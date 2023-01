Sợ cha mẹ đau lòng, Steven Spielberg đi cả cuộc đời mới dám làm phim này...

Đi hết một đời, Steven Spielberg mới dám "lộn trái mình" trong "The Fabelmans"

Phim chính kịch "The Fabelmans" của đạo diễn Steven Spielberg đã gặt hái được nhiều thành công tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa diễn ra trong tuần này. Phim nhận được 5 đề cử và giành về 2 giải gồm Phim chính kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Bộ phim "The Fabelmans" do chính đạo diễn Spielberg dàn dựng và tham gia viết kịch bản. Bộ phim bán tiểu sử xoay quanh hành trình trưởng thành của đạo diễn Spielberg.

Phim pha trộn giữa những câu chuyện có thật và những tình tiết phóng tác. Nhân vật trong phim là một nhân vật giả tưởng có tên Sammy Fabelman. Đó là một chàng trai yêu điện ảnh và say mê khám phá sức mạnh của nghệ thuật điện ảnh. Thông qua nghệ thuật, Fabelman muốn lý giải được những vấn đề tồn tại quanh mình và ngay trong chính gia đình mình.

Trước nay, đạo diễn Spielberg luôn cảm thấy ngần ngại trong việc kể câu chuyện về gia đình mình, bởi ông lo sợ rằng cha mẹ ông sẽ đau lòng khi thấy ông công khai kể ra những chuyện riêng tư của gia đình. Đó chính là lý do khiến vị đạo diễn nổi tiếng không ngừng trì hoãn việc thực hiện bộ phim này.

Đạo diễn Spielberg chỉ quay lại với ý tưởng thực hiện bộ phim này sau khi cha mẹ ông đã lần lượt qua đời vào năm 2017 và 2020.

Ngay khi ra mắt, "The Fabelmans" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình về diễn xuất của dàn diễn viên, cách dàn dựng của đạo diễn Spielberg, kịch bản, quay phim, nhạc phim... "The Fabelmans" còn xuất hiện trong danh sách bình chọn những phim hay nhất năm 2022 do nhiều chuyên trang điện ảnh uy tín đưa ra.

Điều duy nhất có thể khiến đạo diễn Spielberg thất vọng đó là doanh thu của phim... khá tệ. Đây là phim lỗ nặng nhất mà ông từng thực hiện. Kinh phí đầu tư là 40 triệu USD, nhưng phim chỉ thu về 16,4 triệu USD.

"The Fabelmans" thắng giải Phim chính kịch xuất sắc nhất (Video: Universal Pictures).

Khi bước lên nhận giải Quả Cầu Vàng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Spielberg đã chia sẻ những lời tâm huyết: "Tôi đã luôn trốn tránh câu chuyện này kể từ năm tôi 17 tuổi. Tôi đã đưa rất nhiều câu chuyện cá nhân vào trong bộ phim này. Tôi kể câu chuyện này bằng tất cả những gì mà tôi đã trải nghiệm trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Vợ tôi đã luôn nói với tôi rằng: "Anh phải kể câu chuyện này ra". Khi xảy ra đại dịch Covid-19, tôi bỗng sống trong nỗi lo sợ rằng liệu rồi tôi có còn cơ hội kể câu chuyện của mình ra nữa hay không. Và rồi tôi đã kể rất thành thực trong bộ phim này. Có một thực tế là làm trẻ con cũng không dễ dàng gì đâu các bạn ạ.

Mọi người nhìn tôi như một nhân vật thành đạt, có một sự nghiệp thành công. Nhưng không ai biết thực sự tôi là ai, cho tới khi tôi có đủ dũng cảm để kể cho mọi người biết tôi là ai, tôi là người như thế nào.

Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xác định được khi nào là thời điểm phù hợp để mình có thể kể ra câu chuyện này, tôi xác định được thời điểm ấy khi bước sang tuổi 74. Tôi biết mình cần phải bắt tay vào làm thôi, hiện tại, ở tuổi 76, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã làm được điều mình muốn rồi".

"The Fabelmans" và câu hỏi muôn thuở của cuộc đời về hạnh phúc

Bộ phim "The Fabelmans" của đạo diễn Spielberg xoay quanh gia đình Fabelman - một gia đình trung lưu. Quan sát gia đình này, người ta nhận ra những mâu thuẫn giữa đam mê và trách nhiệm, khi điều mà người ta muốn làm nhiều khi lại trái ngược với điều mà người ta nên làm. Bên cạnh đó là những câu hỏi muôn thuở của con người về năng lực cá nhân, về định nghĩa hạnh phúc.

Bộ phim "The Fabelmans" của đạo diễn Spielberg xoay quanh gia đình Fabelman - một gia đình trung lưu (Ảnh: Variety).

Người mẹ trong gia đình - cô Mitzi vốn là một nghệ sĩ piano. Sau khi bước vào hôn nhân, Mitzi ở nhà nội trợ và nhận dạy đàn. Người cha trong gia đình - anh Burt là một nhà khoa học làm việc cho các công ty công nghệ. Một buổi tối, Mitzi và Burt quyết định đưa cậu con trai Sammy đi xem phim chiếu rạp, đó là trải nghiệm đầu tiên của Sammy với điện ảnh.

Bộ phim có cảnh một đoàn tàu hỏa gặp tai nạn, cậu bé Sammy bị ám ảnh bởi cảnh đó và đề nghị cha mẹ mua cho mình một đoàn tàu hỏa đồ chơi. Sammy đã tái hiện cảnh phim bằng món đồ chơi mới mua của mình. Cậu ghi lại cảnh phim do mình thực hiện bằng chiếc máy quay của bố.

Hành động của Sammy khiến người cha rất giận dữ, người cha cho rằng cậu bé Sammy không biết trân trọng món đồ chơi đẹp đẽ. Trong khi đó, người mẹ hiểu rằng con trai mình có hứng thú với hoạt động làm phim nên mới muốn có món đồ chơi ấy. Sammy là một cậu bé thần đồng. Người mẹ sớm nhận ra điều đó ngay khi xem những cảnh phim đầu tiên do cậu con trai nhỏ thực hiện.

Nhưng "The Fabelmans" không phải một bộ phim nói về đam mê, tài năng và khát vọng. Bộ phim nói về những vấn đề trong hôn nhân - gia đình, trong mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái.

Gia đình Fabelman có một người bạn thân thiết là Benny. Benny thường xuyên ghé qua gia đình Fabelman chơi, nhiều tới mức người đàn ông này được xem như một thành viên trong gia đình. Người vợ, người mẹ trong gia đình - cô Mitzi lại hợp tính và ăn ý với Benny hơn cả chồng mình.

Người chồng, người cha trong nhà - anh Burt dù sống rất có trách nhiệm, nhưng lại không phải một con người thú vị và không thực sự hợp với Mitzi - một người phụ nữ có tính nghệ sĩ. Burt cũng biết điều đó.

Khi lớn lên, chiếc máy quay còn giúp Sammy có được trái tim của các cô gái (Ảnh: Variety).

Benny là người bạn lâu năm của Burt, người khách thân thiết như người nhà của gia đình Fabelman. Benny là một người đàn ông mạnh mẽ, nồng nhiệt, thân thiện, tinh tế và giàu năng lượng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

Những nhân vật trong "The Fabelmans" đều có tài năng của riêng mình trong một lĩnh vực hay khía cạnh nào đó. Nhưng như người bác của Sammy đã nói: "Khi một người càng nỗ lực phát triển tài năng cá nhân, họ sẽ càng có ít thời gian, tâm sức để quan tâm tới những người thân yêu của mình.

Điều này nhiều khi khiến con người ta rơi vào cảm giác có lỗi với gia đình. Mâu thuẫn này sẽ luôn tồn tại trong nội tâm của những con người tài năng, đặc biệt là những người nghệ sĩ với tâm hồn nhạy cảm. Làm thế nào để cân bằng giữa đam mê của cá nhân và trách nhiệm đối với gia đình, đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời trong thực tế".

Về cậu bé Sammy, tài năng của cậu được thể hiện khi cậu ở bên chiếc máy quay. Cậu hiểu rằng chiếc máy quay là một công cụ quyền lực có thể được sử dụng để kể những câu chuyện, giúp ghi lại những khuôn hình đẹp, giúp cậu chiếm được thiện cảm của bạn bè hoặc khiến cho người mình ghét phải khốn khổ.

Khi lớn lên, chiếc máy quay còn giúp cậu có được trái tim của các cô gái. Sammy nhận thấy những thước phim có thể giúp lên tinh thần cho một con người để họ nỗ lực sống tốt đẹp hơn. Những thước phim cũng có thể giúp cho người ta khuây khỏa, vượt qua những thời khắc đau buồn. Những thước phim có thể phản ánh đúng sự thật, nhưng cũng có thể là những lời dối trá...

Khi Sammy lớn lên, cậu nhận thấy sự xa cách đã xuất hiện trong gia đình mình (Ảnh: Variety).

Chiếc máy quay đã đồng hành với Sammy từ tuổi thiếu nhi sang tuổi thiếu niên. Cậu vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê dành cho hoạt động làm phim trong những năm tháng trưởng thành.

Khi Sammy lớn lên, cậu nhận thấy sự xa cách đã xuất hiện trong gia đình mình. Những thiên hướng khác biệt đã đẩy các thành viên ra xa nhau, tạo nên những tình huống khó khăn mà mỗi cá nhân phải tự lựa chọn: sẽ nói ra sự thật đau lòng, hay là giữ kín sự thật ấy trong lòng, để cuộc sống gia đình có vẻ êm ả.

Một bộ phim điện ảnh không bao giờ có thể đưa hết tất cả những gì đã xảy ra trong thực tế lên màn ảnh. Đạo diễn Spielberg hiểu điều đó. Ông phóng tác câu chuyện cuộc đời mình để có thể tập trung vào vấn đề mà ông cho là quan trọng nhất, xoay quanh những câu hỏi như: Hạnh phúc là gì? Một cá nhân có thể đạt tới hạnh phúc mà không gây đau lòng cho người khác hay không?

Câu trả lời trong "The Fabelmans" là... không! Các nhân vật trong phim có thể phân vào 3 nhóm: Một nhóm nhận ra họ đang sống không hạnh phúc và nỗ lực hết sức để thay đổi thực tế ấy.

Tài năng của cậu được thể hiện khi cậu ở bên chiếc máy quay (Ảnh: Variety).

Một nhóm chấp nhận cuộc sống không hạnh phúc, bởi họ không đủ mạnh mẽ, dứt khoát và đôi khi là cả sự tàn nhẫn để thay đổi cuộc đời theo cách mình mong muốn. Một nhóm nhỏ rất may mắn không phải suy nghĩ nhiều về niềm vui và hạnh phúc, bởi họ vốn đã có những điều ấy rồi.

Sau cùng, chuyện phim trong "The Fabelmans" trở về với những vấn đề mang tính nền tảng trong sự tồn tại của một con người. Đó là mỗi người sẽ phải tự tìm hiểu xem mình là ai, rồi phải tự quyết định xem liệu họ có dám sống theo cách mà họ tin là sẽ mang lại hạnh phúc cho mình hay không. Bộ phim để lại những câu hỏi ngỏ giàu tính triết lý về cuộc đời mỗi con người.