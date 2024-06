Sự nghiệp xuống dốc, hôn nhân trục trặc, Jennifer Lopez hủy tour lưu diễn

Jennifer Lopez cho biết cô rất suy sụp khi buộc phải hủy tour lưu diễn This Is Me... Live. Tour này vốn được thực hiện để quảng bá cho album This Is Me... Now. Đây là tour đầu tiên Lopez thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây.

Dù vậy, mức độ thành công của album cũng như tốc độ bán vé của tour lưu diễn khá gây thất vọng. Điều này vốn đã làm dấy lên những đồn đoán rằng, tour lưu diễn của Lopez sẽ phải hủy vì không đem lại doanh thu.

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez (Ảnh: The Guardian).

Không những thế, thời gian gần đây, tin tức xoay quanh cuộc hôn nhân của Lopez và người chồng thứ 4 - nam diễn viên Ben Affleck - liên tục dấy lên. Những thông tin không mấy tích cực. Có nhiều biểu hiện cho thấy Lopez và Affleck đang trục trặc, rạn nứt.

Hai người không còn xuất hiện tại các sự kiện cùng nhau trong vài tháng trở lại đây. Ngay cả những sự kiện quan trọng đối với sự nghiệp của nhau, họ cũng vắng mặt. Affleck còn thường xuyên lưu lại một ngôi nhà mà anh đang thuê.

Từng động thái của Lopez và Affleck tại thời điểm này đều thu hút sự chú ý. Cuộc hôn nhân của họ đang là đề tài thu hút sự quan tâm, bình luận ở Hollywood. Giữa rất nhiều áp lực và vấn đề, Lopez quyết định hủy tour. Đại diện của cô đã chính thức thông tin tới giới truyền thông: "Jennifer Lopez đang muốn dành thời gian để ở bên các con, bên gia đình và bạn bè thân thiết".

Tour This Is Me... Live vốn được dự kiến khởi động với đêm diễn đầu tiên tổ chức ở Orlando, bang Florida, Mỹ, vào ngày 26/6. Tour sẽ đi qua nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ và kết thúc tại Houston, bang Texas, Mỹ, vào ngày 31/8. Những khán giả đã mua vé sẽ sớm được hoàn tiền.

Trong chia sẻ thông qua thư ngỏ gửi tới các fan, Lopez viết: "Tôi đang quá đỗi thất vọng và suy sụp khi buộc phải hủy tour. Tôi khiến không ít fan của mình hụt hẫng. Làm ơn hãy hiểu rằng, tôi sẽ không làm như thế này nếu như tôi không thấy đây là quyết định thực sự cần thiết".

Lopez cũng hứa với các fan rằng cô sẽ đền bù cho họ ở một thời điểm khác. Trong tuần trước, Lopez đã từ chối trả lời câu hỏi liên quan tới những tin đồn về việc cô đang gặp trục trặc trong hôn nhân với Ben Affleck.

Câu hỏi được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cho phim mới của Lopez. Một phóng viên đã đặt câu hỏi: "Thông tin rằng cô và Ben Affleck sắp ly hôn có phải là thật không? Sự thật ở đây là gì?". Lopez đáp ngắn gọn: "Bạn phải hiểu biết nhiều hơn như vậy chứ".

Cuối tuần này, Lopez đã xuất hiện bên Affleck tại lễ tốt nghiệp trung học của Violet, con gái đầu lòng của Affleck và vợ cũ - nữ diễn viên Jennifer Garner.

Cuộc hôn nhân của Lopez và Affleck bị cho là đang gặp nhiều thách thức (Ảnh: The Guardian).

Thời điểm hiện tại, sự nghiệp của Lopez liên tục gặp khó khăn. Bộ phim mới nhất mà Lopez tham gia - phim khoa học viễn tưởng Atlas - bị giới phê bình chê bai nặng nề.

Trước đó, câu chuyện tình yêu với Affleck đã truyền cảm hứng cho cô thực hiện album âm nhạc This Is Me … Now. Cùng với đó, cô còn thực hiện bộ phim điện ảnh This Is Me… Now: A Love Story và bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told.

Bộ ba tác phẩm này đã được Lopez cho ra mắt trong tháng 2 năm nay. Cảm hứng chủ đạo và nội dung chính của các tác phẩm này đều xoay quanh chuyện tình giữa Lopez và Affleck.

Dù vậy, liên tiếp các tác phẩm mà Lopez tung ra không nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, cũng không được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Sự im lặng tuyệt đối của cặp đôi "Bennifer" suốt thời gian qua cũng không giúp cơn bão tin đồn lắng xuống. Các tờ tin tức showbiz vẫn đồng loạt đưa tin mỗi ngày, xoay quanh từng động thái nhỏ của cặp đôi.

Điều này gây nên áp lực tâm lý cho Lopez trong giai đoạn hiện tại. Sắp tới, Lopez sẽ chuẩn bị tham gia phim mới Kiss of the Spider Woman và cho ra mắt phim Unstoppable.