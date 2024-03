Tài tử "Nữ hoàng nước mắt": Sở hữu 117 triệu USD, nghi vấn hẹn hò gái hư

Kim Soo Hyun nhận cát-xê đóng phim cao nhất xứ Hàn, sở hữu 117 triệu USD

Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh liên tục được công nhận về tài năng và thành công, từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes Korea trong 3 năm liên tiếp.

Kim Soo Hyun hiện là ngôi sao nhận cát-xê đóng phim cao nhất Hàn Quốc (Ảnh: tvN).

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007, ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, và gần đây là Queen Of Tears (Nữ hoàng nước mắt), đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Ji Won.

Trong phim, nam diễn viên vào vai Baek Hyun Woo, giám đốc pháp lý của tập đoàn nổi tiếng mảng bách hóa tại Hàn Quốc. Nhân vật của Kim Soo Hyun vốn là một chàng trai đến từ gia đình nghèo nhưng tình cờ gặp gỡ, kết hôn với tiểu thư nhà tài phiệt.

Cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối khiến cặp đôi dần xa nhau. Tuy nhiên, sau khi vợ bị phát hiện mắc bệnh ung thư, Baek Hyun Woo đã thay đổi cái nhìn dành cho đối phương. Bộ phim Queen Of Tears đang dẫn đầu tỉ suất bạn xem đài tại Hàn Quốc và chứng minh sức hút của nam diễn viên họ Kim.

Kim Soo Hyun cũng là ngôi sao sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Elle).

Từ năm 2022, Kim Soo Hyun trở thành diễn viên phim truyền hình Hàn được trả lương cao nhất, vượt qua Hyun Bin. Được biết, nam diễn viên kiếm được 165.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) mỗi tập phim truyền hình Điên thì có sao. Sau bộ phim, anh tích lũy được tổng cộng 2,6 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng).

Theo GQ, Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên được cho là giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản kếch xù ước tính khoảng 117 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).

Ngoài khoản thu nhập khủng từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á. Tại Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, cái tên Kim Soo Hyun cũng vô cùng "đắt giá". Theo Korea Herald, Kim Soo Hyun là đối tác của 17 thương hiệu và xuất hiện trong 35 quảng cáo chỉ riêng trong năm 2014.

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won kết đôi trong "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Với hơn 15 triệu người đăng ký theo dõi trên trang Instagram, Kim Soo Hyun ước tính có thể kiếm từ 10.000 USD (247 triệu đồng) đến 100.000 USD (khoảng 2,47 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Soo Hyun sở hữu một biệt thự xa hoa với mức giá 3,5 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) và một tòa nhà có giá trị khoảng 2,6 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng) ở Hàn Quốc từ năm 2013.

Để vươn tới thành công, Kim Soo Hyun đã phải nỗ lực hết mình. Khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, Kim Soo Hyun từng thổ lộ về một tuổi thơ không hạnh phúc, thiếu thốn tình cảm.

Bố mẹ tài tử Hàn Quốc ly hôn lúc anh còn nhỏ và cha anh gần như bỏ rơi Kim Soo Hyun khi lập gia đình mới. Chính hoàn cảnh gia đình phức tạp, Kim Soo Hyun tự dặn mình phải nỗ lực không ngừng, thay đổi cuộc sống của bản thân và những người anh thương yêu.

Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao giàu nhất Hàn Quốc và sở hữu khối tài sản khoảng 117 triệu USD (Ảnh: tvN).

Nghi vấn tình cảm với nữ diễn viên tai tiếng Kim Sae Ron

Ngày 23/3, nữ diễn viên Kim Sae Ron gây chấn động mạng xã hội khi đăng ảnh thân mật với tài tử Kim Soo Hyun. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã chủ động gỡ bức ảnh. Nhiều người đã chụp lại rồi chia sẻ trên nhiều diễn đàn điện ảnh xứ Hàn.

Ngày 24/3, phía Kim Soo Hyun đã lên tiếng làm rõ mối quan hệ giữa anh và Kim Sae Ron. Theo tài tử Điên thì có sao, anh và Kim Sae Ron không có mối quan hệ tình cảm, anh cũng không rõ lý do Kim Sae Ron đăng bức ảnh lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, suốt 2 ngày qua, cộng đồng mạng tập trung đồn đoán về mối quan hệ thực sự của hai nghệ sĩ. Theo một nguồn tin, cặp đôi được cho là có quan hệ tình cảm từ năm 2021.

Năm 2017, Kim Sae Ron từng nhắc đến đàn anh Kim Soo Hyun: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, tôi cũng không rành dòng phim hài lãng mạn. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ, anh Kim Soo Hyun là bạn diễn lý tưởng. Sẽ rất vui nếu chúng tôi có thể làm việc cùng nhau. Anh ấy có cung hoàng đạo khác với tôi. Nhưng dù sao anh ấy cũng sống khá trẻ trung".

Kim Soo Hyun vướng nghi vấn hẹn hò với bạn diễn kém tuổi Kim Sae Ron (Ảnh: Newsen).

Về phần Kim Soo Hyun, nam diễn viên từng nói về quan điểm kết hôn và mẫu bạn gái anh tìm kiếm: "Tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn vào năm 36 tuổi, nhưng có lẽ kế hoạch đó khó thực hiện được. Giờ đây, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu kết hôn với cô gái 21 tuổi vào năm mình 41 tuổi".

Kim Sae Ron (SN 2000) xuất thân là một ngôi sao nhí có tiếng của điện ảnh Hàn Quốc. Cô từng sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh và được gọi là "thiên tài diễn xuất xứ Hàn".

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình như A brand new life (Một cuộc sống mới), Man from nowhere (Người vô danh tính), Listen to my heart (Lắng nghe trái tim)…

Kim Sae Ron từng là nghệ sĩ thuộc sự quản lý của công ty Gold Medalist - công ty do Kim Soo Hyun thành lập. Sau khi vướng bê bối lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn nghiêm trọng vào năm 2022, Kim Sae Ron bị Gold Medalist cắt hợp đồng.

Kể từ đó, nữ diễn viên sinh năm 2000 bị khán giả tẩy chay, không còn đường quay lại làng giải trí. Gần đây, Kim Sae Ron kiếm sống bằng cách dạy diễn xuất cho những ngôi sao mới trong làng giải trí.

Một số ý kiến cho rằng, Kim Sae Ron chỉ tình cờ đăng nhầm bức ảnh của cô và Kim Soo Hyun lên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số khán giả khác tin rằng, nữ diễn viên trẻ đang cố tình làm xấu hình ảnh của đàn anh sau khi bộ phim mới của anh - Queen Of Tears - gây chú ý và trở thành dự án truyền hình hot của xứ Hàn.