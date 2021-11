Rời TPHCM về quê, chàng trai đem theo "gia tài" hàng ngàn cây sen đá

Dân trí Chuẩn bị tâm lý rời TPHCM để về quê sau nhiều năm gắn bó. Chàng trai Nguyễn Hoàng chỉ đắn đo làm sao để đem hết số sen đá trên sân thượng căn nhà thuê ở thành phố về Đồng Nai.

Với người ngoài những cây sen đá chỉ là những loài thực vật có vẻ ngoài lạ mắt và hấp dẫn nhưng với Nguyễn Hoàng, vườn sen đá là tất cả những gì anh có ở TPHCM hoa lệ này.

Những cây sen đá vươn mình đón ánh nắng trên sân thượng (Ảnh: NVCC).

"Hai năm nay dịch bệnh bùng phát thì cũng là lúc mình có những người bạn luôn sẵn sàng bầu bạn đó chính là những cây sen đá. Mỗi sáng bình minh hay chiều hoàng hôn buông xuống chỉ cần lên ngắm nghía những cây sen đá mình lại thấy khuây khỏa hơn nhiều", anh Hoàng cười nói.

Những cây sen đá giúp Hoàng khuây khỏa hơn trong suốt thời gian TPHCM giãn cách vì dịch bệnh (Ảnh: NVCC).

24 tuổi, tuổi trưởng thành đầy mơ mộng và hoài bão, Nguyễn Hoàng cùng những cây sen đá đồng hành cùng nhau trong suốt những tháng ngày ở TPHCM hoa lệ. Dịch bệnh xảy ra, những dự định của tuổi trẻ khép lại nhưng cũng mở ra cho Hoàng những định hướng mới.

Rồi thời gian tới Hoàng sẽ về quê hương, đem theo những cây sen đá trở về: "Chúng sẽ có đất rộng để sống, không khí trong lành, không gian thoải mái để tha hồ đón ánh nắng. Mình cũng có thể thỏa sức mà nhân giống, chăm sóc và rước thêm thật nhiều giống sen đá mới lạ về khu vườn ở quê của mình.

Khung cảnh khu vườn sen đá khi đêm về (Ảnh: NVCC).

Ở TPHCM chỗ mình ở có sân thượng rộng lắm. Mình mới chỉ dùng 40% sân thượng để trồng các loài sen đá. Do ở đây là ở thuê nữa nên mình đâu dám "vung tay quá trán".

Hoàng chủ yếu nhập giống sen đá từ Đà Lạt về trồng, Hoàng kể, ban đầu trồng sen đá cũng chẳng dễ dàng, cây chết nhiều mà sống cũng chẳng phát triển tốt. Thời điểm đó anh chưa có kinh nghiệm và cũng không dành thời gian để tìm hiểu nhiều vì nghĩ rằng "tổ tiên loài sen đá" dễ sống, mọc được ở bất cứ đâu trong tự nhiên.

Một không gian bình yên ngập tràn trong sen đá (Ảnh: NVCC).

Rồi mãi sau này khi sen đá chết nhiều, Hoàng bắt đầu "xót tiền, xót công" nên đi học hỏi rồi tham khảo thêm trên Internet. Anh bắt đầu biết đến cộng đồng yêu thích sen đá và được mọi người góp ý, chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ đó mà giảm thiểu được cây chết nhiều cho đến thời điểm hiện tại.

"Sen đá mà mua ở nơi khác về mình phải xử lí rồi mới trồng được, như vậy cây sẽ phát triển khỏe tốt. Vì khi mới mang về trồng ngay sen đá dễ chết lắm, kể cả có sống thì rễ nó cũng sẽ yếu.

Vườn sen đá rực rỡ đón bình minh (Ảnh: NVCC).

Thường khi mua về mình sẽ lọc bớt đất ở rễ hoặc lọc sạch luôn. Hãy để cây sen đá thích nghi môi trường mới để cây ở nơi khô thoáng cho đến khi cây đã thích nghi ra rễ mới khi đó mình trồng cây sẽ rất khỏe", Hoàng Nguyễn chia sẻ.

Anh chàng 9x cũng cho biết thêm, sen đá vốn dĩ là loài cây dễ sống. Cây chết thường do nhiều yếu tố khác nhau, do mưa nắng thất thường, môi trường sống và do đất rồi nấm bệnh,...

Vườn sen đá là niềm vui của Hoàng giữa chốn phố thị phồn hoa (Ảnh: NVCC).

Sen đá cũng có rất nhiều phân khúc, những loại phổ thông rất dễ trồng, giá lại rẻ. Trong khi đó cứ chọn những giống sen đá mới lạ màu mè mà chưa có kinh nghiệm thì chăm sóc rất khó.

Những cây sen đá như những đóa hồng xinh đẹp qua bàn tay chăm sóc của Nguyễn Hoàng (Ảnh: NVCC).

Vườn sen đá trở thành nơi để Hoàng thư giãn, cũng là nơi nhiều bạn bè của Hoàng yêu thích. "Thời điểm này dịch bệnh nên mọi người cũng hạn chế đi lại. Mình cũng ở trọ nên việc mời mọi người qua chơi cũng bị hạn chế nhiều. Chứ nếu được mình có thể tiếp mọi người đến thăm khu vườn sen đá của mình 24/24 luôn đó.

Chàng trai Nguyễn Hoàng quyết định đem hết số sen đá cùng về quê lập nghiệp (Ảnh: NVCC).

Được gặp gỡ mọi người và giao lưu kinh nghiệm chăm sóc sen đá mình rất vui. Mình sẽ tranh thủ ở đây thêm một thời gian để tiếp đón nốt những người bạn thân thiết đến thăm vườn sen trước khi đem chúng cùng mình về quê".

Ai rồi cũng phải có thời gian thích nghi với môi trường sống mới, kể cả mình hay những cây sen đá này cũng vậy. Trở về quê mình cũng sẽ cũng sẽ giúp những cây sen đá thích nghi với môi trường sống mới. Hi vọng chúng sẽ có thể cùng mình phát triển ở quê hương", Nguyễn Hoàng bộc bạch.

Nguyên An