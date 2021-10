Quán cà phê thú cưng thiết kế ziczac, không gian phân chia đẹp lạ

Dân trí Không gian cà phê cải tạo từ nhà cổ hơn 80 năm tuổi được thiết kế gồm hai khu vực, một khu dành cho khách thưởng trà và bánh, khu còn lại nuôi mèo, tiếp đón những tín đồ yêu thú cưng ghé thăm.

Quán cà phê thú cưng Together Apart Cat tọa lạc tại thành phố New York, Mỹ. Quán được cải tạo từ một căn nhà cổ xây dựng từ những năm 1940.

Nơi đây từng hoạt động dưới nhiều mô hình kinh doanh như cửa hàng tạp hóa, vũ trường, văn phòng luật sư và tiệm làm tóc,... Sau này công trình được chuyển đổi công năng thành quán cà phê mèo độc đáo, vừa giữ lại một phần cấu trúc cũ, vừa cải tạo thêm các hạng mục mới.

Quán được phân chia thành hai khu vực dựa trên các quy định về sức khỏe, đảm bảo sự tách biệt giữa khu kín gió dành cho động vật và khu thiết kế mở thoáng đãng phục vụ du khách uống cà phê. Các không gian tuy ngăn cách rõ rệt nhưng vẫn duy trì sự liền mạch, kết nối với nhau.

Mặc dù chức năng của công trình hiện là kinh doanh cà phê thú cưng nhưng nó có thể dễ dàng chuyển đổi mục đích khi nơi đây tổ chức những sự kiện khác nhau như showroom, buổi biểu diễn âm nhạc,...

Quán cà phê được tiếp cận từ hai phía cửa trước - sau, cho phép hai không gian hoạt động độc lập nhưng vẫn kết nối về mặt vật lý và thị giác. Lối vào cửa trước quay mặt ra đường, qua mặt tiền bằng gạch dẫn thẳng đến quán cà phê và nhà bếp, nơi phục vụ khách uống trà và thưởng bánh.

Lối vào phía sau, đi qua phần sân nơi mèo sống và tương tác với khách. Nhiều tín đồ yêu thích thú cưng cũng thường tới đây để nhận nuôi chúng.

Quầy bếp được lát bởi một bức tường kính giúp du khách dễ dàng nhìn thấy những chú mèo đi lại ở phía xa. Sàn nhà đá mài dài và dải ánh sáng liên tục được chia đôi bởi bức tường ngăn cách nhưng mở rộng sang cả hai khu vực, tạo ra sự liên tục và kết nối trực quan hơn.

Phía sau tòa nhà, khu vực dành cho mèo được thu hẹp một nửa bởi mặt tiền nhôm trượt gấp, mở ra sân lát sỏi. Một bức tường gạch bao quanh sân theo phong cách ziczac với vách ngăn kính liền kề và một cửa sổ kính lớn phía sau.

Khung cửa sổ này không thể nhìn thấy từ bên trong sân và tạo ra ảo giác về một lỗ mở không có mái che - như thể những con mèo có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Đồng thời nó còn có tác dụng xóa mờ khoảng cách giữa không gian bên trong và bên ngoài, tạo cảm giác các khu vực liền mạch, kết nối.

Vật liệu trong quán sử dụng đa dạng với màu sắc trung tính, hài hòa. Sàn nội thất được lót bằng gạch terrazzo màu đen từ quán cà phê phía trước đến không gian mèo phía sau. Trong khi các quầy và ghế dài cả hai khu vực đều được làm bằng gạch terrazzo, tạo sự phản chiếu độc đáo.

Tường bên trong và khung cửa sổ được sơn màu trắng, xám nhạt hoặc ốp gỗ sáng màu (ván ép gỗ sồi trắng, cây dương) và phần cứng làm từ thép không gỉ và nhôm anot tự nhiên. Những vật liệu này đảm bảo tính an toàn và bền vững cao.

Đội ngũ kiến trúc sư dự tính, không gian phía sau có thể được sử dụng để xây dựng không gian sống hoặc làm việc trong tương lai. Nó cũng được chuyển đổi công năng sang phòng khám động vật nhỏ, chỉnh hình, bấm huyệt hoặc nhà trẻ nếu cần thiết. Ngoài ra, bức tường cao 2,7m cũng được thiết kế có thể chịu tải trọng của tầng thứ hai nếu gia chủ muốn xây thêm không gian trên cao.

Thảo Trinh

Ảnh: Florian Holzherr