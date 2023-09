Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản và Giáo dục (IPER) phối hợp Nhà xuất bản Dân Trí phát hành cuốn sách Cơ hội để thành công (Chuẩn bị gì cho giáo dục thế kỷ XXI?), tác giả Tony Wagner và Ted Dintersmith.

Cuốn sách gồm 3 phần lớn chia thành 7 chương:

Chương 1: Giáo dục của chúng ta

Chương 2: Mục đích của giáo dục

Chương 3: Đâu là nguy cơ?

Chương 4: Những năm tháng định hình: Giáo dục phổ thông

Chương 5: Chiếc nhẫn vàng ròng: Tấm bằng đại học

Chương 6: Giảng dạy, học tập và đánh giá

Chương 7: Một tầm nhìn mới cho giáo dục

Cơ hội để thành công là bức tranh thực tiễn của nền giáo dục Mỹ, được phác họa bằng ngòi bút dí dỏm, bằng chứng định tính và định lượng để minh chứng cho quan điểm về thất bại của nền giáo dục Mỹ hiện hành.

Thi cử, học thuộc lòng, nội dung giảng dạy lạc hậu và sáo rỗng đã mài mòn ý chí, khả năng sáng tạo, óc tưởng tượng cùng niềm vui học tập của học sinh, sinh viên.

Thế giới đã thay đổi rất nhiều so với 100 năm trước. Kinh tế, công nghệ, đời sống trong kỷ nguyên mới đòi hỏi người lao động không chỉ có kiến thức, thái độ, kỹ năng mà cần cả khả năng thích ứng, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề sáng tạo.

Bên cạnh đó, Tony và Ted cũng chỉ ra rằng, nhà trường thế kỷ XXI cần dạy những tri thức mới mẻ, cập nhật, có tính ứng dụng, xây đắp cho người học sự sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và cộng tác để gặt hái thành công, hơn là đi vào hàng tá nội dung lý thuyết.

Những thách thức mà nền giáo dục Mỹ đang gặp phải cũng là "bóng dáng" của nhiều nền giáo dục khác trên thế giới.

Cuốn sách được xem là món quà tinh thần giúp các thầy cô suy ngẫm về ý nghĩa đích thực của giáo dục, của nhà trường trên hành trình "trồng người" thiêng liêng của mình.

Tony Wagner là chuyên gia tại Innovation Lab trực thuộc Đại học Harvard. Ông từng là giáo viên trung học, giảng viên đại học và là người sáng lập tổ chức Educators for Social Responsibility (Các nhà giáo dục vì trách nhiệm xã hội).

Tony cũng là diễn giả quen thuộc tại nhiều hội thảo ở Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời là tác giả của hai cuốn sách best-seller (bán chạy nhất) là Khai sinh nhà đổi mới và Cách biệt toàn cầu về thành quả giáo dục.

Ted Dintersmith là đối tác danh dự của Tập đoàn Charles River Ventures. Ông có 25 năm kinh nghiệm đầu tư mạo hiểm, là một trong những nhà đầu tư uy tín và thành công nhất.

Ông khởi xướng, tài trợ và giám sát sản xuất bộ phim tài liệu Most Likely to Succeed - nguồn cảm hứng cho cuốn sách này.