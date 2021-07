Vụ mỹ nhân "Vườn Sao Băng" bị cưỡng dâm 100 lần: Nhân chứng bị kiện

Dân trí Ngày 2/7, công ty quản lý nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon đã khởi kiện Yoon Ji Oh vì bịa đặt lời khai về việc Jang Ja Yeon bị ép làm công cụ tình dục. Công ty này còn đòi bồi thường 1 tỷ won.

Theo đó, công ty giải trí The Contents Entertainment, bên từng làm quản lý cho nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon, đã đâm đơn kiện Yoon Ji Oh và giám đốc công ty giải trí TH Company vì đã tung thông tin không chính xác. The Contents Entertainment đòi được bồi thường 1 tỷ won (hơn 20 tỷ đồng) vì những thiệt hại kinh tế và danh dự mà họ phải chịu trong những năm qua.

Năm 2018, Yoon Ji Oh nhận là bạn thân và là nhân chứng duy nhất vụ án nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon bị ép hầu rượu và quan hệ tình dục.

Công ty giải trí The Contents Entertainment cho rằng, nữ diễn viên Yoon Ji Oh, người nhận là bạn cũ của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon, đã đưa ra lời khai sai lệch về vụ án nữ diễn viên Vườn Sao Băng tự tử.

Năm 2009, Jang Ja Yeon treo cổ tự vẫn khi chưa đầy 30 tuổi. Đáng nói hơn, cô còn để lại một di thư, tố cáo bị 31 nhân vật máu mặt Hàn Quốc lạm dụng và xâm hại tình dục trong thời gian dài. Vụ việc đã khiến làng giải trí Hàn Quốc rúng động, xôn xao vì không có được câu trả lời chính xác cuối cùng về bí ẩn quanh cái chết của Jang Ja Yeon.

Năm 2018, vụ việc lại được khơi lại với sự xuất hiện của Yoon Ji Oh, người nhận là bạn thân của Jang Ja Yeon lúc sinh thời và là nhân chứng của vụ cưỡng dâm trong quá khứ. Yoon Ji Oh đứng ra làm chứng việc nữ diễn viên quá cố bị ép tiếp khách, bị lạm dụng tình dục khi làm việc cho công ty giải trí The Contents Entertainment.

Jang Ja Yeon tự vẫn vào năm 2009 và để lại bức di thư tố cáo 31 nhân vật máu mặt Hàn Quốc lạm dụng và xâm hại tình dục trong thời gian dài.

Những lời khai của Yoon Ji Oh lại khiến những khán giả yêu mến Jang Ja Yeon hi vọng tìm ra kẻ thủ ác thực sự và bắt chúng đền tội. Những lời kêu gọi của Yoon Ji Oh còn được cộng đồng mạng ủng hộ.

Song, cuối cùng vào năm 2019, cô bị "bóc phốt" là kẻ trục lợi trên cái chết của người đồng nghiệp thân thiết. Yoon Ji Oh bị tố ngụy tạo lời khai và trục lợi trên tiền viết sách về nữ diễn viên quá cố.

Cả Yoon Ji Oh và giám đốc công ty giải trí TH Company đã bị giám đốc công ty quản lý cũ của Jang Ja Yeon - The Contents Entertainment đâm đơn kiện và đòi hai người này phải bồi thường 1 tỷ won cho những tổn hại mà họ gây ra cho công ty này.

Công ty The Contents Entertainment chia sẻ ngày 2/7: "Yoon Ji Oh gia nhập công ty The Contents Entertainment với tư cách thực tập sinh trong khoảng 7 tháng, từ ngày 27/12/2008 đến ngày 12/7/2009. Cô ấy chỉ ở công ty một khoảng thời gian ngắn và không có kinh nghiệm để trở thành người nổi tiếng. Do đó, Yoon Ji Oh không biết đủ thông tin về vấn đề xung quanh Jang Ja Yeon và CEO của công ty.

Nhờ những lời khai của Yoon Ji Oh vụ án Jang Ja Yeon được điều tra lại vào năm 2018 nhưng tới năm 2019, cô bị phát hiện bịa lời khai và bị công ty quản lý của Jang Je Yeon kiện ngược lại.

Vào ngày 25/6/2010, Yoon Ji Oh từng làm chứng rằng nguyên đơn không bao giờ ép các nghệ sĩ của mình phục vụ và uống rượu trong các bữa tiệc. Cô ấy cũng đã làm chứng, khẳng định từng xem tài liệu viết tay của Jang Ja Yeon và vài người đã tạo ra chúng để có thể chấm dứt hợp đồng với công ty.

9 năm sau, vào ngày 19/3/2019, Yoon Ji Oh bất ngờ xuất hiện trong chương trình KBS Today Kim Jae Dong và tuyên bố: "CEO đã ép buộc Jang Ja Yeon phải phục vụ nhiều người". Lời khai của cô ấy đã thay đổi. Đây có thể là động thái nhằm quảng bá cho cuốn sách Nhân Chứng Thứ 13 của Yoon Ji Oh".

Yoon Ji Oh - nữ nhân chứng duy nhất vụ án Jang Ja Yeon

Theo phía The Contents Entertainment, quản lý cũ của Jang Ja Yeon và giờ là CEO của công ty giải trí TH Company chỉ làm việc với Jang Ja Yeon trong 4 tháng và liên tục thay đổi lời khai, lợi dụng người đã khuất theo hướng có lợi cho mình. Người này cũng bị CEO của công ty The Contents Entertainment kiện và đòi bồi thường.

"Yoon Ji Oh và quản lý cũ của Jang Ja Yeon chỉ lợi dụng người đã khuất vì lợi ích của riêng họ. Họ khai báo gian dối với cơ quan điều tra với mục đích khiến nguyên đơn phải chịu phạt hình sự, đồng thời làm sai lệch sự thật bằng các cuộc phỏng vấn trước truyền thông. Những thiệt hại về tài chính và tinh thần mà nguyên đơn phải gánh chịu là không thể bù đắp được", phía CEO của công ty The Contents Entertainment nhấn mạnh.

Mi Vân

Theo Allkpop