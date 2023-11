"Sống trọn não bộ" - sách viết từ trải nghiệm sinh tử của Jill Bolte Taylor

Sinh ra với niềm đam mê nghiên cứu về não bộ và giải phẫu học, nhưng khi đang ở thời kì đỉnh cao, Tiến sĩ Jill Bolte Taylor lại gặp biến cố về chính bộ não của mình. Bà trải qua một cuộc chiến đầy cam go với bộ não của mình, nên sau này, bà còn tham gia vận động cộng đồng để nâng cao giá trị của việc hiến tặng não tới mọi người.

Trải qua 8 năm dài, sau những ngày tháng nỗ lực tập luyện phục hồi, cuối cùng nhà thần kinh học ấy cũng hồi phục lại được mọi chức năng trong bộ não của mình.

Nhờ biến cố khó quên đó, Tiến sĩ Taylor đã khám phá được thêm những bí mật khác của não bộ, vẽ nên một tấm bản đồ chỉ đường dẫn chúng ta tới sự bình an nội tại thông qua cuốn sách Sống trọn não bộ - Giải phẫu sự lựa chọn và bốn nhân vật thúc đẩy cuộc đời chúng ta.

Theo tác giả, trong mỗi con người luôn tồn tại 4 nhân vật xuất phát từ các nhóm tế bào cụ thể độc nhất đại diện cho những kỹ năng, cảm xúc cùng suy nghĩ riêng. Bà phân tích điều đó thông qua 13 chương sách, chia làm 3 phần: Cú liếc vào bên trong bộ não, Bốn nhân vật của bạn, Bốn nhân vật ngoài hoang dã.

Không chỉ bật mí về biến cố cuộc đời của tác giả, cách kết nối và tái kết nối của não bộ, tác động của công nghệ tới bộ não con người, qua từng chương chắc chắn độc giả sẽ tìm hiểu được những kiến thức bổ ích về não bộ cũng như sự kết nối của bộ não với con người, để rồi tìm được sự bình yên về nội tại.

Thông qua cuốn sách này, tác giả muốn liên hệ sâu xa hơn tới bộ não của chúng ta, cách kết nối với chính mình và người khác, sự mất kết nối và tái kết nối của não bộ, tác động của công nghệ tới bộ não…

Đáng chú ý nhất có thể nhắc đến là Tiến sĩ Taylor đã giới thiệu cụ thể, chi tiết bốn mô-đun tế bào riêng biệt là 4 nhân vật tạo nên con người chúng ta: Tư duy não trái, Cảm xúc não trái, Cảm xúc não phải, Tư duy não phải.

Thuộc thể loại hồi kí kết hợp khoa học thần kinh, cuốn sách Sống trọn não bộ - Giải phẫu sự lựa chọn và bốn nhân vật thúc đẩy cuộc đời của chúng ta phù hợp với đối tượng độc giả là những nhà khoa học về thần kinh và não bộ, những sinh viên theo học chuyên ngành liên quan và những người mong muốn tìm hiểu về não bộ cũng như muốn kết nối với chính mình, với người khác và muốn tìm được sự bình yên nội tại.

Tiến sĩ Jill Bolte Taylor là một chuyên gia giải phẫu thần kinh nổi tiếng xuất thân từ Đại học Harvard. Năm 1996, tiến sĩ Taylor từng trải qua một đợt xuất huyết nghiêm trọng ở bán cầu não trái khiến bà mất khả năng đi lại, nói chuyện, đọc, viết hoặc nhớ lại bất kì điều gì trong cuộc sống của mình.

Cuốn hồi ký của bà, My Stroke of Insight (tạm dịch: Cú đột quỵ thông tuệ của tôi) ghi lại trải nghiệm của bà với chứng đột quỵ và 8 năm hồi phục, đã lọt vào danh sách sách bán chạy của New York Times và vẫn thường xuyên là cuốn sách bán chạy số 1 về đột quỵ trên Amazon.

Năm 2008, tiến sĩ Taylor đã có bài nói chuyện TED đầu tiên được lan truyền trên Internet, với hàng chục triệu lượt xem. Cũng trong năm 2008, tiến sĩ Taylor được tạp chí Times chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới và là khách mời ra mắt trên webcast Soul Series của Oprah Winfrey.