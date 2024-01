Tại sự kiện giới thiệu 2 cuốn sách mới, thầy Thích Chân Pháp Khâm cùng khách mời là thầy Thích Chân Pháp Nguyện - hai vị thị giả bên cạnh thiền sư Thích Nhất Hạnh - sẽ có những chia sẻ về con đường tu tập, cách thức chuyển hóa khổ đau, chữa lành thân và tâm từ phương pháp chánh niệm.

Trong đó, Cách mạng liệu pháp thư giãn của tác giả Herbert Benson và William Proctor, chuyển ngữ bởi dịch giả Phong Du, thầy Thích Chân Pháp Khâm và bác sĩ Phạm Thị Vân Ngọc hiệu đính, được Phanbook cùng Nhà xuất bản Lao Động liên kết ấn hành.

Trong cuốn sách, bác sĩ Herbert Benson đưa ra danh sách các bệnh về thân và tâm mà liệu pháp có thể chữa trị, ví dụ: đau lưng, cao huyết áp, mất ngủ, buồn nôn, hiếm muộn, lo âu, trầm cảm...

Theo bác sĩ Benson, liệu pháp thư giãn thuộc về một lĩnh vực y học mới - ngoài y học dùng thuốc và phẫu thuật - gọi là y học thân tâm.

Y học thân tâm là liệu pháp bổ sung chứ không phải thay thế cho y học dùng thuốc và phẫu thuật. Với những nền tảng khoa học, bác sĩ Benson cho thấy đây là một ngành chữa trị chuẩn mực và hiệu quả.

Trong Lời bạt cuốn sách, thầy Thích Chân Pháp Khâm kể lại thời gian thầy còn là một cư sĩ đã được thực tập thiền buông thư do Thiền sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn trong một khóa tu cho người Việt vào năm 1989 tại Mỹ.

Đó là năm đầu tiên Làng Mai đem thiền buông thư vào chương trình thực tập thường xuyên và đích thân Thiền sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn để đào tạo các đệ tử và hướng dẫn thiền sinh.

Năm 1958, Thầy Nhất Hạnh bị bệnh nặng, phải nhập viện, Thầy đã dùng các thực tập hơi thở chánh niệm để chữa cho mình trong lúc nguy kịch.

Năm 1974, Thầy Nhất Hạnh viết cuốn sách Phép lạ của sự tỉnh thức, nói về những thiền tập dựa vào kinh Quán niệm hơi thở.

Cuốn sách này được xem là bước khởi đầu của chánh niệm ở phương Tây và Thầy Nhất Hạnh được vinh danh là Cha của chánh niệm hiện đại phương Tây một phần là do ảnh hưởng của cuốn sách này.

Tiến sĩ Jon Kabat-Zinn - người thiết lập ra chương trình Giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR) - rất ngưỡng mộ cuốn sách này.

Nhiều bác sĩ phẫu thuật cho biết những thực tập trong cuốn sách giúp họ tập trung nhiều hơn khi phẫu thuật.

Tháng 7/2001, bác sĩ Herbert Benson đã viết thư mời Thầy Nhất Hạnh là người đầu tiên nhận giải thưởng Thân tâm - Tâm linh của Viện Y học Thân Tâm, bởi những đóng góp của Thầy trong lĩnh vực sức khỏe thân tâm.

Ngoài ra, cuốn sách Cơm sôi nhỏ lửa của thầy Thích Chân Pháp Khâm, do Phanbook cùng Nhà xuất bản Hồng Đức liên kết ấn hành, đưa ra những lời khuyên về cách ứng xử trong đời sống hàng ngày.

Đó là suy nghĩ và kinh nghiệm hoằng pháp của tác giả qua những đề tài từ thực tiễn trong đời sống vô cùng gần gũi với độc giả. Đây cũng chính là tuệ giác về cuộc sống mà tổ tiên đã để lại và được truyền thừa qua nền văn học dân gian.

Để trẻ em được sống hồn nhiên, định nghĩa tình yêu, ý nghĩa của sự cam kết lâu dài trong đời sống hôn nhân, làm sao để gia đình hạnh phúc êm ấm, giữ gìn thân tâm lành mạnh, bảo vệ môi trường… cùng rất nhiều vấn đề xã hội hiện đại được đề cập trong tác phẩm.

Trong những câu chuyện, thầy Thích Chân Pháp Khâm không xa rời những tư tưởng, những lời dạy của Thầy - Thiền sư Thích Nhất Hạnh về đạo Phật.

Đó là: tứ vô lượng tâm - tình yêu đích thực, thương yêu theo phương pháp Bụt dạy; bốn sự thật mầu nhiệm được Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng dạy, bắt đầu với sự thật là có hạnh phúc và con đường của hạnh phúc; nguồn gốc của đau khổ là tham, sân, si; quán chiếu về vô thường…

Qua đó, thầy Thích Chân Pháp Khâm khẳng định hạnh phúc là điều có thật và ở trong tầm tay chúng ta, có nắm được, giữ được hay không tùy thuộc vào cách nhìn, cách ứng xử của mỗi người.

Chúng ta nên sống với hiện thực, đừng sống với ảo tưởng. Sai lầm và khó khăn trong cuộc sống là điều chúng ta không tránh khỏi. Hiểu biết và thương yêu sẽ chuyển hóa khó khăn thành những chất liệu xây dựng hạnh phúc.

Thầy Thích Chân Pháp Khâm là đệ tử tại gia của Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ năm 1987 và đệ tử xuất gia từ năm 1998, tu học tại các tu viện Làng Mai ở Pháp và Hoa Kỳ.

Từ năm 2005, trong vai trò thành viên giáo thọ Làng Mai tại châu Á, thầy Pháp Khâm đã giảng dạy nghệ thuật sống chánh niệm và giúp thành lập các cộng đồng tu tập tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)…

Thầy Pháp Khâm hiện là Viện trưởng Viện Phật học Ứng dụng châu Á và là Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Thân tâm Thở và Cười tại Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 2012, Thầy thiết lập Liệu pháp Niệm sinh An lạc: Nếp sống An lành (Mindfulness Born Peace and Happiness: A Way of Wellbeing), ứng dụng chánh niệm và Tâm lý học Phật giáo vào ngành sức khỏe Thân tâm, đặt biệt là lĩnh vực tâm lý trị liệu.

Viết sách trong những buổi pháp thoại, thầy Thích Chân Pháp Khâm mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật, đồng thời vinh danh người thầy của mình - Thiền sư Thích Nhất Hạnh - bậc thầy tâm linh kiệt xuất, người có sức ảnh hưởng bậc nhất về đạo Bụt ứng dụng, bậc thầy tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe thân tâm.