"Phương trình của Chúa": Đi tìm câu trả lời "Vũ trụ được cấu thành từ gì?"

Nhà xuất bản Trẻ phát hành cuốn sách Phương trình của Chúa, tác giả Michio Kakau, do Phạm Văn Thiều dịch.

Với cách dùng từ giản dị, diễn đạt hài hước và sáng rõ, cuốn sách phổ cập khoa học hấp dẫn, điểm lại những cuộc cách mạng đã mang lại cho con người những kỳ quan công nghệ.

Từ cuộc cách mạng Newton, sự làm chủ lực điện từ, sự phát triển của thuyết tương đối, lý thuyết lượng tử đến lý thuyết dây. Tác phẩm giải thích lý thuyết dây bằng cách nào có thể khám phá những bí ẩn của không gian và thời gian.

Phương trình của Chúa chứng tỏ lý thuyết khoa học không phải vấn đề hàn lâm đơn thuần. Mỗi lần các nhà khoa học phát hiện ra một lực mới, nó lại làm thay đổi tiến trình của nền văn minh và số phận loài người.

Hiện nay, các nhà khoa học quy tụ về một lý thuyết, thứ thống nhất bốn lực cơ bản của tự nhiên, bao gồm: lực hấp dẫn, điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu.

Cuối cùng, lý thuyết duy nhất này có thể trả lời được một số điều bí ẩn và một số câu hỏi sâu xa nhất trong toàn bộ khoa học, như: Điều gì đã xảy ra trước vụ nổ Big Bang? Tại sao khởi đầu nó lại nổ? Cái gì nằm ở phía bên kia của lỗ đen? Liệu có thể du hành theo thời gian không? Có một đa vũ trụ song song không?

Vào ngày Einstein qua đời, trên bàn làm việc của ông còn một cuốn sổ để mở, trong đó chứa đựng công trình mà ông chưa kịp hoàn thành. Einstein gọi đó là lý thuyết trường thống nhất.

Ông muốn tìm ra một phương trình không dài, nhưng theo ông, nó cho phép "đọc được ý nghĩ của Chúa". Nói cách khác, đó là phương trình thâu tóm toàn bộ vật lý.

Phương trình của Chúa an ủi tâm hồn con người thông qua việc hóa giải những khủng hoảng hiện sinh: chính chúng ta là người tạo ra ý nghĩa riêng mình trong vũ trụ này.

"Cuốn sách nhỏ tuyệt vời này giải thích bằng những thuật ngữ đơn giản và rõ ràng những đột phá về khái niệm, những ngõ cụt và những câu hỏi chưa có lời giải đáp trong quá trình tìm kiếm một lý thuyết thống nhất vĩ đại của vạn vật. Michio Kaku quả là một người kể chuyện tài ba", tờ The Wall Street Journal nhận xét.

"Tài năng của Michio Kaku trong việc làm cho các khái niệm phức tạp trở nên dễ hiểu, khiến cuốn sách này trở thành công cụ mở mang trí tuệ thực sự", Publishers Weekly cho hay.

Michio Kaku (sinh năm 1947) là một nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Nhật, người đồng sáng lập của Lý thuyết trường dây, tác giả của nhiều cuốn sách khoa học bán chạy như: Beyond Einstein, The Future of Humanity, The Future of the Mind, Hyperspace, Physics of the Future và Physics of the Impossible.

Ông là phóng viên khoa học, người dẫn chương trình phát thanh, đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình khoa học.

Phạm Văn Thiều (sinh năm 1946) là nhà vật lý lý thuyết và dịch giả nổi tiếng về sách phổ biến khoa học. Cùng với Cao Chi, qua bản dịch Lược sử thời gian, ông đã mở ra một trào lưu mới về sách phổ biến khoa học cao cấp, mang đậm chất văn học.

Là đồng sáng lập và là dịch giả chủ yếu của tủ sách Khoa học và khám phá, Phạm Văn Thiều cũng là người được ủy quyền dịch toàn bộ tác phẩm của nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận ra tiếng Việt.

Năm 2010, ông được trao giải thưởng về dịch thuật của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, giải Đồng giải thưởng sách Việt Nam năm 2016 với cuốn 17 phương trình thay đổi thế giới và giải C giải thưởng Sách Quốc gia năm 2019 với cuốn Vũ trụ toàn ảnh.