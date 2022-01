Quả cầu vàng 2022 trước giờ G: Tràn đầy hy vọng cho phim trực tuyến

Nhiều thay đổi cho lễ trao giải Quả cầu vàng 2022

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79 sẽ diễn ra không có khán giả, không có truyền thông, không có thảm đỏ. Do vậy, khán giả của lễ trao giải chỉ có thể theo dõi Quả cầu vàng 2022 qua website chính thức hoặc mạng xã hội của giải thưởng này, thay vì trên truyền hình như những năm trước.

Giải thưởng Quả cầu vàng do HFPA (Hiệp hội Báo chí nước ngoài) sáng lập và trao giải lần đầu tiên vào năm 1944. Ban giám khảo gồm khoảng 100 thành viên là nhà báo ở 55 quốc gia.

Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2022 sẽ có nhiều thay đổi trong khâu tổ chức (Ảnh: Getty).

HFPA là tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1943 và có trụ sở ở Los Angeles, Mỹ. Đây là một hiệp hội những nhà báo có định hướng phát triển thị trường phim ảnh Hollywood trong và ngoài nước Mỹ.

Trong thời gian gần đây, HFPA đang hứng chịu làn sóng tẩy chay của chính những người trong ngành. Cụ thể, HFPA bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bắt nạt những người yếu thế và tham nhũng.

Mạng lưới truyền hình NBC - đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng năm ngoái đã tuyên bố không phát sóng sự kiện này trong năm 2022.

NBC phát sóng lễ trao giải Quả cầu vàng từ năm 1996. Năm 2018, NBC ký hợp đồng thời hạn 8 năm với HFPA và phải trả tiền bản quyền lên đến 60 triệu USD mỗi năm, gấp 3 lần so với hợp đồng ký năm 2010.

Lượt khán giả theo dõi Quả cầu vàng trên NBC giảm sút nghiêm trọng những năm gần đây dù trong quá khứ, Quả cầu vàng là giải thưởng thu hút đông khán giả thứ ba tại Mỹ, sau Oscar và Grammy. Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 tổ chức hồi cuối tháng 2/2021 đã chứng kiến tỉ lệ người xem giảm khoảng 60%.

HFPA nêu rõ chương trình trao giải năm nay sẽ được tổ chức với mục đích làm nổi bật "hoạt động từ thiện lâu đời của HFPA".

Chủ tịch HFPA - Helen Hoehne và rapper da màu Snoop Dogg công bố các đề cử Quả cầu vàng 2022 trong một buổi phát trực tiếp, hồi tháng 12/2021 (Ảnh: Getty).

"Trong 25 năm qua, HFPA đã tài trợ 50 triệu USD cho hơn 70 tổ chức từ thiện liên quan đến giải trí, phục hồi các tác phẩm điện ảnh lâu đời, các chương trình học bổng và các hoạt động nhân đạo khác", đại diện của HFPA chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức Quả cầu vàng cũng bày tỏ nỗ lực thay đổi của giải thưởng này trong năm 2022 trong ngày công bố danh sách đề cử hồi tháng 12/2021: "Tám tháng qua, HFPA đã thay đổi hoàn toàn các quy định, thực hiện hàng loạt thay đổi sâu rộng từ trên xuống dưới liên quan đến đạo đức, quy tắc ứng xử, tính đa dạng, công bằng và hòa nhập, cách thức quản trị, số lượng thành viên... Vào tháng 10/2021, HFPA kết nạp thêm 21 nhà báo mới, tất cả đều là những người lần đầu tiên được bầu chọn Quả cầu vàng".

Nhiều nghệ sĩ từ chối góp mặt tại Quả cầu vàng 2022

Cho đến thời điểm trước lễ trao giải, rất nhiều nghệ sĩ đã từ chối xuất hiện tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79. Nhà tổ chức cũng không mời được người nổi tiếng công bố danh sách người thắng giải. Những động thái kể trên cho thấy rõ tinh thần đoàn kết trong việc tẩy chay Quả cầu vàng của những người trong ngành công nghiệp giải trí.

Ban tổ chức cũng xác nhận lễ trao giải không có khán giả, chỉ một số thành viên HFPA được chọn và những người nhận tài trợ từ thiện mới có mặt. Tất cả khách mời tại sự kiện này sẽ phải công khai giấy chứng nhận tiêm vắc xin hoặc xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 tiếng trước sự kiện.

Dàn sao "Squid Game" từ chối góp mặt tại Quả cầu vàng 2022 dù họ nhận được ba đề cử quan trọng trong hạng mục truyền hình (Ảnh: Getty).

Trưởng ban tổ chức lễ trao giải Quả cầu vàng - Helen Hoehne và rapper đình đám Snoop Dogg đã công bố đề cử giải thưởng vào tháng 12 vừa rồi. Giải thưởng này gồm hai hạng mục Điện ảnh và Truyền hình. Những chiến thắng tại Quả cầu vàng được cho là sẽ tạo lợi thế cho các tác phẩm và cá nhân nghệ sĩ trong cuộc đua tranh giải Oscar.

Quả cầu vàng 2022 sẽ tôn vinh dòng phim trực tuyến

Nhìn vào danh sách đề cử Quả cầu vàng, có thể thấy nhiều bất ngờ đối với phim châu Á cũng như nền tảng chiếu phim trực tuyến. Hai tác phẩm Power Of The Dog của Netflix và Belfast của Focus Features Campion đều được ghi tên ở hạng mục Phim xuất sắc (thể loại chính kịch) và dẫn đầu với 7 đề cử cho mỗi phim ở mảng điện ảnh.

Theo sau đó là các tác phẩm như Don't Look Up (Đừng nhìn lên), King Richard (King Richard: Huyền thoại nhà Williams), Licorice Pizza và West Side Story (Câu chuyện phía Tây) với 4 đề cử.

Cùng nhận 3 đề cử tại Quả cầu vàng 2022 là tác phẩm Being The Ricardos, Dune (Hành tinh cát) và Encanto (Vùng đất thần kỳ). Trong đó, bom tấn Dune của nhà làm phim Denis Villeneuve được gọi tên ở hạng mục Phim xuất sắc (thể loại chính kịch) và phim hoạt hình Encanto của các đạo diễn Jared Bush, Byron Howard nhận đề cử Phim hoạt hình xuất sắc.

Năm nay, Netflix dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2022 với tổng 17 giải. Hai phim Việt Nam là Bố già và Kiều gửi dự tranh Phim tiếng nước ngoài hay nhất nhưng không được đề cử. Các tác phẩm có tên trong mục Phim nước ngoài hay nhất gồm: Compartment No. 6, Drive My Car, The Hand of God, A Hero, Parallel Mothers.

Ở mảng truyền hình, bộ phim Hàn Quốc - Squid Game (Trò chơi con mực) của đạo diễn Hwang Dong Hyuk được gọi tên ở hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc và hai đề cử khác ở mảng diễn xuất. Series Succession, niềm tự hào của HBO, dẫn đầu số đề cử ở hạng mục truyền hình với tổng số là 5.

Squid Game và Lupin cũng trở thành những dự án truyền hình không nói tiếng Anh đầu tiên góp mặt tại các hạng mục lớn của Quả cầu vàng. Tờ Variety dự đoán nếu đoạt giải, Squid Game có thể giúp làn sóng truyền hình Hàn Quốc tiếp cận dễ dàng hơn với các mùa giải thưởng Mỹ giống Parasite (Ký sinh trùng) vào năm ngoái.

Ngoài hạng mục quan trọng là Phim truyền hình chính kịch xuất sắc, nam chính Lee Jung Jae của Squid Game cũng được đề cử cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình thể loại chính kịch và Oh Young Soo được đề cử ở hạng mục Nam phụ xuất sắc mảng truyền hình thể loại chính kịch.

Thực tế, việc Squid Game có mặt trong danh sách đề cử Quả cầu vàng là điều đã được đoán trước. Nguyên nhân là do bộ phim đã có sức ảnh hưởng quá lớn trong năm vừa qua và trở thành phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại trên nền tảng Netflix. Song, dàn diễn viên của Squid Game đã thông báo không tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2022.