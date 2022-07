Sao nhí triệu view Bảo An nổi khắp Youtube, truyền hình thế nào sau 11 năm?

Sao nhí triệu view Bảo An nổi khắp Youtube và truyền hình Việt thế nào sau 11 năm?

Bắt đầu phát lộ năng khiếu âm nhạc từ năm 3 tuổi, nổi tiếng khi mới lên 5, sở hữu MV hơn 100 triệu view đầu tiên của thị trường nhạc Việt, Bảo An giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi 16 và có những thay đổi ngỡ ngàng.

Trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, chị Phương - mẹ Bảo An thẳng thắn chia sẻ cách con đối diện với những áp lực khi sự nổi tiếng đến quá sớm và trách nhiệm của cha mẹ để ánh hào quang sân khấu không trở thành... nỗi ám ảnh của con trẻ.

Những ngã rẽ bất ngờ ở tuổi 16

11 năm đã trôi qua kể từ sau "Đồ Rê Mí 2011" - cuộc thi đưa tên tuổi Bảo An đến gần với công chúng cả nước. Chị có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại của con gái?

- Hiện tại, Bảo An duy trì song song vừa học văn hóa, vừa theo đuổi nghệ thuật. Trong các môn văn hóa, Bảo An đặc biệt yêu thích tiếng Anh. Con mới giành học bổng tú tài của Westcliff Preparatory Academy, California, Mỹ (tổng giá trị tương đương gần 1 tỷ đồng).

Về nghệ thuật, bên cạnh ca hát, mặc dù chưa từng qua trường lớp diễn xuất nào nhưng Bảo An may mắn được nhiều đạo diễn mời đóng phim truyền hình và điện ảnh. Đây là ngã rẽ mà gia đình chưa bao giờ ngờ đến.

Bên cạnh đó, Bảo An làm MC cho đài truyền hình, dẫn chương trình trên kênh HTV7, HTV9 và một số gameshow.

Trên thực tế, có nhiều giọng ca nhí, tình yêu với nghệ thuật không xuất phát từ đam mê của con mà là từ sự áp đặt, kì vọng quá lớn của cha mẹ. Chị có lo sợ mình đi theo vết xe đổ này không?

- Con đường đến với ca hát, ban đầu, chính Bảo An là người lựa chọn và "dắt tay" vợ chồng chúng tôi đi theo. Trong nhà, ngoài chú của Bảo An làm diễn viên (nam diễn viên Phi Long), còn lại không có ai theo nghệ thuật cả. Mọi thứ đến với Bảo An đều bất ngờ.

2 tuổi, Bảo An đã bộc lộ niềm yêu thích với ca hát. Lúc đó, bé thường nghêu ngao hát bài "Happy birthday". Con làm không khí gia đình trở nên rộn ràng bằng những giai điệu dễ thương.

Khi gần 3 tuổi, tôi hỏi Bảo An có thích ca hát không thì con nói thích lắm. Thế là gia đình bắt đầu hành trình gian nan tìm chỗ học cho bé.

Lúc đó tôi đi khắp nơi, không nơi nào chịu nhận vì bé ít tuổi quá. Họ nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, sợ con không theo kịp những bé khác. Thậm chí, tôi còn bị những người ghi danh chửi là đồ điên nữa (Cười).

Nhưng vì ánh mắt khát khao của con, lần sau, tôi rút kinh nghiệm, khai gian, nói bé 5 tuổi. Đến ngày đi học, tôi cho bé mặc đồ dài, mang đôi guốc cao 7 phân. Vào học cô giáo cũng mắc cười luôn, biết ngay là khai gian tuổi. Nhưng thấy bé học tốt, nên cô giáo cũng đồng ý.

Bảo An học được một tháng thì đội ca Chim Vành Khuyên của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, cô Vũ Ánh Tuyết cần tuyển thành viên, bé đi thi, được chọn luôn và là thành viên nhỏ tuổi nhất.

Tôi còn nhớ, trong một chương trình âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, Bảo An được tham gia vào top ca 70 bé. Nhỏ xíu, lọt thỏm giữa các bạn nhưng ánh nhìn của các cô chú, trong đó có diva Mỹ Linh lại hướng về phía Bảo An và hỏi han con là ai. Các cô chú nhận xét, bé lên sân khấu "như cá gặp nước". Những câu chuyện đó là động lực để tôi cho con theo đuổi đam mê.

Đến bây giờ, khi Bảo An đã 16 tuổi, thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi con còn thích theo đuổi nghệ thuật hay không để nắm bắt tâm tư. Bảo An trả lời, con vẫn thích đi đóng phim, làm MC, đóng quảng cáo nhưng thích nhất là đi hát, đam mê sáng tác,... "Tham lam" vậy đó, nhưng bố mẹ nào nỡ chối từ đam mê đã ăn vào máu của con gái mình.

Có nên bỏ các cuộc thi âm nhạc nhí?

Nhiều giọng ca trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc nhí, thậm chí từng được tung hô là thần tượng nhưng sau khi ra thị trường, đối diện với những va đập lại không thể bật lên được, thậm chí tên tuổi dần trôi vào quên lãng. Với Bảo An, gia đình có định hướng như thế nào để giọng hát của con đi được đường dài?

- Có lẽ Bảo An may mắn được tổ đãi, 11 năm kể từ sau cuộc thi "Đồ Rê Mí 2011", khán giả vẫn nhớ đến tên tuổi và dành cho con sự yêu thương.

Hơn nữa, một cái cây, muốn xanh tốt, phải có sự nuôi dưỡng thường xuyên. Đã từ lâu, bên cạnh việc đi diễn, Bảo An học hát ở trung tâm của thầy Đức Trí. Dù bận tới đâu, con cũng vẫn duy trì ít nhất mỗi tuần một buổi.

Song song với đó, con tập chơi các loại nhạc cụ như: Piano, guitar cho vững vàng. Bảo An cũng định hướng ca hát song song với con đường sáng tác. Con đã bập bẹ sáng tác bài hát từ khi 5-6 tuổi, lên 13 tuổi, niềm yêu thích này được thể hiện ngày một rõ rệt hơn.

Mẹ Bảo An cho rằng: "Một cái cây, muốn xanh tốt, phải có sự nuôi dưỡng thường xuyên". Sau 11 năm, Bảo An vẫn chăm chỉ đi học hát và định hướng con đường sáng tác nhạc chuyên nghiệp.

Thời gian qua, Bảo An từng chia sẻ trên truyền thông, giọng hát bị ảnh hưởng, không hát được nốt cao, thực hư thông tin này ra sao?

- Đó là khoảng thời gian sau khi Bảo An mắc Covid-19, con gặp vấn đề, hát bị hụt hơi. Nhưng sau khi tập luyện, giọng hát của con đã ổn định trở lại, không còn bị ảnh hưởng nữa.

Gần đây, nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều về việc phụ huynh chạy đua thành tích khi cho con tham gia vào các cuộc thi tài năng nhí. Thậm chí, có người bày tỏ quan điểm nên bỏ hết các cuộc thi này bởi sẽ gây ra áp lực vô hình và những hệ lụy khó lường. Quan điểm của chị về vấn đề này ra sao?

- Tôi nghĩ, mỗi bé sẽ có một câu chuyện riêng, và vì không phải người trong cuộc nên tôi không dám phán xét các gia đình khác. Ở đây, tôi chỉ xin đề cập đến câu chuyện của con gái mình.

Tôi khẳng định, cuộc thi "Đồ Rê Mí" là bệ phóng tốt cho Bảo An, mở ra rất nhiều cơ hội mà chúng tôi chưa bao giờ hình dung được. Đây cũng là cuộc thi uy tín, có sức ảnh hưởng thời bấy giờ.

Tâm lý khi Bảo An tham gia cuộc thi là cọ xát, học hỏi, không đặt nặng thành tích. Tôi luôn nói với con: "Đam mê nên cố gắng, nỗ lực theo đuổi nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó có may mắn. Trở thành quán quân, á quân không quan trọng bằng việc con được mọi người yêu thương, quý mến". Và Bảo An cũng đi thi đúng với tâm lý "đi chơi".

Sau chương trình, khi quá nhiều người mời show Bảo An, tôi không dám tin. Con được tiếp xúc với các cô chú, anh chị là các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, được học hỏi, trưởng thành hơn, có nhiều trải nghiệm, đi nhiều nước, tham gia vào những chương trình lớn, ý nghĩa.

Vào tháng 5/2013, khi Nick Vujicic sang Việt Nam, Bảo An cũng được làm khách mời trò chuyện và hát cùng Nick Vujicic.

Mọi lựa chọn, quyết định, chúng tôi lắng nghe con. Có lần, tôi nói với Bảo An: "Kể cả sau này, nếu con muốn dừng việc đi hát, mẹ cũng tôn trọng. Con phải là người chủ động, duyên đến con tự gặp, đi được đến đâu thì đi, từng bước vững chắc. Ba mẹ chỉ đồng hành cùng con thôi".

Nhưng để làm được như vậy, tôi cũng phải trải qua bài học đáng nhớ. Giai đoạn con học lớp 6, lớp 7 vì lo xa nhiều thứ, tôi từng rất nghiêm khắc, giữa hai mẹ con xuất hiện khoảng cách.

Tình cờ sau đó tôi biết An tâm sự với bạn rằng, không dám nói chuyện với mẹ. Tôi mới nhận ra, sự lo lắng thái quá khiến tôi dạy con sai phương pháp. Kể từ đó, tôi thay đổi và trở thành bạn của con, sau này, có chuyện gì An cũng kể cho mẹ nghe.

Bảo An ngày nào giờ đã là thiếu nữ ở tuổi 16.

Để sự nổi tiếng không trở thành... nỗi ám ảnh

Bảo An có trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý khi sự nổi tiếng đến quá sớm hay không?

- Có lẽ vì Bảo An đã quen với việc được mọi người quan tâm khi bé 5 tuổi nên con không trải qua giai đoạn đó.

Con chỉ bị khủng hoảng trong thời gian ở nhà quá lâu vì dịch bệnh, không được ra ngoài, mọi việc ngưng trệ.

Nhưng Bảo An không chịu ngồi yên mà vẫn làm việc bình thường. Con tự điều chỉnh máy quay, đứng diễn trước ống kính, nhờ mẹ hỗ trợ ghi hình, sau đó xuất file gửi cho đài truyền hình và các đơn vị mời làm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều giọng ca nhí phải sống chiều lòng theo số đông, đôi khi đánh mất chính mình vì áp lực hình tượng ngôi sao, nhiều người nhìn vào. Với Bảo An thì sao?

- Sống trong giới nghệ sĩ, An cũng chỉ là một đứa con nít bình thường: Vô tư, hồn nhiên. Tôi còn nhớ, có lần, con vào một tiệm quần áo. Vì ngoài trời quá nắng nóng nên khi thấy quán mở điều hòa, An cởi đồ bảo hộ, khẩu trang, lăn tới lăn lui. Khi An đang nghịch thì bất ngờ có tiếng hỏi từ đằng sau: "Mát không Bảo An". Con bé thấy ngượng ngùng, lập tức thu mình lại.

Một lần khác, khi Bảo An khoảng 6 tuổi, vào một quán ăn, con lấy giấy gấp máy bay, ném vèo vèo.

Nhiều người xung quanh nhận ra Bảo An và muốn lại gần nói chuyện nhưng đợi cho con bé ăn xong mới nói: "Cô chào Bảo An nha". Kể từ đó, đi vào quán, Bảo An không dám nghịch nữa chứ bản chất con bé khá nghịch ngầm.

Một lần khác, An đi chụp ảnh ngoài trời, vì mệt quá nên khi các anh chị đến gần xin chụp cùng, con ngại, trốn vào một góc. Tôi lập tức nhắc con rằng: "Mọi người yêu mến con mới chụp cùng con, con được như vậy cũng là nhờ các anh chị thương con". Bảo An hiểu chuyện, vui vẻ ra chụp ảnh với mọi người.

Sự nổi tiếng không khiến Bảo An đánh mất mình mà chỉ chú ý lời ăn, tiếng nói,... Con cũng nhận thức được, một tin đồn xấu sẽ lan đi rất nhanh nên dần dần điều chỉnh cách cư xử phù hợp hơn ở chốn đông người.

"Sống trong giới nghệ sĩ, An cũng chỉ là một đứa con nít bình thường: Vô tư, hồn nhiên", mẹ Bảo An tâm sự.

Việc vừa đi học, vừa đi diễn chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quỹ thời gian của Bảo An, chị có kinh nghiệm như thế nào để cân bằng điều này cho con, bởi đã có những ngôi sao nhí vì mải mê đi diễn mà bê trễ việc học hành...

- Tôi thừa nhận, Bảo An rất cực khi vừa học, vừa làm MC, vừa đi diễn, đóng phim... Các bộ phim thường quay dài hơi, tôi xin phép ê-kíp sắp lịch cho An quay vào cuối tuần.

Như gần đây, An bay ra Đà Lạt đóng phim vào thứ Bảy, Chủ nhật. Đêm Chủ nhật lại phải quay trở về TPHCM bằng xe ô tô để kịp đi học vào sáng thứ Hai. Con phải ngủ ngồi trên xe từ đêm đến sáng. Tuần sau đó, guồng quay lại tiếp tục như vậy.

Đi hát con cũng thường được mời vào cuối tuần. Lịch ghi hình quảng cáo, đôi khi bị động hơn, nhưng bất đắc dĩ con mới phải xin nghỉ học trong số buổi cho phép.

An mê học lắm, ở tuổi 16, tôi hỏi con có muốn thi vào một trường chuyên về nghệ thuật sau khi tốt nghiệp cấp 3 hay không, nhưng An trả lời muốn học văn hóa, còn nghệ thuật chỉ học thêm ở trung tâm thôi. An muốn tập trung rèn luyện tiếng Anh thật tốt và đưa ra quyết định sau một năm nữa.

Năm học vừa qua, Bảo An đạt danh hiệu học sinh giỏi ở một ngôi trường quốc tế tại TPHCM.

Ở tuổi 16, tiền cát-sê của An được quản lý thế nào?

- Bảo An không quan tâm cát-sê đi diễn bao nhiêu, đến bây giờ con vẫn để mẹ giữ hộ.

Nhưng gần đây, tiền con kiếm được từ quảng cáo trên Tik Tok, Instagram, tôi để con trích ra mua quần áo, đồ cá nhân. Con cũng đang ở giai đoạn chuyển giao bước ngoặt về lứa tuổi. Tôi muốn con biết trân trọng, quý đồng tiền tự kiếm được.

Trừ đồ người hâm mộ tặng còn nếu mua quần áo, tôi sẽ hỏi ý kiến Bảo An. Bởi sự chênh lệch thế hệ khiến quan điểm thời trang, gu ăn mặc của tôi và con khác nhau rất nhiều.

Có lần tôi và con tranh luận, bởi ở tuổi 16, đôi lúc con thích mặc đồ khoe eo. Tôi thì cho rằng, con nên đợi đến 18 tuổi hãy chọn những trang phục như vậy, khi đi ra ngoài nên chỉn chu, lịch sự. Nhưng con bày tỏ quan điểm, trong xã hội hiện đại, ở độ tuổi của con, việc mặc crop top là bình thường.

Cuối cùng, sau khi trao đổi, mẹ con tôi đi đến thống nhất, khi đi diễn, tôi chọn trang phục nào, Bảo An sẽ mặc bộ đồ đó. Nhưng khi đi chơi với bạn bè, con sẽ tự chọn đồ.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

MV "Xúc xắc xúc xẻ" của Bảo An lập kỉ lục hàng trăm triệu lượt xem (Video: YouTube Ruby Bảo An).

Bảo An tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Bảo An từng tham gia chương trình "Đồ Rê Mí 2011", giành giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất và giải Thí sinh ấn tượng nhất. Kể từ đây, cô bé trở thành ca sĩ nhí được yêu thích. Sau này Bảo An còn tham gia "Gương mặt thân quen nhí 2014", "Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids)",… Bảo An gây ấn tượng với "Xúc xắc xúc xẻ" - MV đầu tiên của thị trường nhạc Việt đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube cách đây nhiều năm (hiện tại, MV đạt hơn 200 triệu lượt xem). Cô bé còn "nhẵn mặt" trên địa hạt nhạc thiếu nhi với các ca khúc như: "Bé chút chít", "Mẹ ơi tại sao"... Với MV "Giấc mơ trưa" - cover hit của Thùy Chi, Bảo An từng nhận giải thưởng Ca khúc cover xuất sắc trong chương trình "Bài hát Việt". Bảo An đóng phim "Cưới chạy kịp xuân", "Nhà chung", "Bếp của mẹ", kịch "Xin một cái tên", kịch "Viên ngọc thần", "Xin đừng bỏ con mẹ ơi"...

Nội dung: Phương Nhung

Ảnh: Gia đình cung cấp

26/07/2022