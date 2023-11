5 cuốn sách kinh điển độc giả yêu thích nhưng lại bị giới phê bình chê bai

"Mặt trời vẫn mọc" của Ernest Hemingway

Là cuốn tiểu thuyết kể về những người Mỹ và Anh xa xứ ở châu Âu vào những năm đầu thế kỷ XX, Mặt trời vẫn mọc khám phá câu chuyện của Jake Barnes - cựu chiến binh trở về từ Thế chiến thứ nhất.

Nhiều mất mát và tổn thương sâu sắc từ cuộc chiến, Jake và những người lính cùng thế hệ trở thành "kẻ lạc lõng" giữa cuộc sống phồn thịnh thời bình. Họ vẫn luôn giữ một cái nhìn đầy ảo tưởng và lãng mạn hóa về chiến tranh và đời sống.

Cuốn sách được bán nhanh chóng và lần in thứ hai được đặt hàng hai tháng sau khi xuất bản. Tác phẩm không ngừng được tái bản và được nhiều nhà phê bình coi là một trong những tác phẩm hay nhất của Ernest Hemingway.

Nhưng không phải tất cả nhà phê bình đều thích cuốn sách này. Một bài đánh giá đăng trên The Nation lập luận rằng Hemingway "không hoàn thiện các nhân vật của mình". Bài báo còn nói rằng cuốn sách "rất đa cảm" và tác giả dường như tự coi mình là "vượt trội về mặt đạo đức".

Gia đình Hemingway cũng ghét cuốn sách này. Người mẹ đã viết thư cho ông để bày tỏ sự không hài lòng về việc "mỗi trang đều khiến mẹ thấy ghê tởm".

Trong khi đó, các nhà phê bình hiện đại có xu hướng ưa thích cuốn tiểu thuyết này hơn.

"Trăm năm cô đơn" của Gabriel García Márquez

Trăm năm cô đơn kể về bảy thế hệ của gia đình Buendia ở Macondo - ngôi làng do Gabriel Garcia Marquez tưởng tượng dựa trên những ký ức về ngôi làng thời niên thiếu của mình.

Pha trộn chủ nghĩa hiện thực huyền diệu cùng các sự kiện trong lịch sử Colombia, cuốn tiểu thuyết khám phá lịch sử và thời gian, sự cô độc, số phận và ý chí tự do cũng như chủ nghĩa tinh hoa.

Xuất bản vào năm 1967, tác phẩm được công chúng đón nhận trên khắp thế giới. Trong khi cuốn sách đã giúp Márquez giành giải Nobel văn học năm 1982 và được ca ngợi là "Người Colombia vĩ đại nhất từng sống", phần lớn sự đón nhận ban đầu của giới phê bình đối với kiệt tác này là tiêu cực.

Một bài đánh giá đã gọi cuốn sách như "kiệt tác truyện tranh", người đoạt giải Nobel Octavio Paz coi đó là "thơ ca ủy mị". Nhà văn Anthony Burgess lập luận rằng không nên "so sánh tác phẩm này với những khám phá văn học thực sự của Borges và Nabokov".

Nhưng các đánh giá tích cực vẫn chiếm ưu thế, Trăm năm cô đơn hiện được coi là tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ Latinh và là một trong những ví dụ điển hình nhất về chủ nghĩa hiện thực huyền diệu.

"Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck

Chùm nho phẫn nộ theo chân gia đình Joad ở Oklahoma trong thời kỳ đại suy thoái.

Khi trang trại bị tàn phá bởi Dust Bowl (hay còn gọi "Những năm 30 đen tối" ở Mỹ), họ cùng hàng nghìn người cùng cảnh ngộ đi về phía Tây California, vùng đất được cho là có mọi thứ. Tuy nhiên, khi đến nơi, những gì họ thấy chỉ là các vấn đề và thách thức.

Chùm nho phẫn nộ là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1939, nổi tiếng đến mức được chuyển thể thành phim vào năm sau đó, do John Ford đạo diễn và Henry Fonda đóng vai chính.

Các phản ứng về cuốn sách vô cùng đa dạng. Nhiều thư viện từ chối Chùm nho phẫn nộ; một nghị sĩ đương nhiệm lập luận rằng tác phẩm "không phơi bày gì ngoài sự sa đọa, thô tục và tâm lý suy đồi của tác giả".

Steinbeck đặc biệt gặp rắc rối bởi các nhà phê bình cho rằng "ông đã viết một cuốn tiểu thuyết quá ủy mị" hoặc "ông đang nói dối về hoàn cảnh mà những gia đình như Joad phải đối mặt".

Dù thỉnh thoảng vẫn có những đánh giá tiêu cực nhưng cuốn sách hiện được coi là tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ. Chùm nho phẫn nộ đã giành được giải Pulitzer và được coi là nhân tố giúp Steinbeck thắng giải Nobel văn học năm 1962.

John Steinbeck (1902 - 1968) là tiểu thuyết gia người Mỹ, đã sáng tác 33 cuốn sách gồm 16 tiểu thuyết, 6 truyện phi hư cấu và 2 tập truyện ngắn.

Ông được biết đến rộng rãi qua các tiểu thuyết hài như Thị trấn Tortilla Flat (Tortilla Flat, 1935), Phố Cannery Row (Cannery Row, 1945), hay tác phẩm sử thi Phía đông vườn Địa đàng (East of Eden, 1952), hoặc các tiểu thuyết ngắn điển hình là Của chuột và người (Of Mice and Men, 1937) và The Red Pony (1937).

Riêng Chùm nho phẫn nộ (The Grapes of Wrath, 1939) được xem là kiệt tác của Steinbeck và là một phần của kinh điển văn học Mỹ. Tác phẩm này đã bán được 15 triệu bản sau 80 năm kể từ ngày được xuất bản lần đầu tiên.

Ông được nhà báo Alison Flood của tờ The Guardian nhận định là "A giant of American letters" (Người khổng lồ của văn học Mỹ) và nhiều tác phẩm của ông được xem như là cổ điển của văn học phương Tây.