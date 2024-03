Thực hư thông tin nam chính "Nữ hoàng nước mắt" nhận cát-xê trăm tỷ đồng

Được biết, với 16 tập phim, Kim Soo Hyun nhận được tổng cộng 12,8 tỷ won (236 tỷ đồng). Con số này khiến khán giả sốc vì tổng ngân sách cho bộ phim là 40 tỷ won (738 tỷ đồng).

Như vậy, thù lao của Kim Soo Hyun đã chiếm đến 1/3 tổng chi phí sản xuất bộ phim. Với 2/3 kinh phí còn lại, đoàn làm phim phải trả lương cho nhân viên, nữ chính Kim Ji Won và các vai phụ.

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won kết đôi trong dự án "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Thông tin trên lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Song, đơn vị sản xuất Queen Of Tears đã lên tiếng phản hồi. Công ty Studio Dragon cho hay: "Việc Kim Soo Hyun được trả cát-xê 800 triệu won/tập là sai sự thật. Con số thực nhỏ hơn nhiều".

Theo nguồn tin của Sports Chosun, Kim Soo Hyun đã chấp nhận hy sinh khi tham gia dự án Queen Of Tears. Vì biết đơn vị sản xuất bộ phim gặp khó khăn khi tìm nguồn kinh phí, nam diễn viên tài năng của điện ảnh xứ Hàn đã chủ động giảm cát-xê để hỗ trợ.

Có thông tin cho rằng, khoản lương của Kim Soo Hyun khi tham gia Queen Of Tears thấp hơn số tiền anh nhận được khi đóng One Ordinary Day năm 2021 với mức 500 triệu won/tập (9,2 tỷ đồng).

Lý do nhận lời tham gia dự án Queen of Tears của Kim Soo Hyun là khoản cát-xê thấp nhờ mối giao hảo lâu năm với biên kịch Park Ji Eun. Đây là lần thứ 3 hai người hợp tác. Trước đó, Park Ji Eun chắp bút cho 2 bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của Kim Soo Hyun là My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới) và The Producers (Nhà sản xuất).

Tạo hình điển trai và cuốn hút của Kim Soo Hyun trong "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh liên tục được công nhận về tài năng và thành công, từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007, ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, và gần đây là Queen Of Tears (Nữ hoàng nước mắt), đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Ji Won.

Trong Queen Of Tears, nam diễn viên vào vai Baek Hyun Woo, giám đốc pháp lý của tập đoàn nổi tiếng mảng bách hóa tại Hàn Quốc. Nhân vật của Kim Soo Hyun vốn là một chàng trai đến từ gia đình nghèo nhưng tình cờ gặp gỡ, kết hôn với tiểu thư nhà tài phiệt.

Cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối khiến cặp đôi dần xa nhau. Tuy nhiên, sau khi vợ bị phát hiện mắc bệnh ung thư, Baek Hyun Woo đã thay đổi cái nhìn dành cho đối phương. Bộ phim Queen Of Tears đang dẫn đầu tỉ suất bạn xem đài tại Hàn Quốc và chứng minh sức hút của nam diễn viên họ Kim.

Kim Soo Hyun phủ nhận việc nhận cát-xê 12,8 tỷ won (236 tỷ đồng) khi góp mặt trong dự án "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Những năm qua, Kim Soo Hyun đã được công nhận là một trong những diễn viên phim truyền hình Hàn được trả lương cao nhất, vượt qua Hyun Bin. Được biết, nam diễn viên kiếm được 165.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) mỗi tập phim truyền hình Điên thì có sao. Sau bộ phim, anh tích lũy được tổng cộng 2,6 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng).

Theo GQ, Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên được cho là giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản kếch xù ước tính khoảng 117 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).

Ngoài khoản thu nhập khủng từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á. Với hơn 15 triệu người đăng ký theo dõi trên trang Instagram, Kim Soo Hyun ước tính có thể kiếm từ 10.000 USD (247 triệu đồng) đến 100.000 USD (khoảng 2,47 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân.