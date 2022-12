Phim Việt về tảo hôn và cướp vợ bất ngờ lọt vào top 15 Oscar

Cảnh trong bộ phim tài liệu "Children of the Mist" (Ảnh: Variety).

Danh sách rút gọn là bước chuẩn bị cho danh sách đề cử chính thức được đưa ra. Hoạt động bỏ phiếu bình chọn để tìm ra những cái tên được đề cử chính thức tại giải Oscar sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 17/1 tới đây, với sự tham gia của hội đồng chuyên môn đông đảo và tinh tuyển phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - đơn vị tổ chức giải Oscar.

Danh sách đề cử chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 24/1 tới đây. Giải Oscar lần thứ 95 sẽ được tổ chức vào ngày 12/3/2023 tại nhà hát Dolby ở Hollywood (Mỹ).

Bộ phim tài liệu "Children of the Mist" (tạm dịch: Những đứa trẻ trong sương mù) của nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm đang đứng trước cơ hội được đề cử chính thức tại giải Oscar.

Cùng xuất hiện trong danh sách đề cử rút gọn của hạng mục Phim tài liệu xuất sắc còn có các phim All That Breathes; All the Beauty and the Bloodshed; Bad Axe; Descendant; Fire of Love; Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song; Hidden Letters; A House Made of Splinters; The Janes; Last Flight Home; Moonage Daydream; Navalny; Retrograde; The Territory.

Bộ phim tài liệu "Children of the Mist" của nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm nhận được khá nhiều sự quan tâm của các trang tin điện ảnh từ trước khi tên phim được xướng lên trong danh sách đề cử rút gọn của giải Oscar.

Chuyên mục điện ảnh của tờ tin tức uy tín The Guardian (Anh) nhận định đây là một bộ phim tài liệu đưa ra góc nhìn chân thực và giàu xúc cảm về những hủ tục như tảo hôn, cướp vợ hiện vẫn còn tồn tại ở một số vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.

Nhân vật chính trong bộ phim tài liệu là cô bé người H'mông tên Di (13 tuổi) (Ảnh: IMDb).

Nhân vật chính trong bộ phim tài liệu là cô bé người H'mông tên Di (13 tuổi). Cô bé xinh xắn và vô tư với nụ cười trong trẻo sống trong một ngôi làng nhỏ thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam. Cha mẹ của Di đến với nhau bằng tục cướp vợ, chị gái của Di cũng đã bước vào hôn nhân ở tuổi 14 vì hủ tục này.

Di không muốn mình cũng giống như mẹ, như chị, cô bé muốn được hoàn tất việc học và được quyền tự quyết về tương lai của mình. Nhưng mọi chuyện khó có thể do một mình Di quyết định, bởi cuộc sống của cô bé sẽ bị chi phối bởi cộng đồng xung quanh em, bởi chính người thân trong gia đình em và cả những hủ tục đã tồn tại từ lâu, không dễ gì hoàn toàn xóa bỏ triệt để.

Trong bộ phim, nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm đã nỗ lực bảo vệ Di nhưng nữ đạo diễn có thể làm được những gì cho Di? Bộ phim được đánh giá là khơi gợi nhiều suy nghĩ và cảm xúc trong người xem.