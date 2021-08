Selena Gomez nhớ về những năm tháng bị "gợi tình hóa"

Dân trí Nữ ca sĩ Selena Gomez đã hóa thân thành minh tinh "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe và chia sẻ về quãng thời gian cô cảm thấy mình bị "gợi tình hóa" dù vẫn còn ít tuổi.

Selena Gomez xuất hiện trên trang bìa của ấn bản tạp chí Elle (Mỹ) tháng 9/2021.

Xuất hiện trên trang bìa của ấn bản tạp chí Elle (Mỹ) tháng 9/2021, nữ ca sĩ 29 tuổi đã chia sẻ trong bài phỏng vấn đi kèm rằng cô thấy mình đã từng bị gợi tình hóa khi mới ở lứa tuổi "teen": "Có những năm tháng khi còn chưa trưởng thành, tôi cảm thấy mình bị định hướng hình ảnh theo phong cách gợi tình. Vì vậy, tôi đã cảm thấy rất khó chịu và khổ sở suốt một thời gian dài".

Năm 2019, Gomez cũng đã từng chia sẻ với tạp chí Wall Street Journal rằng MV "Come & Get It" mà cô cho ra mắt hồi năm 2013 ở tuổi 21 có phần quá gợi tình, từ hình ảnh trong MV cho tới ca từ.

Bản thân Gomez cảm thấy phần lời ca khúc không hợp với cô và khiến cô về sau này vẫn luôn cảm thấy ca khúc ấy "rất không ổn": "Ca khúc đó không giống với con người thật của tôi, ngoài đời thực, tôi sẽ không bao giờ nói những lời như thế".

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure hồi năm 2020, Gomez cũng từng chia sẻ rằng cô cảm thấy mình phải thể hiện sự quyến rũ từ khi còn ít tuổi: "Tôi đã làm những việc không giống với con người thật của mình, đó là áp lực đối với một ngôi sao được biết tới từ khi còn nhỏ, đến khi bước vào tuổi trưởng thành phải sớm thể hiện rằng mình đã thực sự người lớn và dạn dĩ.

Gomez từng chia sẻ rằng cô cảm thấy mình phải thể hiện sự quyến rũ từ khi còn ít tuổi.

Trong các sản phẩm âm nhạc trước đây, tôi luôn cảm thấy cần phải thật gợi cảm, nhưng bản thân tôi thực sự không nghĩ mình là con người giống như trong một số sản phẩm âm nhạc được tung ra khi tôi mới ngoài 20 tuổi".

Chia sẻ về việc định kỳ xóa ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại để có những thời điểm thư giãn thực sự, Gomez cho hay: "Hiện tại tôi không có ứng dụng mạng xã hội nào trên điện thoại, nhờ thế tôi không cảm thấy muốn vào mạng và lâu dần học được cách sống thoải mái với chính mình mà không cần lướt mạng xã hội.

Trước đây, tôi có thể dành ra hàng giờ để ở trên các trang mạng xã hội, xem các tài khoản của người khác. Đã có quãng thời gian tôi có thể ngồi mải mê xem tài khoản của một ai đó tới mức đọc tới cả các đăng tải mà họ đã thực hiện từ hai năm trước đó, và rồi tôi tự hỏi: Mình có quen người đó đâu nhỉ?

Giờ đây tôi đã học được cách tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội một cách phù hợp và chừng mực hơn. Những bạn bè thân của tôi bây giờ luôn sẵn sàng kể cho tôi nghe nhiều hơn về họ bởi họ biết, tôi không còn thường xuyên theo dõi các đăng tải của họ trên mạng xã hội nữa".

Gomez gặp nhiều vấn đề sức khỏe gây ra bởi căn bệnh lupus.

Vì gặp nhiều vấn đề sức khỏe gây ra bởi căn bệnh lupus nên Selena Gomez luôn phải dành thời gian nghỉ ngơi, cô phải đặc biệt quan tâm tới chế độ ăn uống, ngủ nghỉ.

Căn bệnh này đã khiến cô trải qua những giai đoạn rất khổ sở vì phải vật lộn với bệnh tật: "Căn bệnh lupus, việc tôi từng phải ghép thận, phải trị liệu thể chất, phải điều trị tinh thần, và mỗi lần chia tay bạn trai đều được truyền thông - công chúng cập nhật đến từng chi tiết...

Những điều ấy thực sự đủ khả năng khiến tôi có những đợt suy sụp trầm trọng. Chính suy nghĩ rằng mình vẫn còn có thể có ích với người khác đã giúp tôi tiếp tục bước đi. Có những lúc tôi không mạnh mẽ, nên đã làm những điều dại dột khiến bản thân mình bị tổn thương.

Cho tới giờ, tôi vẫn thấy mình cần phải làm được nhiều điều có ích hơn nữa. Để sau này khi tôi ra đi, mọi người sẽ nhớ về trái tim của tôi. Bây giờ tôi không còn cần tiền nữa, tôi chỉ muốn mọi thứ mình làm đều có khía cạnh tốt đẹp, tích cực trong đó".

Nữ ca sĩ Selena Gomez đã vừa hóa thân thành minh tinh "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe.

Minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe.

Selena Gomez sinh năm 1992 tại bang Texas, Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí từ năm 10 tuổi với vai diễn trong các sê-ri phim truyền hình dành cho thiếu nhi. Khi trưởng thành, Gomez theo đuổi ca hát và diễn xuất. Cô từng tung ra 3 album solo, gồm "Stars Dance" (2013), "Revival" (2015) và "Rare" (2020).

Những đĩa đơn nổi bật của cô có thể kể tới "Come & Get It", "The Heart Wants What It Wants", "Good for You", "Same Old Love", "Hands to Myself", "We Don't Talk Anymore" (với Charlie Puth), "It Ain't Me" (với Kygo), và "Lose You to Love Me".

Bên cạnh việc là một ngôi sao trong lĩnh vực giải trí, Gomez còn là một nữ doanh nhân. Cô đã tung ra dòng mỹ phẩm, thời trang, túi xách, nước hoa của riêng mình, và còn sở hữu một công ty sản xuất riêng. Gomez đã từng đóng vai trò nhà sản xuất những bộ phim truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh đó, Gomez cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Bên cạnh việc là một ngôi sao trong lĩnh vực giải trí, Gomez còn là một nữ doanh nhân.

