi Tôn Long đã trở nên nổi tiếng, vẫn không có bất cứ thông tin nào xuất hiện để ông biết thêm về thân thế, nguồn gốc của mình.

Trong sự nghiệp, Tôn Long không đóng nhiều phim, ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp hồi thập niên 1980 - 1990, Tôn Long cũng chỉ đóng một tới hai phim mỗi năm, có năm không đóng phim nào và từ cuối thập niên 1990, ông đã bắt đầu giảm dần nhịp độ diễn xuất, để rồi dần rời xa sự nghiệp diễn xuất.

Về sau này, kể cả khi Tôn Long đã trở nên nổi tiếng, vẫn không có bất cứ thông tin nào xuất hiện để ông biết thêm về thân thế, nguồn gốc của mình (Ảnh: SCMP).

Tôn Long từng một lần đi qua hôn nhân với một người phụ nữ ngoại quốc hồi thập niên 1970. Cuộc hôn nhân kéo dài được vài năm. Sau khi chia tay, hai người giữ im lặng, không nói về quá khứ.

Ngoài ra, Tôn Long chưa từng có mối quan hệ tình cảm công khai với bất cứ người phụ nữ nào trong hay ngoài giới giải trí Hoa ngữ. Đời sống riêng tư của Tôn Long trước nay luôn rất lặng lẽ và kín tiếng.

Hiện tại, Tôn Long đã 69 tuổi, ông sống ở Vancouver, Canada. Chỉ rất thi thoảng, một vài hình ảnh và thông tin nhỏ về cuộc sống hiện tại của ông mới xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc và đều không phải do ông tự chủ động chia sẻ.

Chẳng hạn cách đây vài năm, người ta được thấy hình ảnh ông dắt chó đi dạo trong công viên, hay mới đây nhất là bức ảnh ông đi dự một bữa tiệc. Chỉ cần một thông tin mới về ông xuất hiện trở lại, ngay lập tức cái tên Tôn Long lại trở thành đề tài "nóng" trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tôn Long - "mỹ nam huyền thoại" của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: SCMP).

Cho tới giờ, Tôn Long vẫn sống độc thân, ông tìm kiếm niềm vui trong hoạt động làm vườn và nuôi thú cưng. Tôn Long là một huyền thoại đối với công chúng yêu điện ảnh Hoa ngữ, một phần cũng bởi cuộc đời có nhiều nét lạ lùng của ông.

Ngay từ thời trẻ, ông đã sớm chọn cho mình tên tiếng Anh là John Lone. "Lone" với hàm ý về sự cô đơn đã trở thành một định mệnh trong cuộc đời Tôn Long.

Bích Ngọc

Theo SCMP