8 năm sau bê bối với bạn gái cũ, mỹ nam "Vườn Sao Băng" thông báo kết hôn

Trong show diễn mới đây, Kim Hyun Joong đã trực tiếp thông báo với người hâm mộ về việc kết hôn. Được biết, vợ của Kim Hyun Joong là người làm việc ngoài làng giải trí. Trước đó, anh chưa từng tiết lộ chuyện hò hẹn với công chúng.

Trong thông báo gửi người hâm mộ, Kim Hyun Joong chia sẻ: "Tôi không biết phải nói thế nào. Tôi quyết định sẽ đồng hành cùng người đã sát cánh bên tôi trong khoảng thời gian khó khăn và vất vả nhất trong cuộc đời. Tôi đã làm được điều đó.

Kim Hyung Joong xác nhận kết hôn (Ảnh: Allkpop).

Nhìn lại cuộc đời mình đã sống, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến từ các bạn cho đến bây giờ. Tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ đã sát cánh cùng tôi trong suốt quãng thời gian tăm tối.

Khi những khó khăn liên tục ập đến, nhờ sự ủng hộ, tình yêu và lòng tin của người hâm mộ nên tôi mới lấy lại được can đảm và bắt đầu lại từ đầu. Nhờ mọi người, tôi đã sống hết mình và cố gắng cho đến giờ. Tôi muốn báo đáp mọi người bằng bất kỳ cách nào.

Khi nghĩ đến tình yêu và sự ủng hộ vô hạn mọi người dành cho mình, tôi sợ bản thân sẽ hối hận nếu chỉ chia sẻ quyết định trọng đại này qua những dòng chữ đơn giản. Vì vậy, tôi muốn trực tiếp thông báo quyết định này đến người hâm mộ trong buổi diễn hôm nay".

Công ty quản lý tiết lộ, bà xã của Kim Hyun Joong làm việc ngoài làng giải trí (Ảnh: News).

Ngay sau đó, công ty quản lý của Kim Hyun Joong cũng xác nhận tin vui này. Đại diện công ty quản lý cho biết, do dịch bệnh, vợ chồng Kim Hyun Joong sẽ không tổ chức đám cưới rình rang. Họ mong người hâm mộ sẽ gửi lời chúc phúc tới cặp tình nhân.

Kim Hyun Joong, sinh năm 1986, là trưởng nhóm nhạc SS501 và nổi đình nổi đám với vai diễn nam thứ trong bộ phim truyền hình thần tượng Vườn Sao Băng. Khi sự nghiệp đang phát triển, năm 2014, nam diễn viên bị bạn gái cũ đâm đơn kiện, tố cáo anh hành hung khi hai người còn yêu nhau.

Vụ việc khiến hình ảnh của Kim Hyun Joong trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ. Cô gái tên Choi này còn đưa ra bằng chứng bị Kim Hyun Joong đánh gãy và tổn thương xương sườn.

Sau đó, hai bên giải quyết bằng thương lượng khi phía Kim Hyun Joong chi ra 600 triệu won để bồi thường cho bạn gái cũ. Cô gái này đã rút lại đơn kiện Kim Hyun Joong nhưng tài tử xứ Hàn vẫn bị phạt 5 triệu won (gần 4,5 nghìn USD).

Kim Hyun Joong từng là mỹ nam trong mộng của khán giả châu Á nhờ vai diễn trong "Vườn Sao Băng" (Ảnh: Drama).

Tới năm 2015, cô gái này tiếp tục gây sốc khi tố Kim Hyun Joong đánh đập và đòi Kim Hyun Joong phải bồi thường 1,6 tỷ won (hơn 30 tỷ đồng) vì hành vi bạo hành khiến cô bị sảy thai.

Cô Choi còn sinh một bé trai và kết quả xét nghiệm ADN chứng thực em bé là con trai của mỹ nam xứ Hàn. Cô Choi khẳng định mình đã phải tự nuôi dạy chăm sóc con trai từ khi bé chào đời vào tháng 9/2015. Cô đòi hỏi phía Kim Hyun Joong phải có trách nhiệm với em bé.

Trước sức ép của truyền thông, dư luận, Kim Hyun Joong đành phải lên đường nhập ngũ. Danh tiếng và sự nghiệp của anh đều bị hủy hoại hoàn toàn sau vụ việc. Sau 5 năm kiện tụng, tới năm 2020, Kim Hyun Joong mới được minh oan. Bạn gái cũ bị xử thua kiện và phải bồi thường cho Kim Hyun Joong 100 triệu won (hơn 2 tỷ đồng) vì cố tình bôi nhọ danh dự của tài tử xứ Hàn.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ từng bị hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng bởi scandal với bạn gái cũ (Ảnh: Naver).

Dù mỹ nam xứ Hàn được minh oan và trở lại làng giải trí nhưng sự nghiệp của Kim Hyun Joong không còn được như xưa. Anh cũng e ngại khi xuất hiện trước công chúng. Nhờ sự động viên của fan và những người anh em thân thiết, Kim Hyun Joong trở lại ca hát và đóng phim.

Năm 2021, khi tham gia chương trình Ask Us Anything Fortune Teller, nam ca sĩ thừa nhận bản thân rất sợ hãi mỗi khi điện thoại đổ chuông. Anh bị ám ảnh tiếng chuông điện thoại sau khi vướng scandal với bạn gái cũ.

"Qua lùm xùm với bạn gái cũ, bất cứ lúc nào điện thoại đổ chuông thì tôi đều hoảng loạn. Cuối cùng, tôi tắt điện thoại và uống rượu soju để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ", anh nói.