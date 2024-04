"Nữ hoàng nước mắt" lập kỷ lục người xem, dọa soán ngôi "Hạ cánh nơi anh"

Tập 10 của Nữ hoàng nước mắt đạt con số kỷ lục về tỉ suất người xem 19%, tăng 4,6% so với tập phim trước đó. Con số 19% cũng là tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim tính từ thời điểm phát sóng.

Với con số 19%, tập 10 của Nữ hoàng nước mắt đã leo thẳng vị trí top 3 trong bảng xếp hạng những phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất đài tvN, xếp sau Hạ cánh nơi anh (21,7%) và Yêu tinh (20,5%).

Tập 10 của "Nữ hoàng nước mắt" lập kỷ lục về tỉ suất người xem (Ảnh: News).

Truyền thông và khán giả Hàn Quốc dự đoán tỉ suất người xem của Nữ hoàng nước mắt sẽ còn tăng khi bộ phim đang bước vào giai đoạn hấp dẫn, có khả năng vượt qua con số 20/% và qua mặt dự án Hạ cánh nơi anh.

Nữ hoàng nước mắt xoay quanh câu chuyện tình yêu của 2 nhân vật gồm nữ thừa kế thế hệ thứ ba của tập đoàn Queens Group Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) và con trai của một chủ cửa hàng tạp hóa địa phương Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng).

Tập 10 của Nữ hoàng nước mắt tiếp tục tập trung vào mối quan hệ của Hae In và Hyun Woo sau khi gia đình cô gặp biến cố. Ngoài ra, tình trạng bệnh của Hae In cũng bị mẹ chồng cũ phát hiện. Bà thương xót Hae In và quay ra trách con trai.

Kim Ji Won trong "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Kim Soo Hyun trong "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Trong cuộc nói chuyện với mẹ, Hyun Woo khóc, nhờ bà chăm sóc Hae In khi anh vắng nhà. Về phía Hae In, cô lo lắng cho Hyun Woo khi để anh bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình mình, vạch rõ giới tuyến với chồng cũ.

Nữ hoàng nước mắt được chấp bút bởi biên kịch Park Ji Eun, người từng thành công với loạt phim ăn khách trước đó như Hạ cánh nơi anh, The Productions. Cầm trịch dự án là bộ đôi đạo diễn: Jang Young Woo (Bulgasal: Immortal Souls) và Kim Hee Won (Little Women).

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của tài tử Kim Soo Hyun sau vài năm nghỉ ngơi. Với nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên trẻ, tài năng, Nữ hoàng nước mắt nhanh chóng tại cơn sốt tại châu Á.

Nhờ thành công của phim, tài tử Kim Soo Hyun nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật được tìm kiếm, có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Instagram tại Hàn Quốc.