Sao thần tượng xứ Hàn Taeyang (Big Bang) gây sốt khi khen món phở Việt

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ người Hàn Quốc đã đăng ảnh bức ảnh bát phở thơm lừng và đặc trưng của dân Bắc. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ và nam ca sĩ đã chơi chữ, dùng từ "Pho" thay cho "For". Anh ghi chú dưới bức ảnh: "Cam on, Ready Pho Love" (Cảm ơn, sẵn sàng yêu thương).

Taeyang cũng hào hứng đáp lại người hâm mộ, tạo thành những từ ngữ thú vị khi trả lời fan. Ví dụ như: "Pho real?" (For real: Thật sao?), "Phogive me" (Forgive me: Thứ lỗi cho tôi), "Phosho" (For sure: Chắc chắn rồi")...

Bức ảnh thưởng thức món ăn Việt của Taeyang tại Việt Nam thu về gần 600 nghìn lượt người thích và hơn 6 nghìn bình luận. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả Việt sôi nổi đưa ra một loạt gợi ý về món ăn Việt "cần phải ăn" dành cho ngôi sao xứ kim chi.

Taeyang đăng ảnh đi ăn món ăn Việt trước khi rời Việt Nam và trở về Hàn Quốc (Ảnh: Instagram nhân vật).

Bát phở bò mà Taeyang thưởng thức và dành lời khen (Ảnh: Instagram nhân vật).

Taeyang có mặt tại Việt Nam vào tuần trước để tham gia biểu diễn trong lễ hội Seen Festival ở Hội An, Quảng Nam. Trở lại Việt Nam sau 11 năm, Taeyang thể hiện một loạt ca khúc đình đám làm nên tên tuổi của anh như I need a girl, Eyes, nose, lips, 1AM, Ringa Linga, Shoong!...

Trong phần giao lưu với khán giả, giọng ca chính của Big Bang hào hứng chia sẻ: "Tôi đi biểu diễn ở nhiều nơi nhưng khán giả Việt Nam là nồng nhiệt nhất". Ngôi sao xứ Hàn còn cố gắng học một số câu tiếng Việt để trò chuyện với người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Taeyang đăng tải loạt ảnh chụp tại sự kiện, ghi lại sự nhiệt tình của khán giả Việt dành cho anh. Các clip ghi lại phần biểu diễn của Taeyang tại sự kiện cũng được khán giả Việt đăng tải trên Facebook, Tik Tok và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Taeyang là thành viên có sự nghiệp solo ổn định và đa dạng phong cách nhất trong nhóm Big Bang. Nhờ sự nghiệp ca hát, anh trở thành ngôi sao giàu có, sở hữu khối tài sản đồ sộ.

Taeyang vừa tới Hội An, Quảng Nam để tham dự Seen Festival (Ảnh: Instagram nhân vật).

Năm 2016, anh kiếm được hơn 30 triệu USD, được Forbes xếp vào danh sách top những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất thế giới.

Năm 2022, Taeyang và nhóm Big Bang có màn tái xuất được cả thế giới mong chờ. Tờ Rolling Stone đánh giá sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại xứ Hàn: "Big Bang trở lại để nhắc nhở thế giới rằng vì sao họ mới là những huyền thoại của Kpop".

Đến nay, Taeyang vẫn được khán giả yêu quý, ngưỡng mộ vì có đời tư trong sạch. Anh kết hôn với nữ diễn viên Min Hyo Rin vào năm 2018 và đón con đầu lòng năm 2021. Chuyện tình đẹp khiến hai nghệ sĩ nhận thêm sự ủng hộ của khán giả.

Nam ca sĩ và bà xã Min Hyo Rin đang sống trong căn nhà trị giá 13 triệu USD tại Hàn Quốc. Ngoài ra, anh cũng sở hữu 2 tòa nhà khác có giá trị cao ở trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Taeyang và bà xã Min Hyo Rin được xem là một trong những cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hàn (Ảnh: News).

Taeyang không phải là ngôi sao duy nhất của Hàn Quốc đam mê món phở Việt và thích thưởng thức món ăn này. Vợ chồng Kim Tae Hee và Bi (Rain) từng khiến fan Việt bùng nổ khi chia sẻ khoảnh khắc hò hẹn của họ tại một nhà hàng Việt Nam tại Hàn Quốc vào năm 2022.

Theo đó, cặp đôi đăng tải những món ăn Việt mà họ yêu thích như nem cuốn, phở bò, cà phê sữa đá trên trang cá nhân và dành nhiều lời khen ngợi cho ẩm thực Việt Nam. Nam ca sĩ xứ Hàn nhận xét: "Món phở ngon có một không hai".

Bi (Rain) thích cà phê sữa đá và phở Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Thành viên xinh đẹp Rosé của nhóm Blackpink cũng là một fan của món ăn Việt. Trong chương trình thực tế BLACKPINK House, Rosé thú nhận cô đặc biệt yêu thích món phở. Ngoài phở, gỏi cuốn phong cách Việt cũng là món ăn mà cô thích mê. Nữ ca sĩ còn lôi kéo cô bạn cùng nhóm Lisa thưởng thức và yêu thích món ăn Việt Nam.

Năm 2022, nam diễn viên Trung Quốc - Tạ Đình Phong cũng gây chú ý khi chia sẻ kinh nghiệm thưởng thức món phở bò Việt Nam tại một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tạ Đình Phong cho biết món phở bò Việt Nam rất ngon khi có nước dùng trong và hợp khẩu vị. Anh cũng khuyên mọi người nên thưởng thức thêm bò viên khi ăn cùng phở. Bài đăng của anh trên mạng xã hội thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.