"Nữ hoàng nước mắt" lập kỷ lục, lăm le ngôi vị phim có lượt xem cao nhất

Theo số liệu của trang Nielsen Korea, ngày 14/4, tập phim mới nhất của Nữ hoàng nước mắt đã cán mốc 20% tỷ suất bạn xem đài. Đây cũng là con số bạn xem đài cao nhất mà bộ phim này có được từ khi lên sóng vào tháng 3 vừa rồi.

"Nữ hoàng nước mắt" đã đạt mốc 20% tỷ suất bạn xem đài (Ảnh: tvN).

Con số 20% còn giúp Nữ hoàng nước mắt vững ngôi vương trên bảng xếp hạng tỷ suất người xem của tất cả những bộ phim Hàn Quốc đang lên sóng thời điểm hiện tại.

Với thành tích hiện tại, bộ phim đã chính thức vượt mặt bom tấn Goblin (Yêu tinh) để vươn top 2 trong bảng xếp hạng tỷ suất bạn xem đài của tvN và kém bộ phim đang giữ ngôi số một - Hạ cánh nơi anh - đúng 1%.

Giới truyền thông Hàn Quốc dự đoán, Nữ hoàng nước mắt hoàn toàn có cơ hội leo lên ngôi top 1 phim truyền hình có tỉ suất bạn xem đài cao nhất lịch sử nhà đài tvN.

Nữ hoàng nước mắt xoay quanh câu chuyện tình yêu của 2 nhân vật gồm nữ thừa kế thế hệ thứ ba của tập đoàn Queens Group Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) và con trai của một chủ cửa hàng tạp hóa địa phương Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng).

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won có sự kết hợp ăn ý trong "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Nữ hoàng nước mắt được chấp bút bởi biên kịch Park Ji Eun, người từng thành công với loạt phim ăn khách trước đó như Hạ cánh nơi anh, The Productions. Cầm trịch dự án là bộ đôi đạo diễn: Jang Young Woo (Bulgasal: Immortal Souls) và Kim Hee Won (Little Women).

So với những tập phim trước, Nữ hoàng nước mắt tập 12, lên sóng ngày 14/4, chủ yếu tập trung vào cuộc chiến giành lại tập đoàn của nhà họ Hong và Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng). Họ liên tiếp đối đầu trực diện với Eun Sung (Park Sung Hoon đóng).

Sau cùng, chủ tịch Hong đã dùng tính mạng của mình để kết thúc việc ủy quyền, đẩy bà Seul Hee ra khỏi nhà. Gia đình họ Hong nhanh chóng trở lại dinh thự và Hyun Woo cũng sớm tìm ra cách kích hoạt cánh cửa dẫn tới căn phòng bí mật. Đây rất có thể là nơi chứa 900 tỷ của chủ tịch Hong, số tiền đủ để gia đình này lấy lại tập đoàn Queens.

Ngoài cuộc chiến cam go giành lại tập đoàn Queens, những cảnh ngọt ngào giữa cặp diễn viên chính Hae In và Hyun Woo cũng gây sốt mạng xã hội dù thời lượng lên hình khá ít.

Đặc biệt, cảnh phim hai người ôm nhau ngủ trên ghế sofa khiến người xem phấn khích. Sự ăn ý trong diễn xuất, đẹp đôi của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won được xem là một trong những điểm nhấn sáng giá của Nữ hoàng nước mắt.

Kim Soo Hyun liên tục nhận được lời khen về diễn xuất trong "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Nữ hoàng nước mắt cũng ghi dấu sự trở lại thành công của Kim Soo Hyun sau vài năm nghỉ ngơi. Diễn xuất và sự lột xác về ngoại hình của tài tử họ Kim trong phim khiến anh luôn nằm trong top những diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội xứ Hàn trong hơn một tháng qua.

Theo một nguồn tin của tờ Newsen, Kim Soo Hyun nhận mức cát-xê kỷ lục cho dự án Nữ hoàng nước mắt. Cụ thể, tài tử xứ Hàn được cho là nhận được cát xê 800 triệu won (khoảng 14,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim Nữ hoàng nước mắt.

Do vậy, với 16 tập phim, Kim Soo Hyun nhận được tổng cộng 12,8 tỷ won (236 tỷ đồng). Con số này khiến khán giả sốc vì tổng ngân sách cho bộ phim là 40 tỷ won (738 tỷ đồng).

Song, đơn vị sản xuất phim đã phủ nhận thông tin trên. Họ giải thích, Kim Soo Hyun đã chấp nhận hy sinh, giảm cát-xê của mình khi tham gia dự án Nữ hoàng nước mắt vì biết đơn vị sản xuất gặp khó khăn. Theo một nguồn tin của Naver, mức lương của anh khi tham gia Nữ hoàng nước mắt dưới 500 triệu won/tập (9,2 tỷ đồng).

Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007, từng ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao…