Phim 18+ làm về Marilyn Monroe sẽ khiến khán giả bị sốc

Ana de Armas trong tạo hình Marilyn Monroe (Ảnh: New York Post).

Bộ phim tiểu sử làm về cuộc đời minh tinh "biểu tượng sex" Marilyn Monroe (1926 - 1962) đang thu hút sự quan tâm chú ý ở thời điểm hiện tại. Nữ chính của phim - Ana de Armas sẽ đưa vào vai diễn của mình "những điều khiến mọi người cảm thấy gợn", đó chính là khẳng định của đạo diễn người Úc Andrew Dominik.

Vị đạo diễn 54 tuổi ngay từ đầu đã gây sửng sốt khi bộ phim được ra mắt trên nền tảng trực tuyến và được phân loại "NC-17", nghĩa là không dành cho các khán giả từ 17 tuổi trở xuống, do bộ phim có chứa những nội dung "nóng". Như vậy, bộ phim chỉ dành cho người trưởng thành, từ 18 tuổi trở lên, hay còn gọi tắt là phim... 18+.

"Tôi nghĩ nếu tôi là khán giả, tôi cũng muốn xem một bộ phim phân loại NC-17, kể về cuộc đời Marilyn Monroe, bởi tất cả chúng ta đều biết cuộc đời của cô ấy có rất nhiều yếu tố khác thường. Bạn có muốn xem một bộ phim nhàn nhạt hay một phiên bản đã được "tẩy trắng" hay không?", đạo diễn Dominik chia sẻ.

"Blonde" được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Joyce Carol Oates ra mắt hồi năm 2000. Đây là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng dựa trên nhân vật và sự kiện có thật. Như vậy, cả tác phẩm nguyên mẫu và bộ phim đều chứa đựng những yếu tố giả tưởng với những hình dung về cuộc đời nữ diễn viên Marilyn Monroe.

Ana de Armas trên phim trường "Blonde" (Ảnh: New York Post).

Ana de Armas trong một cảnh phim của "Blonde" (Ảnh: New York Post).

Dự án phim "Blonde" là một kế hoạch lâu dài của đạo diễn Dominik. Thực tế, dự án này đã bắt đầu được khởi động từ đầu năm 2011. Nhưng phải tới năm nay, phim mới được thực hiện hoàn tất và có kế hoạch ra mắt.

Việc bộ phim ra mắt ở thời điểm này khiến đạo diễn Dominik cảm thấy rất hài lòng: "Nếu bộ phim ra mắt cách đây vài năm, đó sẽ là thời điểm mà phong trào chống quấy rối phụ nữ ở Hollywood đang lên cao, đó là một thời điểm không mấy lý tưởng cho một bộ phim như thế này, bởi phim sẽ bị liên hệ tới nhiều vấn đề khác nữa.

Còn hiện tại, tôi nghĩ chúng ta đang trong một thời điểm có nhiều điều không rõ ràng, không chắc chắn, chúng ta có những bất an, mông lung nhất định.

Đây chắc chắn là một bộ phim có lập trường đạo đức rõ ràng, nhưng cũng là một bộ phim bơi trong một làn nước của sự mơ hồ, bởi tôi tin không ai muốn xem một bộ phim tiểu sử được trình bày rõ ràng, gọn gàng và khô khan về Marilyn Monroe cả. Sẽ có những yếu tố xuất hiện trong phim khiến mọi người phải tranh cãi, thậm chí cảm thấy bức xúc, khó chấp nhận".

Một cảnh phim trong "Blonde" (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Ana de Armas (Ảnh: New York Post).

Ban đầu, vai nữ chính vốn được dự định giao cho Naomi Watts (hiện 53 tuổi) khi dự án mới được khởi động hồi năm 2010. Nhưng rồi tới năm 2014, nữ diễn viên Jessica Chastain (hiện 45 tuổi) được mời vào vai Marilyn Monroe. Nhưng kế hoạch làm phim lại có nhiều thay đổi.

Tới năm 2019, nữ diễn viên người Cuba - Ana de Armas (hiện 34 tuổi) chính thức là người đảm nhận vai Marilyn Monroe trong bộ phim tiểu sử kể về cuộc đời và sự nghiệp của một nhan sắc huyền thoại trên màn bạc và trong đời sống văn hóa đại chúng.

Đạo diễn Dominik bày tỏ sự hài lòng khi giao vai nữ chính cho Ana de Armas: "Tôi cần phải tìm được ai đó thể hiện ra chất của Marilyn Monroe, tôi thấy Ana de Armas là một diễn viên đáng kinh ngạc, cô ấy chính là người mà tôi tìm kiếm".

"Blonde" dự kiến ra rạp trong tháng 9 này trên nền tảng chiếu phim trực tuyến. Hiện tại, trailer chính thức đầu tiên của bộ phim đã ra mắt. Trước đây, đạo diễn Andrew Dominik được biết tới nhiều nhất với bộ phim "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford".

Đạo diễn Dominik được xem là một cá tính lập dị trong giới làm phim với những phát ngôn khá "lạ lùng", chẳng hạn, trước khả năng "Blonde" sẽ gây nên tranh cãi, bị phản ứng và không được đón nhận, vị đạo diễn đáp thẳng: "Nếu khán giả không thích phim, đó là việc của khán giả. Phim này vốn không phải để dành cho số đông công chúng.

Bộ phim này không khắc họa sự gợi cảm theo khía cạnh vui tươi. Nó khắc họa những tình huống không rõ ràng, buồn vui lẫn lộn. Văn hóa đại chúng Mỹ khá lạ lùng nếu xét trên khía cạnh hành vi mang tính dục, tôi nghĩ thế. Tôi thấy ở Mỹ người ta sản xuất nhiều phim "đen" hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới".

Minh tinh "biểu tượng sex" Marilyn Monroe lúc sinh thời (Ảnh: New York Post).

Đạo diễn Dominik tiết lộ thêm rằng "Blonde" sẽ cho thấy những khủng hoảng từ thời thơ ấu đã ảnh hưởng thế nào tới Marilyn Monroe ở tuổi trưởng thành, cả trong cách cô thể hiện hình ảnh trước công chúng và trong đời sống riêng tư của người đẹp.

Chia sẻ về vai diễn nhận được nhiều sự quan tâm này, nữ diễn viên De Armas cho hay đây là vai diễn đưa lại cho cô nhiều căng thẳng nhất tính tới thời điểm này. Trước đây, De Armas từng được biết tới với những vai diễn trong "Knives Out" và "No Time to Die".

Để nhập vai Marilyn Monroe, nữ minh tinh đã phải luyện tập phát âm sao cho giống với nữ minh tinh huyền thoại, quá trình luyện tập kéo dài 9 tháng với sự hỗ trợ của chuyên gia. De Armas nói: "Tôi nỗ lực chuẩn bị tất cả cho vai diễn để không ai có thể nói rằng tôi đừng mơ vào vai Marilyn Monroe một cách thuyết phục".

Mỗi ngày tới phim trường, De Armas phải dành ra khoảng 3 tiếng rưỡi để hóa trang thành Marilyn Monroe. De Armas cho biết cô đã khóc trong lần đầu tiên nhìn thấy mình trong gương khi hóa trang thành Marilyn Monroe bởi những xúc cảm quá mạnh mẽ xuất hiện trong cô.

Trong phim, nam diễn viên Adrien Brody vào vai người chồng thứ 3 của Marilyn - biên kịch Arthur Miller, nam diễn viên Bobby Cannavale vào vai người chồng thứ 2 của nữ minh tinh - cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio, nữ diễn viên Julianne Nicholson vào vai mẹ của Marilyn - bà Gladys Pearl Baker.

Trailer phim "Blonde" (Video: NF).