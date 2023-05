Phim táo bạo về tình dục "How to have sex" đoạt giải tại Cannes 2023

Tại LHP Cannes lần thứ 76, How to have sex giành giải Phim hay nhất trong hạng mục Un Certain Regard - giải thưởng vinh danh các tác phẩm mang tính đột phá và khác biệt. Trước khi tranh tài tại Cannes 2023, kịch bản của How to have đã nhận một giải thưởng phụ ở LHP Cannes 2021.

"How to have sex" giành giải Phim hay nhất trong hạng mục Un Certain Regard tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: Cannes Film Festival).

Phim theo chân 3 thanh thiếu niên người Anh trong chuyến du lịch hè tại Hy Lạp. Phim tập trung vào nhân vật Tara (Mia McKenna-Bruce đóng) - một cô gái 16 tuổi lớn lên ở miền Nam nước Anh. Cô cùng những người bạn thân thiết đi du lịch đến một hòn đảo ở Hy Lạp và chuẩn bị cho kỳ nghỉ đáng nhớ, nơi cô sẽ đánh mất lần đầu của mình.

Tuy nhiên, chuyến đi không như mong đợi của Tara. Sau những bữa tiệc ồn ào với chất kích thích, cô cùng bạn ngủ như chết trên chiếc giường khách sạn giá rẻ tiền và đặc biệt, cô nhận ra lần đầu của mình không đẹp như tưởng tượng. Nó còn biểu hiện cho hành vi lạm dụng tình dục. Chuyến đi của Tara trở thành một trải nghiệm khó quên và cũng giúp cô gái 16 tuổi hiểu hơn về cuộc sống…

How to have sex hé lộ về một cuộc sống sôi động, thậm chí không thiếu những sự điên cuồng của giới trẻ nước Anh. Phim cũng cho thấy những góc khuất tâm lý của những thanh niên mới lớn khi họ là những tâm hồn tổn thương và đôi khi chịu đựng nỗi cô đơn.

How to have sex được đánh giá là viên ngọc bí ẩn và trở thành bộ phim được nhắc tới khá nhiều tại LHP năm nay bởi cái tên táo bạo, khiêu khích. Trước khi bấm máy, đạo diễn của phim đã tổ chức các buổi hội thảo ở khắp nước Anh để tìm hiểu về suy nghĩ của thanh thiếu niên lứa tuổi 16. Từ đó, cô tạo nên một câu chuyện có lối kể gần gũi, đồng cảm với những người trẻ.

Dàn diễn viên của "How to have sex" tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: Getty Images).

Tờ Variety tin rằng, How to have sex là một tác phẩm đáng kinh ngạc trong khi tờ The Hollywood Reporter gọi nó là "viên ngọc ẩn" của LHP Cannes. Tạp chí The Economist cũng nhận định: "How to have sex của Molly Manning Walker có thể được ghi nhớ là một trong những bộ phim hay nhất năm 2023".

"How to have sex là bộ phim dành cho mọi thanh niên ở lứa tuổi 16 vẫn đang tìm kiếm danh tính thực của mình. Bộ phim còn dành cho những người lớn vẫn luôn nhớ về quá khứ nhưng không muốn nói ra. Với tiêu đề nghe có vẻ táo tợn, nó vừa mỉa mai vừa mang tính giáo dục. Bộ phim của Walker cho thấy một mặt tối trong việc giáo dục giới tính và sự đồng thuận trong tình dục của thế hệ hậu phong trào MeToo", tờ Variety viết.

Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, How to have sex nhận về số điểm 95% từ 22 nhà phê bình đã xem phim tại LHP Cannes 2023.

Nữ diễn viên chính của phim - Mia McKenna-Bruce cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất dù trước đó, cô từng bị cho là quá tuổi so với nhân vật. Sự thể hiện xuất sắc và hợp vai của Mia đã chinh phục những nhà phê bình khó tính nhất.

Trong lễ trao giải, đạo diễn Molly Manning Walker của How to have sex tới muộn. Điều đó khiến Chủ tịch ban giám khảo - John C.Reilly phải hát một ca khúc để đánh lạc hướng khán giả trong thời gian chờ đợi.

Nữ đạo diễn Molly Manning Walker (SN 1993) hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Anh. Cô từng gây ấn tượng với giới chuyên môn vào năm 2020 với tác phẩm phim ngắn Good Thanks, You?. Phim sau đó được chiếu ra mắt tại Tuần lễ phê bình điện ảnh quốc tế tại Cannes. Sau nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế và đặc biệt là giải thưởng lớn tại Cannes 2023, Molly Manning Walker hứa hẹn có cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai.