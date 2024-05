Sự thật về cuộc sống túng thiếu của Goo Hye Sun: Ăn mì gói để xây biệt thự

Tham gia chương trình của đài tvN (Hàn Quốc) ngày 16/5, Goo Hye Sun gây sốc khi cho biết bản thân đã tiêu tốn quá nhiều tài sản chỉ trong vài năm, cụ thể là giai đoạn sau khi hôn nhân tan vỡ, vướng ồn ào đấu tố với chồng cũ.

Nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc nói: "Tôi thực sự không có nhà". Goo Hye Sun tiết lộ, cô thường ngủ trên xe ô tô ở bãi đậu xe và rửa mặt bằng giấy ướt. Hiện tại, người đẹp theo học Khoa Điện ảnh của trường Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc).

Goo Hye Sun trở thành tâm điểm truyền thông khi tiết lộ cuộc sống khó khăn hiện tại trong một chương trình truyền hình thực tế (Ảnh: Instagram).

Nói về lý do phải ngủ trên xe, Goo Hye Sun giải thích: "Tôi không có chỗ ở. Hiện tại, tôi gần như là người vô gia cư. Tôi có nhà mẹ đẻ ở Seoul nên thường xuyên qua lại nhưng nếu có ngày thi hay ngày quan trọng, tôi mang xe và ở trong xe hoặc đến thư viện. Vì bãi xe ở ngay cạnh trường nên tôi đi học dễ dàng hơn".

Nữ diễn viên của Vườn sao băng kể thêm, cô phải rửa mặt bằng giấy ướt, ăn mì gói qua ngày. Ngoài ra, cô còn vào nhà vệ sinh của trường, gội đầu bằng dầu gội khô.

Nữ diễn viên kể lại: "Tôi vào Học viện Nghệ thuật Seoul lần đầu tiên vào năm 2003 nhưng tôi đã bỏ học sau 6 tháng. Sau khi làm việc cật lực để kiếm sống, tôi vào Khoa Điện ảnh trường Đại học Sungkyunkwan vào năm 2011 và nghỉ học tạm thời. Gần 10 năm rồi mới đi học lại, đi học đến nay đã được 4 năm. Tôi 40 tuổi rồi, chênh lệch giữa tôi và sinh viên năm nhất là 20 năm".

Goo Hye Sun bắt đầu trở lại trường sau cú sốc ly hôn và tìm thấy niềm vui trong học tập. Nhờ thông minh và chăm chỉ, thành tích học tập của cô rất tốt. Cô nằm trong nhóm sinh viên có thành tích cao nhất trường trong đợt tốt nghiệp gần đây. Tháng 2 vừa rồi, người đẹp khoe bảng điểm toàn điểm gần tuyệt đối trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình lên sóng, Goo Hye Sun phải nhận gạch đá từ cộng đồng mạng xứ Hàn. Tuyên bố là "người vô gia cư", không có nhà hay hình ảnh phải ngủ trên xe, ăn mì gói, rửa mặt bằng khăn giấy của nữ diễn viên bị một bộ phận khán giả bóc trần là chiêu trò.

Goo Hye Sun thừa nhận "vô gia cư', phải ăn mì gói trên xe ô tô để tiện học tập (Ảnh: Naver).

Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên hạng A của màn ảnh nhỏ xứ Hàn thực sự rất giàu và chỉ đang giả vờ nghèo khổ để thu hút sự chú ý của công chúng.

Trước những lời nhận xét gay gắt của cộng đồng mạng, Goo Hye Sun có bài đăng trên trang cá nhân để phản hồi: "Tôi viết những dòng này vì có nhiều người lo ngại về buổi phát sóng ngày hôm qua. Sở dĩ, tôi chưa có nhà là vì tôi đang xây nhà gần trường và mua cho mỗi người trong gia đình một căn nhà.

Tôi đang phát huy sự giàu có của mình bằng cách trả học phí và mua sắm cho các em của mình. Trong tương lai, tôi chuẩn bị học cao học nên tôi dự định dùng toàn bộ tài sản của mình vào chi phí học tập. Hãy làm việc chăm chỉ các bạn nhé".

Goo Hye Sun khoe bản thiết kế căn nhà tương lai của cô trên trang cá nhân và thú nhận, bản thân không quá nghèo khó (Ảnh: Instagram).

Những lần gây tranh cãi của Goo Hye Sun khiến cô mất điểm

Theo truyền thông xứ Hàn, Goo Hye Sun đang có cuộc sống khá ổn dù cô đã dừng đóng phim gần 7 năm. Mỹ nhân sinh năm 1984 là một nữ nghệ sĩ đa tài khi vừa có khả năng ca hát, sáng tác vừa đóng phim, làm phim, viết kịch bản và hội họa.

Cô vào nghề từ năm 2002 với vai trò người mẫu minh họa các MV. Nhờ ngoại hình ngọt ngào, cô được mời đóng phim và tỏa sáng từ bộ phim truyền hình Pure in Heart vào năm 2006. Sau đó, người đẹp tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với diễn xuất và tạo hình trong bộ phim cổ trang The King and I.

Cuộc đời của Goo Hye Sun thực sự thay đổi vào năm 2009 khi cô được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ cuốn truyện tranh nổi tiếng Vườn sao băng.

Goo Hye Sun trong "Vườn sao băng" (Ảnh: News).

"Nàng Cỏ" trong Vườn sao băng vẫn là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Goo Hye Sun. Năm 2021, nữ diễn viên thú nhận, hơn chục năm qua, cô vẫn có đủ tài chính và làm mọi thứ mình muốn nhờ thù lao cùng khoản lợi nhuận từ bộ phim Vườn sao băng.

Sau thành công vang dội từ bộ phim để đời, Goo Hye Sun chăm chỉ đóng phim và chứng minh bản thân là một ngôi sao đa tài. Cô tham gia biên kịch, làm đạo diễn phim ngắn, ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Song, đến nay nhân vật "nàng Cỏ" và phim Vườn sao băng vẫn là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ sinh năm 1984.

Năm 2017, Goo Hye Sun góp mặt trong bộ phim You're too much nhưng chỉ đóng 6 tập rồi rút lui khi phim đang phát sóng, khiến đoàn phim điêu đứng. Dù lấy lý do sức khỏe không tốt nhưng cô vẫn chịu nhiều chỉ trích vì làm ảnh hưởng tập thể.

Năm 2019, Goo Hye Sun thông báo tạm dừng đóng phim để tập trung học tập sau cú sốc ly hôn chồng cùng những đấu tố ồn ào với người cũ. Bộ phim You're too much là bộ phim truyền hình cuối cùng của cô, không tính các sản phẩm phim ngắn mà cô tự sản xuất.

Trên thực tế, dù tuyên bố giải nghệ nhưng Goo Hye Sun vẫn sản xuất phim, MV. Hai năm qua, cô cũng gây chú ý khi trở lại đi học, tham gia các chương trình truyền hình thực tế và chia sẻ về cuộc sống riêng.

Goo Hye Sun và chồng cũ, Ahn Jae Hyun, ly hôn từ năm 2019 (Ảnh: Dispatch).

Trong số những ồn ào trong cuộc đời Goo Hye Sun, vụ ly hôn giữa cô và tài tử Ahn Jae Hyun được xem là gây tranh cãi nhất. Họ gặp nhau khi đóng chung dự án Blood (Bác sĩ khát máu) rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Jae Hyun say mê và ngưỡng mộ đàn chị trong khi Goo Hye Sun tìm thấy hạnh phúc đích thực bên người đàn ông kém tuổi.

Chỉ 2 năm sau khi quen nhau, họ tiến tới hôn nhân và trở thành cặp vợ chồng chị - em nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân đầy mật ngọt của họ diễn ra chóng vánh. Hai năm sau thông báo kết hôn, Goo Hye Sun lên mạng vạch trần thói xấu của chồng, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thiếu hạnh phúc.

Năm 2019, họ làm thủ tục ly hôn và năm 2020, mọi chuyện giữa hai người chính thức kết thúc. Dù không còn là vợ chồng, Goo Hye Sun vẫn không dừng "móc máy" chồng cũ. Từ hình ảnh một người phụ nữ thiếu hạnh phúc, bị chồng phản bội, bỏ rơi trong hôn nhân, Goo Hye Sun dần mất dần sự ủng hộ của công chúng.

Việc cô liên tục kêu khóc, kể khổ nhưng lại không tung ra được bằng chứng cụ thể khiến dư luận xứ Hàn dần nghi ngờ những chia sẻ của cô. Về phần Ahn Jae Hyun, dù bị công chúng chỉ trích và mất nhiều hợp đồng đóng phim, quảng cáo, anh chỉ im lặng.

Goo Hye Sun nhiều lần khiến khán giả thất vọng vì những phát ngôn và cách hành xử không nhất quán (Ảnh: Instagram).

Sau hàng loạt các lùm xùm ly hôn, sự nghiệp của Goo Hye Sun sa sút không phanh trong khi chồng cũ, Ahn Jae Hyun, trở lại đóng phim.

Xuất hiện trên truyền hình, Goo Hye Sun thường nhắc đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nỗi đau bị chia tay và sự ảnh hưởng tinh thần với cuộc sống của cô.

Nhiều khán giả dần mất cảm tình với Goo Hye Sun vì cho rằng, cô bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân cũ mà chưa tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống. Một số khác động viên nữ diễn viên Vườn sao băng tập trung cho công việc, đầu tư vào các mối quan hệ mới thay vì chỉ gây chú ý bởi những nỗi đau quá khứ.